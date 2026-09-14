Merck khai trương văn phòng mới, tiếp tục đầu tư cho thị trường Việt Nam

Ngày 10-9, Merck Healthcare Việt Nam chính thức khai trương văn phòng mới tại Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, TP.HCM, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hoạt động và đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang tăng cường các hoạt động phòng bệnh, nâng cao chất lượng dân số và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là những lĩnh vực Merck đã tham gia thông qua nhiều chương trình hợp tác với cơ quan quản lý, bệnh viện và các tổ chức y tế trong những năm qua.

Văn phòng mới của Merck Healthcare Việt Nam có diện tích 700m², được đặt tại Deutsches Haus - công trình theo đuổi các tiêu chuẩn cao về phát triển bền vững. Theo doanh nghiệp, không gian mới nhằm hỗ trợ phương thức làm việc linh hoạt, tăng cường hợp tác và kết nối với khách hàng, đối tác cũng như các chuyên gia y tế.

Merck Healthcare Việt Nam khai trương văn phòng tại tòa nhà Deutsches Haus, TPHCM

Chia sẻ tại sự kiện, ông Philip Marsden, Phó Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM, cho rằng việc Merck đặt văn phòng tại Deutsches Haus là một bước đi tự nhiên, bởi đây là biểu tượng cho mối quan hệ Đức - Việt. Theo ông, sự hiện diện của Merck tại đây cũng đưa doanh nghiệp vào trung tâm một hệ sinh thái gồm các doanh nghiệp và tổ chức Đức, tạo thêm cơ hội kết nối và xây dựng mạng lưới quan hệ.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam, cho biết việc chuyển văn phòng không đơn thuần là thay đổi địa điểm làm việc mà là một cột mốc trong hành trình “Embracing Change, Building the Future”, với trọng tâm là hợp tác, đổi mới và phát triển.

Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, Merck Healthcare đã phối hợp với các hội chuyên ngành và bệnh viện triển khai nhiều chương trình đào tạo y khoa, nâng cao nhận thức và tầm soát bệnh lý. Giai đoạn 2018-2019, chương trình tầm soát bệnh lý tuyến giáp của doanh nghiệp đã tiếp cận gần 50.000 phụ nữ. Từ năm 2022, Merck triển khai chương trình hỗ trợ bệnh nhân thực hiện xét nghiệm tìm dấu ấn sinh học nhằm hỗ trợ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp đối với bệnh nhân ung thư đại trực tràng.

Trong giai đoạn 2024-2025, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với nhiều bệnh viện thực hiện các chương trình tầm soát, nâng cao nhận thức về tiền đái tháo đường, ung thư tuyến giáp và suy giáp; đồng thời hợp tác với Bệnh viện K, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cùng các chuỗi nhà thuốc nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và năng lực tư vấn của dược sĩ cộng đồng.

Tháng 4-2026, Merck Healthcare Việt Nam ký biên bản ghi nhớ với Cục Dân số về truyền thông, vận động và tiếp cận dịch vụ dân số, góp phần thực hiện các mục tiêu về nâng cao chất lượng dân số.

Ông Abdelraouf Metawee, Giám đốc Nhân sự của Merck Healthcare tại các Thị trường Mới nổi, kiêm quyền Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường năng động và có vai trò chiến lược của Merck Healthcare trong khu vực. Theo ông, văn phòng mới sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường kết nối với khách hàng, đối tác và các chuyên gia y tế, qua đó phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Với văn phòng mới, Merck Healthcare Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào khoa học, đổi mới và các hoạt động hướng đến cộng đồng, đồng thời củng cố cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam.