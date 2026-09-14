Tết Đoàn Viên trọn vẹn hương sắc cùng Đùi Gà Mỹ xối mỡ với cơm nghệ

Trong khuôn khổ sự kiện "Trọn vẹn Tết Đoàn Viên cùng Gà Mỹ" diễn ra vào chiều ngày 06/09 vừa qua tại Furama Resort Đà Nẵng, Chef Doãn Văn Tuấn đã trổ tài biến tấu nguyên liệu đùi gà Mỹ góc tư quen thuộc thành một mỹ vị khó quên cho mâm cơm gia đình ngày lễ đoàn viên.

Đùi gà Mỹ xối mỡ cùng cơm nghệ là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật chế biến và hương vị nguyên liệu. Đùi gà Mỹ góc tư được tẩm ướp cùng các loại gia vị truyền thống để từng thớ thịt thấm đậm hương vị, đồng thời vẫn giữ được độ mềm mọng và vị ngọt tự nhiên. Khi được xối mỡ ở nhiệt độ thích hợp, phần da trở nên vàng giòn, thơm béo, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm ẩm và không bị khô. Ăn cùng cơm nghệ vàng óng, thơm nhẹ, món ăn trở thành sự kết hợp trọn vẹn từ hương sắc đến hương vị.

Để tái hiện hương vị chuẩn Chef ngay tại căn bếp nhà mình, hãy cùng khám phá từng bước thực hiện chi tiết dưới đây:

1. Nguyên liệu cho gà Mỹ

Đùi gà Mỹ : 3000g

Dầu đậu nành mỹ nguyên chất : 1000ml (dùng chiên đùi Gà Mỹ)

2. Nguyên liệu Phá lấu gà:

Nước dùng xương gà Mỹ : 2500ml

Thảo quả : 1 quả

Hoa hồi : 2.5g

Quế : 5g

La hán : 1 quả

Đinh hương : 3g

Cam thảo : 3g

Trần bì : 3g

Táo đỏ : 3g

Xì dầu : 8ml

Xì dầu đặc biệt : 50 ml

Gừng nguyên vỏ : 50gr

Bột gà : 125gr

Dầu hào : 25g

Phẩm màu đỏ thực phẩm : 2g

3. Trang trí - ăn kèm:

Cơm nghệ : 1200gr

Hành phi : 50g

Nước chấm gà : 300gr

Xốt cơm gà : 150g

Dưa leo : 100g

Cà chua : 100g

Hành tây : 50g

Rau răm : 50g

Lá chanh : 20g

Xà lách : 100g

Đu đủ và cà rốt muối chua : 200gr

Các bước chế biến:

Bước 1: Rã đông đùi gà Mỹ bằng cách để trong ngăn mát tủ lạnh tốt nhất 24 giờ, thấm khô nước, bỏ xương lưng gà, chỉ lấy phần nguyên đùi gà đẹp. Chuẩn bị nước táu gà làm chín hoàn toàn ngay lập tức. Kế tiếp sơ chế toàn bộ rau củ ăn kèm và nước xốt bên trên.

Bước 2: Chần đùi gà Mỹ với gừng, vỏ chanh, rượu, muối 30 giây, cho da gà căng và thơm, sau đó rửa sạch vớt ra để ráo cho nước táu gà vào. Sơ chế toàn bộ nguyên liệu bên trên.

Bước 3: Cách làm nước phá lấu cho đùi gà Mỹ

Cho 2.500ml nước dùng xương gà Mỹ vào nồi, đun sôi và hớt sạch bọt để nước trong. Thảo quả đập dập, hoa hồi, quế, la hán quả, đinh hương, cam thảo, trần bì và táo đỏ rang thơm nhẹ, cho vào túi vải rồi thả vào nồi nước dùng. Thêm gừng nguyên vỏ đập dập, xì dầu, xì dầu đặc biệt, dầu hào và bột gà, khuấy đều cho gia vị hòa tan.

Đun nhỏ lửa khoảng 30–45 phút để các loại thảo mộc tiết hương và nước dùng đậm đà. Nêm nếm lại cho vị mặn, ngọt và thơm hài hòa. Cuối cùng cho một lượng nhỏ phẩm màu đỏ thực phẩm, khuấy đều để tạo màu nâu đỏ đẹp mắt. Lọc bỏ xác gia vị, giữ lại phần nước phá lấu trong, thơm và đậm vị để nấu đùi gà Mỹ.

Bước 4: Chiên xối dầu đùi gà Mỹ sau khi phá lấu

Sau khi đùi gà Mỹ đã được nấu phá lấu chín mềm, thơm và thấm gia vị, vớt ra để thật ráo, dùng giấy thấm nhẹ phần nước trên bề mặt. Đun dầu ở nhiệt độ khoảng 160-170°C. Đặt đùi gà lên vỉ hoặc rổ chiên, sau đó dùng vá múc dầu nóng xối liên tục và đều lên phần da. Thường xuyên trở mặt để đùi gà vàng đều, da săn giòn, màu vàng nâu đẹp mắt mà không làm thịt bị khô. Tập trung xối dầu vào những phần da dày để tạo độ giòn và giữ được màu sắc hấp dẫn.

Khi da đạt độ giòn mong muốn, nâng đùi gà lên cho ráo dầu rồi đặt lên rack. Để nghỉ vài phút trước khi cắt hoặc trình bày, giúp thịt giữ được độ mềm mọng, thơm đậm vị phá lấu và lớp da giòn hấp dẫn.