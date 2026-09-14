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Giáo dục

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Quảng Trị: Hàng nghìn học sinh nghỉ học để tránh mưa lũ

Hoàng Nam

TPO - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành Giáo dục Quảng Trị yêu cầu các địa phương, trường học chủ động cho học sinh nghỉ học tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai; tạm dừng những cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cần thiết để tập trung phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.

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Nước đang rút, các lực lượng giúp ngành giáo dục dọn dẹp vệ sinh trường học.

Đặc biệt, tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất hoặc các tuyến đường qua khe, suối, ngầm tràn có nước dâng cao, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng đơn vị, trường học được chủ động xem xét cho học sinh, học viên nghỉ học.

Theo danh sách của Văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Trị, sáng 14/9, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học, gồm Lìa, Thượng Trạch, Bắc Trạch, Triệu Bình, Phong Nha, Ba Lòng, Nam Hải Lăng, Minh Hóa cùng một số địa bàn, điểm trường thuộc Tân Lập, Ái Tử, Đồng Lê, Tân Gianh, Tuyên Sơn...

Tại xã Ái Tử, trong 11 điểm trường có 8 điểm ở khu vực thấp trũng phải nghỉ học, 3 điểm còn lại học bình thường. Xã Đồng Lê có 2 điểm trường tại thôn Đồng Lào cho học sinh nghỉ; Tân Gianh có học sinh tại 4 phân hiệu mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học.

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Ngành GD&ĐT Quảng Trị đang cố gắng khắc phục hậu quả lũ lụt, để đón học sinh đến trường trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, 6 đơn vị trực thuộc Sở cho học sinh nghỉ gồm THPT Lao Bảo, THPT Đakrông, THPT Triệu Phong, THCS và THPT Trung Hóa, THCS và THPT Bắc Sơn và Trung tâm GDNN-GDTX Minh Hóa.

Trước đó, ngành Giáo dục Quảng Trị yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt tại miền núi, vùng ven sông, suối và khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở; rà soát các tuyến đường đến trường, điểm trường lẻ để kịp thời cho học sinh nghỉ học khi không bảo đảm an toàn.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #học sinh nghỉ học #mưa lũ #ngành giáo dục #chủ động #bảo đảm an toàn

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