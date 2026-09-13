SATRA siết chặt quy trình kiểm soát, đưa thực phẩm 'Tick xanh' vào trường học

Với danh mục gần 300 sản phẩm đạt chuẩn "Tick xanh trách nhiệm" cùng hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguồn cung, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đang đồng hành cùng các trường học nâng cao tính minh bạch và bảo đảm an toàn cho từng bữa ăn bán trú của học sinh.

Công khai từng bữa ăn bằng dữ liệu có thể kiểm tra

Thay vì chỉ kiểm tra món ăn sau khi hoàn thành chế biến, mô hình “Bếp ăn Tick xanh” tại các trường học áp dụng giải pháp kết nối dữ liệu từ nguồn cung đến bàn ăn thông qua mã QR. Nhờ đó, nhà trường và phụ huynh có thể dễ dàng tra cứu thông tin nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh thực tế của suất ăn hằng ngày. Việc công khai thông tin này giúp chuyển dịch phương thức giám sát từ thụ động giải quyết sự cố sang chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu chuỗi cung ứng.

Thực tế từ mùa tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 tại TP.HCM cho thấy, phụ huynh ngày càng quan tâm sâu sát đến bếp ăn bán trú, thậm chí chủ động đề nghị được tham quan, kiểm tra trực tiếp khu vực chế biến trước khi quyết định chọn trường cho con.

Tại điểm thí điểm mô hình “Bếp ăn Tick xanh” ở phường Tân Mỹ, phụ huynh không chỉ tiếp nhận thông tin sau bữa ăn mà còn trực tiếp tham gia chứng kiến quá trình giao nhận thực phẩm cùng nhà trường và lực lượng quản lý an toàn thực phẩm địa phương. Mọi yếu tố từ nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vận chuyển, việc tuân thủ bảo hộ của nhân viên giao hàng cho đến hồ sơ kiểm định đều được kiểm tra công khai. Ghi nhận phản hồi tại đây cho thấy, phụ huynh cảm thấy an tâm hơn rõ rệt khi nắm rõ con mình ăn gì và thực phẩm đó đến từ đâu.

Khi mô hình được nhân rộng, sự đồng hành của phụ huynh có thể bắt đầu từ việc cùng nhà trường tìm hiểu tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, theo dõi danh mục nguyên liệu, kiểm tra xác suất quá trình giao nhận cũng như điều kiện bảo quản, chế biến và việc lưu mẫu suất ăn hằng ngày; đồng thời kịp thời phản ánh khi phát hiện bất kỳ thông tin nào chưa phù hợp. Khi đó, trách nhiệm bảo đảm bữa ăn không còn đặt hết lên vai nhà trường, mà phụ huynh sẽ trở thành một chủ thể giám sát trực tiếp. Song song đó, các đơn vị sản xuất, nhà phân phối và đơn vị vận hành bếp ăn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin để hoạt động giám sát có căn cứ xác đáng.

Khách hàng đang lựa chọn sản phẩm có tick xanh tại điểm bán thuộc hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

SATRA kiểm soát từ trước khi hàng đến trường

Việc sử dụng các sản phẩm Tick xanh từ một hệ thống phân phối có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt sẽ giúp các bếp ăn trường học gia tăng thêm một lớp bảo vệ vững chắc trước khi nguyên liệu được đưa vào chế biến.

Hệ thống bán lẻ SATRA hiện hợp tác với 34 nhà cung cấp, đưa 287 sản phẩm Tick xanh đạt chuẩn vào kinh doanh tại 4 siêu thị tự chọn Satramart và gần 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trên toàn TP.HCM. Tại đây, SATRA tập trung kiểm soát chặt chẽ ba nhóm rủi ro chính, bao gồm: nguồn gốc và năng lực của nhà cung cấp; các chỉ tiêu an toàn của sản phẩm; điều kiện bảo quản và vận chuyển trong toàn hệ thống.

Quá trình kiểm soát này tiếp tục được duy trì xuyên suốt sau khi sản phẩm đã đưa vào hệ thống. Tại các điểm tiếp nhận và phân phối, hàng hóa liên tục được theo dõi về cảm quan, hạn sử dụng, điều kiện lưu kho và bảo quản. Kết quả kiểm nghiệm định kỳ là căn cứ để đánh giá lại nhà cung cấp; những sản phẩm không còn đáp ứng đúng tiêu chuẩn sẽ lập tức bị loại bỏ khỏi hệ thống.

