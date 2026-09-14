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Tăng tốc lắp ray tàu điện đầu tiên ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Tuyến đường sắt nhẹ (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc (An Giang) đang tăng tốc thi công lắp ray. Với chiều dài gần 17,6km đường ray đôi, dự kiến hoàn tất lắp ray trong khoảng 6 tháng, đảm bảo kịp đưa vào vận hành phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi những lô thiết bị đầu tiên cập cảng, gần 1km ray của tuyến đường sắt đô thị Phú Quốc đã được đưa tới công trường, chuẩn bị cố định và hoàn thiện lắp đặt.

Tuyến tàu điện Phú Quốc sử dụng đường ray đôi, khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, mỗi thanh ray dài 25m, nặng khoảng 1,5 tấn. Toàn tuyến dự kiến sử dụng khoảng 2.850 thanh ray, với tổng khối lượng thép hơn 4.200 tấn.

Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu huy động gần 200 kỹ sư, công nhân thi công liên tục.

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Cận cảnh loại ray rãnh 60R2 đầu tiên tại Phú Quốc.

Tham gia thi công đường ray tàu điện Phú Quốc, ông Lê Quý Công - người có hơn 36 năm gắn bó với ngành đường sắt - cho biết, trước khi triển khai đặt và cố định ray, công nhân đều được hướng dẫn kỹ về quy trình, biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật.

Ông Nguyễn Tất Đạt - chỉ huy trưởng gói thầu cung cấp và lắp đặt đường ray - cho biết, ray rãnh 60R2 có thể tích hợp với cảnh quan đô thị. Sau khi hoàn thiện, phần mặt bằng giữa và xung quanh ray có thể san phẳng để trồng cỏ.

Bên cạnh đó, loại ray này có mặt cắt lớn, khả năng chịu tải và độ ổn định cao. Cấu tạo ray cùng hệ thống kết cấu đường được thiết kế nhằm giảm rung, giảm tiếng ồn và tăng độ êm khi tàu vận hành.

“Công trình được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện đại. Đây cũng là cơ sở để hệ thống đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ APEC 2027”, ông Đạt nói.

Tuyến LRT Phú Quốc được khởi công từ tháng 12/2025, dự kiến hoàn tất lắp ray vào tháng 2/2027, tức chỉ có khoảng 6 tháng để thi công ray.

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Những đoạn ray chính tuyến đầu tiên được lắp đặt trên tuyến LRT Phú Quốc. Ảnh: TDC.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Việt Nam, đại diện liên danh nhà thầu cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống ray tuyến LRT Phú Quốc - đánh giá, việc hoàn thành gần 17,6km đường sắt đôi trong khoảng 6 tháng là yêu cầu tiến độ rất cao. Nếu việc vận chuyển hệ thống ray từ đối tác cung cấp không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, tiến độ có thể tiếp tục được rút ngắn.

Tuyến LRT Phú Quốc được đầu tư theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm 70%, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Tuyến tàu điện được đầu tư để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Về lâu dài, tuyến LRT sẽ góp phần kết nối thuận lợi giữa sân bay Phú Quốc với khu vực Nam đảo, thời gian di chuyển chỉ khoảng 20 phút.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại từ tháng 11/2027.

Nhật Huy
#tuyến LRT Phú Quốc #đường sắt đô thị Phú Quốc #2.850 thanh ray #APEC 2027 #Phú Quốc #An Giang

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