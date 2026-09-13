Lý do phiên đấu giá 79 triệu cổ phiếu Seaprodex gây chú ý

TPO - SCIC sẽ đấu giá trọn lô 79 triệu cổ phiếu SEA của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam với giá khởi điểm hơn 8.509 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tài sản của Seaprodex đến ngày 30/6 chỉ 2.905 tỷ đồng, tức định giá đấu giá cao gấp khoảng 4,6 lần quy mô tài sản trên sổ sách. Thế nhưng, phiên đấu giá này đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Vào ngày 29/9, SCIC sẽ đấu giá trọn lô 79 triệu cổ phiếu SEA của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), tương đương 63,38% vốn Seaprodex. Giá khởi điểm hơn 8.509 tỷ đồng, tương đương khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu. Mức giá trên cao hơn 45% so với thị giá hiện tại của SEA là 74.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá SCIC đưa ra sẽ là quá cao, khi tổng tài sản của Seaprodex tại thời điểm ngày 30/6 chỉ đạt 2.905 tỷ đồng, tức định giá đấu giá cao gấp khoảng 4,6 lần quy mô tài sản trên sổ sách. Tuy nhiên trên thị trường chứng khoán, phiên đấu giá trọn lô hơn 79 triệu cổ phiếu SEA đang rất được quan tâm bởi công ty này sở hữu nhiều khu “đất vàng”.

Seaprodex sở hữu khu đất kim cương số 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM.

Tài sản gây chú ý nhất của Seaprodex là khu đất 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, cũng là nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Khu đất này rộng 1.522 m2, trong đó 1.458 m2 không phạm lộ giới, nằm tại giao lộ Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng và có tới 3 mặt tiền đường.

Đây được xem là một trong những khu đất “kim cương”, có vị trí đắc địa bậc nhất khu trung tâm TPHCM. Khu đất được quy hoạch phát triển thành khu phức hợp gồm khách sạn, thương mại, văn phòng và căn hộ, với chiều cao tối đa 20 tầng.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp nắm 24,03% vốn SEA, Công ty CP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn. Đáng chú ý, hai cổ đông này nắm khoảng 32,47% vốn - chỉ đứng sau SCIC. Cả hai đều có liên quan đến Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL).

Cụ thể, vào cuối năm 2025, Seaprodex ghi nhận giao dịch thỏa thuận lên tới hơn 40 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng 32,4% vốn điều lệ, giá trị ước tính gần 1.400 tỷ đồng. Bên mua là 2 công ty liên quan đến Novaland.

Trong đó, Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp thông báo đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 24,03% vốn và trở thành cổ đông lớn. Cùng thời điểm, Công ty CP Đầu tư Redwood cũng mua vào 10,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,44% vốn.

Đáng chú ý, Địa ốc Ngân Hiệp hiện là công ty con của Novaland, với tỷ lệ sở hữu lên tới 99,98% vốn điều lệ. Còn Đầu tư Redwood có tiền thân là doanh nghiệp do Novaland thành lập từ năm 2012 nhưng cơ cấu sở hữu hiện nay không được công bố chi tiết.

Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông tại SEA giữ nguyên từ cuối 2025 đến nay.

Báo cáo tài chính của Seaprodex đang ghi nhận hơn 692 tỷ đồng liên quan khu đất này. UBND TPHCM đã phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường từ tháng 12/2015. Seaprodex cũng hoàn tất nghĩa vụ tài chính, được cơ quan thuế xác nhận đã nộp tiền đất ngày 24/1/2017 và Sở Tài chính TPHCM xác nhận hoàn thành nghĩa vụ 3 ngày sau đó.

Tuy nhiên, đến ngày 30/6, Seaprodex vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa thể triển khai dự án. Do đó, hơn 692 tỷ đồng hiện là giá trị ghi trên sổ sách, không phải giá thị trường của khu đất.

Cơ cấu cổ đông của Seaprodex.

Ngoài khu đất vàng, Seaprodex còn sở hữu 22,08% cổ phần của Công ty CP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) - doanh nghiệp gắn với thương hiệu thức ăn chăn nuôi Con Cò.

Khoản đầu tư ban đầu có giá gần 547 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2026, giá trị phần vốn của Seaprodex tại Proconco đã lên gần 1.143 tỷ đồng, tăng khoảng 77 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm hơn 90% tổng giá trị phần vốn tại các công ty liên doanh, liên kết.

Ngoài ra, Seaprodex còn góp vốn tại Đồ hộp Hạ Long, Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Thủy sản số 4, Thủy sản số 5, Công nghiệp Thủy sản, Đóng sửa tàu Nhà Bè và một số doanh nghiệp khác. Tổng giá trị các khoản đầu tư dài hạn tại cuối tháng 6 đạt gần 1.379 tỷ đồng, trong đó phần vốn tại các công ty liên doanh liên kết gần 1.255 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, Seaprodex đạt doanh thu thuần gần 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 100 tỷ đồng.