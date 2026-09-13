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Người mua vàng lỗ nặng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (13/9), giá vàng miếng SJC ở mức 146 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm khiến người mua vàng miếng SJC trong 1 tuần qua lỗ 4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn có thương hiệu lỗ tới 6,4 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua. Tuy nhiên, so với cách đây 1 tuần, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng.

Nếu người mua vàng miếng từ đầu tuần bán ra hôm nay lỗ lên tới 4 triệu đồng/lượng, vì giá giảm và chênh lệch giá mua - bán cao.

Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương đương trong vòng 1 tuần qua. Hiện, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 142,9 - 146,9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Phú Quý 143 - 146,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 143 - 147 triệu đồng/lượng…

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Nhà đầu tư nên thận trọng với diễn biến giá vàng trong ngắn hạn. Ảnh: Như Ý.

Nếu người mua vàng nhẫn từ đầu tuần lỗ từ 4-6,4 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.348 USD/ounce, tăng 34 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới 10,8 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch lớn cùng biến động giá đang cảnh báo nhà đầu tư thận trọng khi mua vàng, đặc biệt là trong ngắn hạn.

Trên thị trường bạc, hiện bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 2,2-2,3 triệu đồng/lượng mua - bán.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 13/9 ở mức 25.596 đồng/USD, giảm 15 đồng so với cách đây 1 tuần. Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.730 - 26.110 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Ngọc Mai
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