Công ty Việt Mỹ trúng những gói thầu nào tại Gia Lai?

TPO - Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ từng trúng hai gói thầu thiết bị y tế lớn tại Gia Lai, trong đó một gói trị giá 77,7 tỷ đồng và một gói 83 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cũ, nay là Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ (gọi tắt Công ty Việt Mỹ) tham gia và trúng gói thầu số 1 - mua sắm hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng.

Gói thầu thuộc dự án mua sắm hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng phục vụ công tác điều trị ung thư và 1 hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner) 128 dãy đầu thu, 256 lát cắt, vòng quay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cũ (bên mời thầu).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cũ (nay là Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai).

Theo tìm hiểu, gói thầu có 2 nhà thầu tham gia, gồm Công ty Việt Mỹ và Công ty Cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam.

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSĐXKT và năng lực, kinh nghiệm cả 2 nhà thầu tham gia đều đạt. Tuy nhiên, kết quả đánh giá về kỹ thuật thì Công ty Cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam không đạt vì không đáp ứng các yêu cầu về tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam không cung cấp kèm theo E-HSĐXKT các tài liệu chứng minh hàng hóa, thiết bị dự thầu đáp ứng nội dung yêu cầu về tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT đối với hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng.

Nhà thầu cũng không cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; không cung cấp giấy phép hoặc ủy quyền bán hàng hóa của nhà sản xuất, đại lý, phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Trong khi đó, Công ty Việt Mỹ được đánh giá đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nhà thầu này bảo đảm dự thầu 2,3 tỷ đồng, thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do ông Nguyễn Hoành Cường - Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định ký (nay là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai). Tên nhà thầu đề nghị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ, giá trúng thầu 77,7 tỷ đồng, loại hợp đồng trọn gói, thấp hơn 300 triệu so với giá thầu.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cũng có văn bản gửi Công ty Việt Mỹ đề nghị nhà thầu làm rõ một số nội dung để có cơ sở đánh giá về kỹ thuật, năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu.

Ngày 25/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang (nay Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) cũng có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Quyết định cho thấy, tỉnh đã thuê tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; thuê tư vấn thẩm định giá, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án mua 1 hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner) 128 dãy đầu thu, 256 lát cắt, vòng quay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Bên cạnh đó, tổ chức lập, trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

Năm 2024, Công ty Việt Mỹ cũng tham gia và trúng gói cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án khúc xạ trị và trang thiết bị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Theo quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, do ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai - ký, có 2 nhà thầu tham gia là Công ty Cổ phần Armephaco và Công ty Việt Mỹ.

Kết quả sau đó cho thấy, nhà thầu trúng thầu là Công ty Việt Mỹ, với giá trúng thầu 83 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu đưa ra là 122 tỷ đồng. Đây là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 300 ngày.