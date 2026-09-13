Gamuda Land và MTR thúc đẩy hợp tác phát triển mô hình nhà ga tích hợp tại Việt Nam

Gamuda Land Việt Nam vừa tham gia ký kết thỏa thuận nguyên tắc với MTR Corporation (MTR), hướng tới nghiên cứu các cơ hội phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (Transit-Oriented Development - TOD) tại Việt Nam, với trọng tâm là mô hình nhà ga tích hợp.

Lễ ký kết diễn ra với sự phối hợp giữa Gamuda Land, SonKim Land và MTR. Thỏa thuận tạo nền tảng để các bên chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và năng lực, đồng thời nghiên cứu những mô hình đô thị kết hợp giữa giao thông công cộng, nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng.

Từ kinh nghiệm hợp tác quốc tế đến cơ hội phát triển TOD tại Việt Nam

Đáng chú ý, mối quan hệ hợp tác giữa Gamuda và MTR không bắt đầu từ thỏa thuận lần này, mà đã được xây dựng qua quá trình phối hợp thực tế tại Australia trong lĩnh vực hạ tầng đường sắt đô thị và phát triển không gian đô thị tích hợp quanh nhà ga. Tiêu biểu, trong khuôn khổ Sydney Metro West, liên danh Riverside Link Consortium, được thành lập bởi các công ty thuộc Gamuda và MTR Australia, đã được trao hợp đồng trị giá 880 triệu đô la Úc để phát triển ga metro ngầm Parramatta cùng các hạng mục hạ tầng liên quan. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục phát huy kinh nghiệm và năng lực bổ trợ, hướng tới nghiên cứu các cơ hội phát triển mô hình đô thị tích hợp gắn với giao thông công cộng tại Việt Nam.

Hợp tác giữa Gamuda Land và MTR được xây dựng trên nền tảng năng lực bổ trợ, kết hợp thế mạnh về hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, phạm vi hợp tác còn bao gồm quyền phát triển các công trình thương mại, bán lẻ và nhà ở phía trên và liền kề nhà ga, thể hiện cách tiếp cận kết hợp giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị trong cùng một hệ sinh thái.

Kinh nghiệm hợp tác này tạo nền tảng để Gamuda và MTR tiếp tục nghiên cứu các cơ hội tại Việt Nam, nơi hệ thống đường sắt đô thị đang từng bước được mở rộng và trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trong cấu trúc phát triển của các thành phố lớn.

TOD là một hướng tiếp cận trong quy hoạch đô thị hiện đại, trong đó giao thông công cộng đóng vai trò trung tâm, kết nối với các chức năng như nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng. Với mô hình nhà ga tích hợp, nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển mà có thể trở thành hạt nhân của một hệ sinh thái đô thị đa chức năng, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận giao thông, sử dụng hiệu quả quỹ đất và tạo thêm giá trị cho khu vực xung quanh.

Kết hợp năng lực MRT, TOD và phát triển đô thị

Hợp tác giữa Gamuda Land và MTR được xây dựng trên nền tảng năng lực bổ trợ, kết hợp thế mạnh về hạ tầng giao thông, phát triển đường sắt đô thị và phát triển bất động sản, đô thị tích hợp của các bên.

Thông qua hợp tác với MTR, Gamuda Land kỳ vọng tiếp tục trao đổi và tiếp cận các kinh nghiệm quốc tế về TOD.

Với hơn 50 năm kinh nghiệm, Gamuda Berhad sở hữu năng lực chuyên sâu trong phát triển hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị và công nghệ đào hầm, đồng thời có kinh nghiệm triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn tại nhiều thị trường quốc tế. Trong khi đó, MTR mang đến kinh nghiệm lâu năm trong vận hành đường sắt đô thị và phát triển bất động sản gắn với giao thông công cộng, nổi bật với mô hình “Rail plus Property”, trong đó hạ tầng giao thông được tích hợp với các chức năng thương mại, nhà ở và dịch vụ để hình thành những không gian đô thị có tính kết nối cao.

Bổ trợ cho năng lực hạ tầng của Gamuda Berhad và kinh nghiệm TOD của MTR, Gamuda Land đóng góp thế mạnh trong phát triển đô thị tích hợp, từ quy hoạch tổng thể, nhà ở và thương mại đến hệ thống tiện ích, cảnh quan và không gian cộng đồng. Cách tiếp cận này hướng tới việc hình thành những khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn tạo ra một hệ sinh thái sống, làm việc, mua sắm và kết nối trong cùng một tổng thể.

Tại Việt Nam, Gamuda Land đã phát triển danh mục các khu đô thị và dự án nhà ở tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai và Hải Phòng. Nhiều dự án được quy hoạch theo hướng tăng cường kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu và tương lai, như Artisan Park, Eaton Park, Meadow tại TP.HCM, hay Springville tại Đồng Nai. Đây cũng là nền tảng để Gamuda Land tiếp tục nghiên cứu và phát triển các mô hình đô thị tích hợp theo định hướng TOD, phù hợp với quá trình mở rộng mạng lưới giao thông công cộng và tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam.

Đối với Gamuda Land, phát triển đô thị không chỉ là xây dựng những công trình riêng lẻ mà còn là kiến tạo những cộng đồng có khả năng phát triển lâu dài.

Sự kết hợp giữa năng lực hạ tầng và đường sắt đô thị của Gamuda Berhad, kinh nghiệm phát triển TOD của MTR và năng lực phát triển đô thị tích hợp của Gamuda Land tạo nên nền tảng thuận lợi để các bên cùng nghiên cứu những mô hình nhà ga tích hợp phù hợp với điều kiện quy hoạch, hạ tầng và nhu cầu phát triển của Việt Nam. Qua đó, giao thông công cộng không chỉ đóng vai trò kết nối, mà còn có thể trở thành động lực kiến tạo những không gian đô thị hiện đại, bền vững và giàu sức sống.

Hướng tới những đô thị kết nối và bền vững hơn

Đối với Gamuda Land, phát triển đô thị không chỉ là xây dựng những công trình riêng lẻ mà còn là kiến tạo những cộng đồng có khả năng phát triển lâu dài, nơi con người, hạ tầng và thiên nhiên được kết nối hài hòa.

Việc nghiên cứu mô hình nhà ga tích hợp là một bước tiếp theo trong định hướng này, khi giao thông công cộng trở thành một thành phần quan trọng của quy hoạch đô thị, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, hỗ trợ giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và cải thiện chất lượng sống.

Thông qua hợp tác với MTR, Gamuda Land kỳ vọng tiếp tục trao đổi và tiếp cận các kinh nghiệm quốc tế về TOD, đồng thời nghiên cứu khả năng ứng dụng phù hợp với điều kiện quy hoạch và phát triển đô thị tại Việt Nam.