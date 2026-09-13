Giữa làn sóng kêu gọi tắt app, nhiều tài xế Grab vẫn chạy xe nhưng gặp đơn ảo

Trong ngày 12/9 nhiều bài viết chia sẻ đã tạm ngừng nhận cuốc trong ngày này nhằm bày tỏ sự không hài lòng về chính sách phí của Grab. Dù vậy, vẫn có các tài xế tiếp tục thực hiện công việc song gặp tình trạng bị đặt đơn ảo và khách hủy.

Tài xế gặp đơn ảo

Tài xế Trương Anh D., TP.HCM, cho biết dù anh không đồng tình với cách tính phí của Grab nhưng không thể ngừng chạy vì phải trang trải cuộc sống.

"Sáng nay, 5h tôi vẫn bật ứng dụng chạy, nhưng gặp 3 chuyến đặt rồi hủy, cũng có chuyến khách đặt thật. Nhiều chuyến phải chạy 3km mới đến điểm đón, đi được nửa chặng thì thấy hủy. Bù lại hôm nay khá nhiều đơn, tới 14h tôi mới dừng để ăn cơm trưa", anh D. chia sẻ và bày tỏ mong muốn hãng sẽ lắng nghe tài xế và có sự điều chỉnh về cách thu phí để đảm bảo an sinh cho tài xế.

Trên các hội nhóm, nhiều bài đăng cũng thể hiện sự phản đối bằng cách đặt đơn GrabBike rồi hủy, thậm chí có bài đăng khoe tài khoản bị tạm khóa vì hủy chuyến quá nhiều lần.

Nhiều tài xế gặp tình trạng bị đặt đơn ảo. Ảnh: Facebook



Trước tình trạng nhiều tài xế đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi tắt ứng dụng, Luật sư Lê Thị Thùy Trang, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, về mặt pháp lý, đây không phải là đình công theo Bộ luật Lao động, vì đình công chỉ áp dụng cho người lao động có hợp đồng lao động, thông qua tổ chức đại diện, theo trình tự thủ tục chặt chẽ. Vì thế, với các tài xế vốn không có hợp đồng lao động, nên việc "tắt app đồng loạt" thực chất là từng cá nhân thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình. Điều này có nghĩa là không phải đình công theo nghĩa luật định và cũng không được pháp luật lao động bảo vệ với tư cách người đình công hợp pháp.

Vì thế, Luật sư Lê Thị Thùy Trang khuyến nghị các tài xế xe công nghệ nếu không đồng tình với chính sách của hãng đang áp dụng thì nên phản ánh qua kênh chính thức, ví dụ như hiệp hội, cơ quan quản lý vận tải, hoặc trực tiếp tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thay vì chỉ dừng ở phản ứng tự phát trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, chiều 11/9, sau khi tiếp nhận phản ánh của các đối tác tài xế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã đề nghị Grab cung cấp thông tin về giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ.

Theo luật sư Lê Thị Thùy Trang, động thái này cho thấy cơ quan quản lý đã kịp thời tiếp nhận và có phản hồi trước những kiến nghị của tài xế xe công nghệ.

"Về lâu dài, cần xây dựng khung pháp lý riêng cho lao động nền tảng công nghệ, lấp khoảng trống giữa pháp luật lao động và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng hiện đang bỏ sót đối tượng tài xế", bà Trang nêu quan điểm.

Grab sẽ không khóa tài khoản với tài xế tạm ngừng hoạt động

Về phía hãng, theo thông tin từ phía các đối tác tài xế, ngày 12/9 Grab đã gửi nhiều thông báo tới đối tác tài xế, trong đó đề cập đến việc tiếp nhận và xử lý các sự cố có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành trên nền tảng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết của tài xế Grab kêu gọi tạm dừng nhận cuốc trong hai ngày 12-13/9 để phản đối một số vấn đề liên quan đến thu nhập và chính sách của nền tảng.

Trong thông báo gửi tới đối tác tài xế, Grab hướng dẫn các kênh tiếp nhận phản ánh về sự cố an ninh, an toàn trong quá trình hoạt động. Theo đó, khi gặp sự cố hoặc nghi ngờ có hành vi phá rối chuyến xe, tài xế có thể gửi báo cáo thông qua Trung tâm Trợ giúp trên ứng dụng. Ngoài ra, tài xế có thể sử dụng trang báo cáo chung hoặc biểu mẫu do Grab cung cấp để được ưu tiên hỗ trợ, xử lý 24/7.

Sau khi tiếp nhận báo cáo, Grab cho biết sẽ kiểm tra, xác minh sự việc và đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp. Với những trường hợp khách quan ảnh hưởng đến hoạt động của tài xế, như bị đặt đơn ảo hoặc cản trở chuyến đi, hãng sẽ xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ hoặc miễn trừ chế tài nhằm bảo vệ quyền lợi và thu nhập của đối tác.

Grab cũng cho biết, vào cuối ngày, tài xế có thể gửi báo cáo nếu các sự cố phát sinh ảnh hưởng đến tỷ lệ vận hành hoặc chương trình thưởng. Trên cơ sở đó, hãng sẽ xem xét từng trường hợp để có hướng xử lý phù hợp.

Grab thông tin tài xế có quyền tạm ngưng hoạt động và không áp dụng hình thức chế tài nào. Ảnh: D.Anh

Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ tài xế, Grab cảnh báo hành vi sử dụng ứng dụng để đặt đơn hàng hoặc chuyến xe nhưng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ, gây ảnh hưởng đến hoạt động của tài xế khác. Theo hãng, tài khoản có hành vi này có thể bị tạm ngưng quyền sử dụng ứng dụng theo Bộ quy tắc ứng xử.

Theo tài xế H.H (TP.HCM), vào chiều ngày 11/9, Grab cũng gửi thông báo tới tài khoản của các tài xế rằng Grab hoàn toàn không áp dụng bất kỳ hình thức chế tài nào, bao gồm cả việc khóa tài khoản trong trường hợp đối tác lựa chọn tạm ngừng hoạt động với Grab.

Hãng này chỉ áp dụng việc ngừng quyền sử dụng ứng dụng trong trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật hoặc bộ quy tắc ứng xử hiện hành. Đối với tài khoản lâu ngày không hoạt động, Grab cho biết tài xế có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ để được hướng dẫn bổ sung các tài liệu liên quan nếu muốn tiếp tục hoạt động.

"Sự chủ động về việc tắt, mở ứng dụng, thời gian hoạt động trên nền tảng hoàn toàn thuộc quyền quyết định của đối tác. Đối tác hãy chủ động lựa chọn khung giờ và khu vực hoạt động phù hợp để đảm bảo vận hành hiệu quả", trích nội dung Grab gửi tới tài khoản của các tài xế xe công nghệ.