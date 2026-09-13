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Dự án nhà xưởng hút hơn 7 tỷ USD vốn FDI sản xuất đăng ký mới

Ngọc Mai

TPO - Theo phân tích của Savills Việt Nam, trong tổng số 468 dự án FDI sản xuất mới trên cả nước, có 266 dự án thuộc nhóm nhà xưởng, chiếm 56,8% tổng số dự án. Xét về quy mô vốn, các dự án nhà xưởng thu hút khoảng hơn 7 tỷ USD, tương đương 66,2% tổng vốn FDI sản xuất đăng ký mới.

Bất động sản công nghiệp còn nhiều dư địa tăng trưởng

Theo báo cáo của đơn vị nghiên cứu thị trường JLL, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tích cực trong 12-24 tháng tới, nhờ dòng vốn FDI chất lượng cao, xu hướng dịch chuyển sản xuất trong khu vực và các dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai.

Cuối năm nay, thị trường dự kiến đón khoảng 1.900 ha đất công nghiệp, gần 700.000 m2 nhà kho xây sẵn và 1 triệu m2 nhà xưởng xây sẵn tại các khu vực trọng điểm miền Bắc và miền Nam.

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﻿﻿Nhà xưởng xây sẵn "hút" dòng vốn FDI. Ảnh: VGC.

“Trong khu vực, Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh về vị trí chiến lược cùng chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn”, đại diện JLL nhận định.

Theo đơn vị này, Việt Nam đang nâng cao năng lực và năng suất nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng, qua đó hướng tới thu hút các ngành sản xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến, có giá trị gia tăng cao.

Tiềm năng của thị trường còn được đánh giá lớn khi chỉ cần một tỷ lệ nhỏ các nhà sản xuất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương mở rộng, hoặc dịch chuyển hoạt động sang Việt Nam cũng có thể tạo ra nhu cầu đáng kể đối với nguồn cung hiện hữu.

Đáng chú ý, nhu cầu từ nhiều tập đoàn sản xuất điện tử, bán dẫn và linh kiện ô tô đang gia tăng. Hoạt động khảo sát địa điểm và đàm phán thuê của doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay được ghi nhận tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh sản xuất, thương mại điện tử, logistics hiện đại, hạ tầng số và năng lượng xanh cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường trong 3-5 năm tới.

Nhà xưởng xây sẵn đang dẫn dắt làn sóng FDI sản xuất mới

Theo phân tích của Savills Việt Nam, nhà xưởng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn cả về số lượng dự án và vốn đầu tư FDI sản xuất đăng ký mới tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2026. Cụ thể, trong tổng số 468 dự án FDI sản xuất mới trên cả nước, có 266 dự án thuộc nhóm nhà xưởng, chiếm 56,8% tổng số dự án. Xét về quy mô vốn, các dự án nhà xưởng thu hút khoảng 7,09 tỷ USD, tương đương 66,2% tổng vốn FDI sản xuất đăng ký mới.

Trong khi đó, 202 dự án liên quan đến đất công nghiệp thu hút khoảng 3,62 tỷ USD, chiếm 33,7% tổng vốn đầu tư mới. Việc nhà xưởng chiếm tỷ trọng cao hơn cả về số lượng dự án và giá trị vốn cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong nhu cầu của nhà đầu tư.

Trước đây, đất công nghiệp thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư nhờ đặc tính phát triển dài hạn và quy mô của các dự án phát triển mới từ đầu. Hiện nay, bên cạnh quỹ đất, khả năng rút ngắn thời gian triển khai đang ngày càng được đưa vào cân nhắc ngay từ giai đoạn lựa chọn địa điểm đầu tư.

Ông John Campbell - Giám đốc, Trưởng bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills Việt Nam - nhận định: “Với nhiều doanh nghiệp, việc đưa nhà máy vào hoạt động sớm hơn vài tháng có thể tạo ra lợi thế đáng kể về chi phí, đơn hàng và khả năng tham gia chuỗi cung ứng”.

Theo Savills, xu hướng này đang thúc đẩy sự quan tâm đối với các giải pháp nhà xưởng xây sẵn, đặc biệt là trong những ngành có yêu cầu triển khai nhanh như điện tử, linh kiện, sản xuất công nghệ cao.


Ngọc Mai
#bất động sản #FDI #đầu tư #hạ tầng #công nghiệp #Việt Nam #logistics #nhà xưởng #xây sẵn

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