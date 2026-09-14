Hành trình từ một triệu cây xanh đến triệu tác động lành cùng Panasonic sống khỏe góp xanh

Trải qua chặng đường 5 năm triển khai, Panasonic mở rộng hành trình trồng cây với chương trình Sống Khỏe Góp Xanh năm 2026 thông qua việc làm rõ giá trị cây xanh mang lại cho môi trường và cộng đồng. Cam kết kiến tạo hệ sinh thái bền vững của Panasonic năm nay được thể hiện qua Tuần lễ Xanh và chuỗi hoạt động dành cho cộng đồng và thế hệ trẻ.

Dấu ấn một triệu cây xanh tạo tiền đề cho triệu tác động lành

Để có thể kiến tạo lối sống xanh cho cộng đồng, cam kết đồng hành của doanh nghiệp cần trở thành sự thay đổi cụ thể trong cách con người sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, một tác vụ như một cây xanh được trồng thông qua quyết định tiêu dùng của mỗi người góp phần mang lại giá trị cộng hưởng đối với môi trường nói riêng và hệ sinh thái nói chung.

Đây là tầm nhìn của Panasonic khi nhìn lại hành trình 5 năm cùng chương trình “Sống Khỏe Góp Xanh”, là một phần của cam kết Panasonic Green Impact nhằm thúc đẩy phát triển một tương lai bền vững hơn. Hoàn thành cột mốc hơn một triệu cây xanh được trồng vào năm 2024, chương trình “Sống Khỏe Góp Xanh” hướng đến một cách tiếp cận mới với việc cụ thể hóa tác động tích cực từ chuỗi hoạt động đã thực hiện xuyên suốt.

Panasonic tiếp nối hành trình 5 năm Sống Khỏe Góp Xanh với mục tiêu “Góp triệu tác động lành”

Đại diện Panasonic Việt Nam chia sẻ: “Panasonic Green Impact là cam kết mang tính toàn cầu của tập đoàn nhằm giảm phát thải và hiện thực hóa cuộc sống khỏe mạnh cho cộng đồng. Tại Việt Nam, chúng tôi đã và đang thực hiện điều này bằng chuỗi hành động xuyên suốt 4 năm qua với chương trình Sống Khỏe Góp Xanh, cùng cột mốc hơn một triệu cây rừng được trồng là minh chứng thuyết phục nhất. Khi bước sang năm thứ 5 của hành trình này, mục tiêu của Panasonic không chỉ dừng lại ở số lượng cây trồng mà hướng đến chiều sâu tác động tích cực. Thông qua sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ Ban Ngành, các đối tác và đặc biệt là khách hàng, chiến lược năm 2026 mang tầm nhìn kiến tạo triệu tác động lành, qua đó mang lại những giá trị sinh thái bền vững cho Việt Nam.”

Tính đến tháng 8/2026, chương trình đã ghi nhận 26 sự kiện trồng cây thực địa tại 25 địa điểm bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia ở 20 tỉnh thành trên cả nước. Các giống cây được lựa chọn gieo trồng dựa trên điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu bản địa và tư vấn chuyên môn nhằm đảm bảo khả năng sinh trưởng và sự phù hợp với hệ sinh thái địa phương. Qua những hoạt động này, câu chuyện “triệu cây” chuyển mình từ một dấu mốc con số thành “triệu tác động lành” khi mầm xanh tiếp tục tạo ra giá trị thiết thực cho lối sống xanh.

Chuỗi hoạt động “Góp triệu tác động lành” cụ thể hóa hành trình Sống Khỏe Góp Xanh 2026

Hưởng ứng thành công của những mùa trước, chương trình Sống Khỏe Góp Xanh năm 2026 được tái khởi động từ 01/09/2026 đến 31/03/2027. Với thông điệp “Tự hào kỷ lục triệu cây, triệu tác động lành”, chương trình truyền tải nỗ lực bền bỉ của Panasonic trong hành trình bảo vệ môi trường và phát triển hiệu quả sinh thái dài hạn. Xuyên suốt thời gian chương trình, với mỗi sản phẩm được bán ra trên website club.panasonic.com, Panasonic Việt Nam cam kết trồng thêm một cây xanh vào hệ sinh thái rừng Việt Nam.

Chương trình năm nay làm rõ bộ tác động lành qua hoạt động trồng cây mang lại, được thể hiện qua năm nhóm giá trị: phục hồi rừng tự nhiên, củng cố phòng hộ ven biển, phòng hộ rừng đầu nguồn, bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như tạo sinh kế và mở ra cơ hội kinh tế xanh. Việc cụ thể hóa tác động như vậy không chỉ thể hiện sự thay đổi tích cực trong môi trường một cách tổng thể, mà còn giúp tác vụ trồng cây trở nên thực tiễn hơn với thế hệ sống xanh.

Để nhân rộng những tác động này, Sống Khoẻ Góp Xanh 2026 triển khai cơ chế đặc biệt mang tên “Tuần lễ Xanh”. Được tổ chức định kỳ một tuần mỗi tháng từ tháng 09/2026 đến tháng 01/2027, mỗi sản phẩm Panasonic bán ra trong các tuần lễ này sẽ góp thêm 5 cây xanh được trồng.

Panasonic “sống xanh” cùng Gen Z thông qua chuỗi hoạt động thực tiễn

Sống Khỏe Góp Xanh năm 2026 cũng đặt mục tiêu tạo cơ hội để thế hệ Gen Z trực tiếp tham gia vào các hoạt động vì môi trường. Panasonic sẽ đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong những trải nghiệm thực tế gắn liền với nhiệm vụ bảo tồn và phủ xanh rừng tại nhiều tỉnh thành. Bên cạnh đó, Panasonic tiếp nối công tác lan tỏa lợi ích do mỗi mầm xanh mang lại để cùng đối tác và khách hàng nhân rộng tác động lành cho tương lai.

Thông qua chiến lược Sống Khỏe Góp Xanh, Panasonic cho thấy một lựa chọn tiêu dùng có thể trở thành khởi điểm cho những tác động có lợi dài hạn với sự góp sức từ doanh nghiệp, đối tác, và khách hàng. Sắc xanh tương lai như vậy không chỉ được gieo thêm mà những giá trị lành cũng tiếp tục được vun đắp.