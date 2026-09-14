Ngân hàng đồng hành thúc đẩy năng lực tính toán lượng tử tầm vóc quốc tế

Quandela và Quanova ký kết hợp tác chiến lược nhằm phát triển năng lực tính toán lượng tử tại Việt Nam. Thỏa thuận dựa trên nền tảng nhiều hoạt động đã được triển khai giữa hai đơn vị này với Nam A Bank và Trường Đại học Quang Trung.

Theo đó, Quanova sẽ đại diện cho Trường Đại học Quang Trung (QTU) và Nam A Bank hợp tác cùng Quandela triển khai các hoạt động phát triển, tích hợp và thương mại hóa các giải pháp dựa trên công nghệ tính toán lượng tử quang học.

Thỏa thuận được chính thức hóa trong khuôn khổ Diễn đàn Lãnh đạo Việt Nam – Pháp, diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Quandela và Quanova ký thoả thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển lâu dài năng lực tính toán lượng tử tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Quanova đóng vai trò là nhà tích hợp chiến lược cho Quandela tại thị trường Việt Nam, dựa trên nền tảng đã được triển khai giữa Quandela và các đối tác Việt Nam.

Một trong những sáng kiến cụ thể đầu tiên được hỗ trợ từ mối quan hệ hợp tác với Quanova là chương trình đào tạo công nghệ lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung với sự sát cánh của Nam A Bank.

Trên bản đồ khoa học thế giới, công nghệ lượng tử không còn là khái niệm lý thuyết mà đã trở thành trụ cột cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo. Các cường quốc đang đổ hàng tỉ USD vào cuộc đua tính toán lượng tử nhằm tái định hình an ninh mạng, tài chính, y sinh và trí tuệ nhân tạo. Tại Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của làn sóng này, Chính phủ và các địa phương đã “đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng”.

Đồng hành cùng Chính phủ, ngày 28/07/2026, tại tỉnh Gia Lai, Nam A Bank đã phối hợp cùng Trường Đại học Quang Trung chính thức ra mắt và vận hành Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung. Sự kiện này đã đặt nền móng quan trọng, mở ra không gian nghiên cứu, trải nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ lượng tử ngay tại Việt Nam.

Sự ra đời của Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung đặt nền móng cho kế hoạch thành lập Trung tâm Tính toán Lượng tử và AI của Trường Đại học Quang Trung. Với hạ tầng phòng lab hiện đại, nơi đây tập trung nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và ứng dụng công nghệ lượng tử vào các ngành trọng điểm như an ninh mạng, tài chính - ngân hàng, y sinh, AI và vật liệu mới. Trung tâm hướng đến mục tiêu phát triển công nghệ lõi, phần cứng máy tính, từ đó tự chủ thiết kế, lắp ráp, thương mại hóa thiết bị lượng tử và đưa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nam A Bank hợp tác cùng Trường Đại học Quang Trung ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử.

Nhằm bảo đảm Trung tâm vận hành hiệu quả, Nam A Bank cùng Trường Đại học Quang Trung chú trọng vào mục tiêu nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nhân tài. Thông qua kết nối với các đối tác hàng đầu thế giới như Quandela, các bên hướng tới việc đẩy mạnh giảng dạy, chuyển giao tri thức, xây dựng học phần chuyên sâu cho giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên, đồng thời khai thác các kịch bản ứng dụng lượng tử thực tiễn vào đời sống và kinh tế - tài chính.

Các thiết bị được trưng bày tại Trung tâm Giải mã Lượng tử.

Quandela đóng vai trò là đối tác công nghệ và tri thức quốc tế, chia sẻ chuyên môn, nền tảng, kiến trúc kỹ thuật và hướng dẫn chuyên sâu liên quan đến điện toán lượng tử quang tử và các lĩnh vực liên quan. Hỗ trợ thiết kế phòng thí nghiệm lượng tử, môi trường đào tạo và hạ tầng nghiên cứu. Đồng xây dựng và trực tiếp triển khai các học phần chuyên sâu, nội dung học thuật, hội thảo và hoạt động cố vấn dành cho giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên. Tư vấn về các định hướng nghiên cứu, kịch bản ứng dụng và tính khả thi kỹ thuật đối với các hạng mục đầu tư hoặc gói triển khai công nghệ lượng tử trong tương lai. Bên cạnh đó, Quandela cũng kết nối Trường Đại học Quang Trung với mạng lưới nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và công nghiệp quốc tế.

Song song đó, Quanova, Nam A Bank và Trường Đại học Quang Trung cũng đã được Quandela đồng hành tại cuộc thi Hackathon lượng tử do VNQuantum và tỉnh Gia Lai tổ chức, tập trung tìm kiếm các giải pháp tính toán giải quyết bài toán thực tế của Việt Nam.

Các thiết bị được trưng bày tại Trung tâm Giải mã Lượng tử.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: “Là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Nam A Bank không chỉ tập trung phát triển hệ sinh thái tài chính số hiện đại mà còn cam kết đồng hành cùng các dự án công nghệ mũi nhọn của đất nước. Việc sát cánh cùng Trường Đại học Quang Trung và các đối tác là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị nguồn lực tri thức, hạ tầng công nghệ bền vững cho thế hệ tương lai, đặc biệt là phát triển năng lực tính toán lượng tử tại Việt Nam”.