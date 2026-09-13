20 phút đầu mở đặt trước iPhone 18 Pro tại TopZone hé lộ gì về sức mua của người Việt?

Chỉ sau 20 phút chính thức mở cổng đặt trước thế hệ iPhone mới, TopZone đã nhanh chóng ghi nhận 160.000 lượt đặt cọc, cho thấy sức hút mạnh mẽ của iPhone 18 Pro ngay từ những giờ đặt trước đầu tiên. Con số này cũng phần nào phản ánh sức mua đáng kể của người dùng Việt, đặc biệt khi các chính sách ưu đãi và hỗ trợ hấp dẫn từ nhà bán lẻ tạo thêm động lực để khách hàng nhanh chóng “chốt đơn”.

Hệ thống TopZone ghi nhận lượng đơn đặt hàng tăng vọt ngay từ những giây phút đầu tiên mở cổng đăng ký trực tuyến

iPhone mới luôn tạo được “sóng” nâng cấp ngay từ giai đoạn đặt trước. Mỗi mùa iPhone mới, nhu cầu nâng cấp sản phẩm lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi người dùng luôn háo hức được trải nghiệm thế hệ mới và mong muốn nhanh chóng sở hữu sản phẩm. Với nhiều Apple Fan, việc đặt trước không đơn thuần là đăng ký mua một chiếc smartphone, mà còn thể hiện mong muốn được trở thành những người đầu tiên cầm trên tay iPhone mới ngay khi sản phẩm chính thức mở bán.

Năm nay, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tiếp tục thu hút sự chú ý với những cải tiến về hệ thống camera pro tiên tiến nhất từng được phát triển trên iPhone, cũng như bước nhảy vọt về thời lượng pin và hiệu năng. Bộ đôi được giới thiệu với 4 màu sắc gồm đen, bạc, băng thanh và đỏ burgundy, nhanh chóng tạo nên sức nóng trong cộng đồng Apple Fan.

iPhone 18 Pro chính thức ra mắt với những nâng cấp đáng chú ý.

Bên cạnh tâm lý háo hức được nâng cấp, mong muốn được sở hữu sớm sản phẩm mới, loạt ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng đặt trước tại TopZone cũng góp phần tạo động lực để các Apple Fan nhanh chóng “chốt đơn”, đưa lượng đăng ký tăng mạnh lên 160.000 chỉ trong 20 phút đầu mở cổng - một con số phá vỡ mọi kỷ lục trước đây, hoàn toàn vượt trội so với con số gần 100.000 đơn cọc trong vòng 24h của năm ngoái.

Đáng chú ý, TopZone cam kết giao hàng đúng hẹn, đi kèm chính sách tặng ngay 1 triệu đồng nếu trễ hẹn, giúp Apple Fan thêm yên tâm khi đặt trước. Về bài toán tài chính, lựa chọn hình thức trả chậm 0% lãi suất, với mức trả trước chỉ từ 0 đồng và kỳ hạn linh hoạt đến 18 tháng. Không dừng lại ở đó, người mua còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi như giảm đến 5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử, tặng phiếu mua hàng trị giá 500 ngàn đồng để đăng ký SIM data dung lượng lên đến 500GB/tháng, cùng ưu đãi giảm tới 50 % khi mua kèm phụ kiện.

Khi đặt trước iPhone 18 Pro tại TopZone, khách hàng có thể nhận thêm ưu đãi giá trị khi thanh toán bằng bằng ngân hàng, thẻ hay ví điện tử

Chương trình thu cũ đổi mới cũng mang đến thêm giải pháp tối ưu chi phí với mức trợ giá lên đến 3 triệu đồng. Năm nay, TopZone ứng dụng công cụ định giá được tối ưu và phối hợp chặt chẽ với Apple, giúp việc đánh giá thiết bị diễn ra nhanh chóng và chính xác. Khách hàng còn có thể tiết kiệm thêm đến 2 triệu đồng khi mua kèm các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple, cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.

Nhiều chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực giúp người tiêu dùng nhẹ gánh chi phí khi quyết định nâng cấp lên thế hệ máy mới ngay trong đợt đầu

Với một sản phẩm có sức hút lớn và giá trị cao như iPhone 18 Pro, quyết định đặt trước không chỉ xoay quanh giá bán hay ưu đãi. Nguồn hàng, thời điểm nhận máy, trải nghiệm tại cửa hàng và chất lượng phục vụ cũng là những yếu tố được người dùng quan tâm, đặc biệt trong những ngày đầu mở bán khi nhu cầu thường tăng cao.

Đây cũng là lý do các hệ thống bán lẻ chuyên biệt đóng vai trò ngày càng rõ nét trong hành trình đưa iPhone mới đến tay người dùng. Là nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp của Apple (APR), TopZone tập trung xây dựng hệ thống cửa hàng chuyên biệt cùng quy trình vận hành đồng bộ, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận, trải nghiệm và nhận hỗ trợ xuyên suốt từ giai đoạn đặt trước đến khi nhận máy.

Với hệ thống hơn 80 cửa hàng trên toàn quốc, TopZone giúp người dùng tại nhiều tỉnh thành thuận tiện lựa chọn điểm mua sắm, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và nhận tư vấn từ đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp. Không gian cửa hàng cũng được đầu tư theo tiêu chuẩn của Apple, mang đến trải nghiệm mua sắm và khám phá sản phẩm đồng nhất trên toàn hệ thống. Nhằm gia tăng khả năng tiếp cận người dùng, TopZone không ngừng mở rộng mạng lưới tại các vị trí trung tâm sầm uất như cửa hàng Hàm Nghi (TP.HCM) vừa ra mắt ngay sát ga metro và chợ Bến Thành, hay cửa hàng Hồ Gươm (Hà Nội) dự kiến khai trương ngày 15/9 tới, sẵn sàng đón lượt khách đông đảo đến trải nghiệm và nhận máy ngay trong đợt mở bán đầu tiên.

Song song đó, việc chủ động chuẩn bị nguồn hàng và đồng bộ quy trình vận hành giúp TopZone sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng cao trong những ngày đầu mở bán – thời điểm Apple Fan đặc biệt quan tâm đến khả năng nhận máy sớm. Không dừng lại ở đó, nhà bán lẻ còn đưa ra cam kết giao hàng đúng hẹn, đảm bảo trải nghiệm mua sắm trọn vẹn và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

TopZone mang đến không gian trải nghiệm mua sắm đạt chuẩn Apple với thiết kế tối giản, hiện đại cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp.

Những con số kỷ lục trong đợt pre-order lần này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của TopZone trên thị trường bán lẻ Apple tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế, nguồn hàng đảm bảo và chuỗi chính sách ưu đãi toàn diện đã giúp TopZone khẳng định vị thế điểm đến mua sắm tin cậy, đồng thời tạo tiền đề cho một mùa mở bán iPhone 18 Pro thành công rực rỡ.

Hiện TopZone vẫn đang nhận đặt trước iPhone 18 Pro, với thời gian dự kiến giao hàng từ 8h ngày 18/09. Đây là thời điểm để người dùng lựa chọn phiên bản yêu thích, tận dụng các chính sách ưu đãi và chủ động chuẩn bị cho kế hoạch sở hữu thế hệ iPhone mới ngay trong đợt đầu.