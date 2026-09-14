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Kinh tế

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Con trai chủ tịch ngân hàng chi hàng trăm tỷ mua cổ phiếu

Duy Quang

TPO - Con trai ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - chi gần 300 tỷ đồng để mua vào 20 triệu cổ phiếu MSB. Sau giao dịch, con ông Trần Anh Tuấn nâng sở hữu tại MSB từ 5.434 cổ phiếu lên hơn 20 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,53% vốn MSB.

Tuần này, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 15 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 120% và thấp nhất là 3,2%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Chi trăm tỷ mua cổ phiếu

Ông Trần Anh Đức, con ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) - thông báo đã hoàn tất việc mua vào 20 triệu cổ phiếu MSB. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Anh Đức đã nâng sở hữu tại MSB từ 5.434 cổ phần lên hơn 20 triệu cổ phần, tương ứng 0,53% vốn MSB. Ước tính, ông Đức đã phải chi khoảng gần 300 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu MSB nói trên.

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Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt hơn 7.040 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý II vừa qua, tổng tài sản của MSB đạt gần 441.000 tỷ đồng, tăng thêm hơn 33.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025 và tăng gần 100.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Dư nợ cho vay khách hàng của MSB đạt hơn 224.196 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, dư nợ hợp nhất đạt hơn 230.420 tỷ đồng. So với đầu năm, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trên đạt trên 10%.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt hơn 7.044 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt gần 6.199 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng.

Tính đến cuối quý II, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ ở mức 1,64%, trong khi tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 1,83%. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi đạt hơn 66%, còn tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn ở mức gần 27%.

Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - mã chứng khoán: HAX) - đã mua 999.200 cổ phiếu HAX trong tổng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 18,31% vốn điều lệ.

Ông Dũng cho biết, lý do không mua hết cổ phiếu đăng ký là do việc tiếp tục mua có thể làm tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và bên liên quan đạt hoặc vượt ngưỡng 35%. Trong trường hợp người thực hiện giao dịch có nhu cầu tiếp tục mua thì sẽ thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) - mua vào 10 triệu cổ phiếu HPX thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn, để nâng sở hữu lên 3,49% vốn điều lệ.

Cổ tức nghìn tỷ

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã chứng khoán: GAS) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 20/11.

Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền PV GAS phải chi cho đợt trả cổ tức này khoảng 6.030 tỷ đồng, trong đó cổ đông chi phối là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sẽ nhận khoảng 5.780 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu gần 95,8% vốn điều lệ GAS.

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PV GAS sẽ chi khoảng 6.030 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày 21/9, Công ty CP Cơ Khí An Giang (mã chứng khoán: CKA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 120%/cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 12.000 đồng.

Với gần 3,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền CKA cần chi vào khoảng 40 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, đây sẽ là mức cổ tức kỷ lục mà cổ đông CKA từng nhận được kể từ khi lên sàn UPCoM.

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM - mã chứng khoán: VEA) là cổ đông lớn nhất sở hữu 47,41% vốn CKA, sẽ nhận về gần 19 tỷ đồng. Ông Trần Quân Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - nắm 28,45% vốn sẽ nhận 11 tỷ đồng cổ tức, ông Đồng Trọng Nghĩa - thành viên Hội đồng quản trị CKA (nắm 18,96% cổ phần) nhận 7,5 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức tới.

Ông Võ Phi Nhật Huy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư BIG (mã chứng khoán: BIG) - đăng ký bán 1.340.900 cổ phiếu BIG để giảm sở hữu về 16,09% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/9 - 8/10. Mục đích giao dịch được ông Huy đưa ra là chuyển nhượng cho đối tác dự kiến trở thành cổ đông chiến lược.

Công ty CP Created Future, tổ chức liên quan ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thế giới số (Digiworld - mã chứng khoán: DGW) - đã mua vào 2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 32,06% vốn điều lệ. Phương thức giao dịch là khớp lệnh.

Duy Quang
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