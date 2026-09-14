Tết Đoàn Viên trọn vẹn hương sắc cùng Đùi Gà Mỹ xối mỡ với cơm nghệ

Đùi gà Mỹ xối mỡ cùng cơm nghệ là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật chế biến và hương vị nguyên liệu. Đùi gà Mỹ góc tư được tẩm ướp cùng các loại gia vị truyền thống để từng thớ thịt thấm đậm hương vị, đồng thời vẫn giữ được độ mềm mọng và vị ngọt tự nhiên. Khi được xối mỡ ở nhiệt độ thích hợp, phần da trở nên vàng giòn, thơm béo, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm ẩm và không bị khô. Ăn cùng cơm nghệ vàng óng, thơm nhẹ, món ăn trở thành sự kết hợp trọn vẹn từ hương sắc đến hương vị.
Để tái hiện hương vị chuẩn Chef ngay tại căn bếp nhà mình, hãy cùng khám phá từng bước thực hiện chi tiết dưới đây:
1. Nguyên liệu cho gà Mỹ
- Đùi gà Mỹ : 3000g
- Dầu đậu nành mỹ nguyên chất : 1000ml (dùng chiên đùi Gà Mỹ)
2. Nguyên liệu Phá lấu gà:
- Nước dùng xương gà Mỹ : 2500ml
- Thảo quả : 1 quả
- Hoa hồi : 2.5g
- Quế : 5g
- La hán : 1 quả
- Đinh hương : 3g
- Cam thảo : 3g
- Trần bì : 3g
- Táo đỏ : 3g
- Xì dầu : 8ml
- Xì dầu đặc biệt : 50 ml
- Gừng nguyên vỏ : 50gr
- Bột gà : 125gr
- Dầu hào : 25g
- Phẩm màu đỏ thực phẩm : 2g
3. Trang trí - ăn kèm:
- Cơm nghệ : 1200gr
- Hành phi : 50g
- Nước chấm gà : 300gr
- Xốt cơm gà : 150g
- Dưa leo : 100g
- Cà chua : 100g
- Hành tây : 50g
- Rau răm : 50g
- Lá chanh : 20g
- Xà lách : 100g
- Đu đủ và cà rốt muối chua : 200gr
Các bước chế biến:
Bước 1: Rã đông đùi gà Mỹ bằng cách để trong ngăn mát tủ lạnh tốt nhất 24 giờ, thấm khô nước, bỏ xương lưng gà, chỉ lấy phần nguyên đùi gà đẹp. Chuẩn bị nước táu gà làm chín hoàn toàn ngay lập tức. Kế tiếp sơ chế toàn bộ rau củ ăn kèm và nước xốt bên trên.
Bước 2: Chần đùi gà Mỹ với gừng, vỏ chanh, rượu, muối 30 giây, cho da gà căng và thơm, sau đó rửa sạch vớt ra để ráo cho nước táu gà vào. Sơ chế toàn bộ nguyên liệu bên trên.
Bước 3: Cách làm nước phá lấu cho đùi gà Mỹ
Cho 2.500ml nước dùng xương gà Mỹ vào nồi, đun sôi và hớt sạch bọt để nước trong. Thảo quả đập dập, hoa hồi, quế, la hán quả, đinh hương, cam thảo, trần bì và táo đỏ rang thơm nhẹ, cho vào túi vải rồi thả vào nồi nước dùng. Thêm gừng nguyên vỏ đập dập, xì dầu, xì dầu đặc biệt, dầu hào và bột gà, khuấy đều cho gia vị hòa tan.
Đun nhỏ lửa khoảng 30–45 phút để các loại thảo mộc tiết hương và nước dùng đậm đà. Nêm nếm lại cho vị mặn, ngọt và thơm hài hòa. Cuối cùng cho một lượng nhỏ phẩm màu đỏ thực phẩm, khuấy đều để tạo màu nâu đỏ đẹp mắt. Lọc bỏ xác gia vị, giữ lại phần nước phá lấu trong, thơm và đậm vị để nấu đùi gà Mỹ.
Bước 4: Chiên xối dầu đùi gà Mỹ sau khi phá lấu
Sau khi đùi gà Mỹ đã được nấu phá lấu chín mềm, thơm và thấm gia vị, vớt ra để thật ráo, dùng giấy thấm nhẹ phần nước trên bề mặt. Đun dầu ở nhiệt độ khoảng 160-170°C. Đặt đùi gà lên vỉ hoặc rổ chiên, sau đó dùng vá múc dầu nóng xối liên tục và đều lên phần da. Thường xuyên trở mặt để đùi gà vàng đều, da săn giòn, màu vàng nâu đẹp mắt mà không làm thịt bị khô. Tập trung xối dầu vào những phần da dày để tạo độ giòn và giữ được màu sắc hấp dẫn.
Khi da đạt độ giòn mong muốn, nâng đùi gà lên cho ráo dầu rồi đặt lên rack. Để nghỉ vài phút trước khi cắt hoặc trình bày, giúp thịt giữ được độ mềm mọng, thơm đậm vị phá lấu và lớp da giòn hấp dẫn.
Thịt Gà Mỹ được đánh giá cao về độ mềm, ẩm tự nhiên và hàm lượng protein dồi dào trong từng thớ thịt, giúp món ăn giữ được độ ngon ngay cả khi chế biến ở nhiệt độ cao, dễ dàng biến tấu theo nhiều phong cách ẩm thực. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được kiểm định nghiêm ngặt bởi USDA, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, mang đến sự an tâm trong quá trình lựa chọn và sử dụng.