Cách thức tổ chức này giúp nhà trường tiếp nhận nguồn nguyên liệu đã qua các bước kiểm tra chuyên sâu từ trước, trong khi vẫn giữ nguyên quyền kiểm tra tại thời điểm giao hàng. Các hồ sơ về nguồn gốc, thông tin lô hàng và dữ liệu vận chuyển được công khai hằng ngày sẽ là cơ sở pháp lý để nhà trường báo cáo với cơ quan quản lý và minh bạch thông tin với phụ huynh.

Trường hợp phát hiện một lô hàng có dấu hiệu bất thường, các dữ liệu về nhà cung cấp, số lô, ngày sản xuất hoặc thu hoạch, thời điểm giao nhận và các điểm đã tiếp nhận sẽ giúp công tác truy xuất được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Lô hàng liên quan sẽ nhanh chóng được nhận diện, tạm dừng sử dụng và cách ly để kiểm tra. Kết quả kiểm nghiệm sau đó làm căn cứ đánh giá chất lượng sản phẩm, xem xét trách nhiệm nhà cung cấp và triển khai nguồn hàng thay thế kịp thời, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bán trú của nhà trường.

Sản phẩm tick xanh của COFIDEC: đậu bắp đang được phân phối trong hệ thống bán lẻ của SATRA dưới dạng nguyên liệu tươi chưa qua chế biến. Ảnh: SATRA

Bên cạnh đó, Chương trình Tick xanh còn xây dựng cơ chế phối hợp giữa các hệ thống phân phối. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, thông tin sẽ được chia sẻ rộng rãi để các đơn vị tham gia cùng tiến hành kiểm tra, kiểm soát và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Cơ chế giám sát chéo này góp phần nâng cao trách nhiệm của nhà cung cấp, bởi một vi phạm có thể dẫn đến rủi ro bị từ chối đưa hàng vào toàn bộ các hệ thống bán lẻ hiện đại, không chỉ dừng lại ở việc bị xử lý tại một điểm bán lẻ đơn lẻ.

Đối với nhà trường và phụ huynh, mô hình mang lại một giá trị rất thiết thực: mỗi loại nguyên liệu không chỉ có xuất xứ rõ ràng mà còn gắn liền với một chuỗi trách nhiệm có thể truy xuất, kiểm tra và xử lý triệt để khi cần thiết.

Để sự an tâm hiện diện trong từng bữa ăn

Một bếp ăn Tick xanh đúng nghĩa không thể chỉ hình thành từ tấm biển nhận diện hay một mã QR. Giá trị cốt lõi của mô hình nằm ở việc nhà trường chủ động lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng; đơn vị phân phối uy tín duy trì kiểm soát nghiêm ngặt từ nguồn cung đến khâu giao nhận; bếp ăn tuân thủ đúng quy trình chế biến an toàn và phụ huynh được tạo điều kiện tiếp cận thông tin để cùng giám sát.

Sở hữu danh mục 287 sản phẩm Tick xanh từ 34 nhà cung cấp uy tín, cùng hệ sinh thái kết nối toàn diện từ sản xuất, chế biến, phân phối đến bán lẻ, SATRA có đầy đủ nền tảng để đồng hành cùng các trường học trong việc xây dựng danh mục nguyên liệu phù hợp, tổ chức giao nhận chuẩn hóa bằng dữ liệu và hỗ trợ truy xuất chi tiết theo từng lô hàng. Nhờ vậy, nhà trường có thêm cơ sở vững chắc để quản lý bếp ăn, còn phụ huynh hoàn toàn có thể theo dõi trọn vẹn hành trình của thực phẩm trước khi trở thành bữa ăn dinh dưỡng cho con em mình.

Các sản phẩm thịt heo VietGAP của VISSAN đã được đăng ký "tick xanh" tại hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

Bếp ăn an toàn phải bắt đầu từ nguồn nguyên liệu có trách nhiệm. Khi mỗi sản phẩm đều rõ nguồn gốc, mỗi lô hàng đều minh bạch dữ liệu, từng công đoạn được công khai và phụ huynh được đồng hành giám sát cùng nhà trường, sự an tâm sẽ không còn dừng lại ở những lời cam kết suông. Đó là sự an tâm thực chất được xây dựng bằng một chuỗi kiểm soát minh bạch, xuyên suốt từ vùng nguyên liệu cho đến tận bàn ăn của trẻ.