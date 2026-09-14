Trường học không có quyền thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn

TPO - Khi phát hiện, cơ sở kinh doanh cung cấp suất ăn có dấu hiệu vi phạm hoặc xảy ra nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nhà trường có trách nhiệm kịp thời báo cáo UBND xã, phường. Trường hợp muốn đổi đơn vị cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm phải do UBND xã, phường xem xét, quyết định.

Năm học này, thành phố Hà Nội giao quyền cho UBND các xã phường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú.

Trường học chỉ còn có vai trò giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, chế biến, chia suất ăn, giao nhận thực phẩm và suất ăn. Trước khi học sinh ăn, nhà trường cử bộ phận thực hiện kiểm tra ba bước, lưu mẫu thực phẩm 24 giờ.

Thực hiện công khai thông tin về thực đơn và phối hợp với cha mẹ học sinh trong công tác giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú.

Hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên toàn thành phố Hà Nội được đánh giá là chính sách nhân văn, giảm gánh nặng của phụ huynh. (thực hiện: Hà Linh)

Năm học 2026 - 2027 là năm thứ hai, Hà Nội triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học.

Trong đó, điểm đáng lưu ý là, năm nay học sinh được nâng mức hỗ trợ từ 8.000 đồng - 10.000 đồng so với năm ngoái.

Điểm khác biệt lớn so với những năm trước là, Hà Nội thay đổi quy trình lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm, cung cấp suất ăn cho học sinh.

Trước đây, các trường học có quyền lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp cung cấp và tự đi kiểm tra thực tế thì năm nay, việc này được giao cho UBND xã, phường. Người đứng đầu Hội đồng đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm là Chủ tịch UBND xã, phường.

Hà Nội hướng dẫn quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học áp dụng từ năm học này. (thực hiện: Hà Linh)

Quy định chặt chẽ vẫn xảy ra sai phạm

Đối với xã, phường, khi tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng các điều kiện tham gia lựa chọn của cơ sở cung cấp. Trường hợp cơ sở cung cấp không đáp ứng điều kiện tham gia lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan, sẽ không cho phép tham gia quá trình lựa chọn.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng đánh giá hồ sơ năng lực và tổ chức đánh giá thực tế tại cơ sở, bếp ăn tập thể tại cơ sở giáo dục.

Hồ sơ nguồn gốc thực phẩm phải đảm bảo chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm sử dụng trong tổ chức bữa ăn bán trú; bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chuỗi cung ứng theo quy định.

Đối với cơ sở cung cấp nguyên liệu, thực phẩm trực tiếp cho cơ sở giáo dục phải chứng minh được năng lực cung ứng tối đa theo từng nhóm sản phẩm; phạm vi, địa bàn có khả năng cung ứng; năng lực vận chuyển, bảo quản và phân phối thực phẩm; khả năng duy trì nguồn cung thường xuyên, liên tục và phương án bảo đảm nguồn cung thay thế khi phát sinh sự cố hoặc tình huống bất khả kháng.

Đối với mô hình cung cấp suất ăn sẵn, Hà Nội quy định hồ sơ năng lực bao gồm: điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; quy mô, công suất và phạm vi cung ứng; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển; năng lực nhân lực; phương án bảo đảm nguồn cung và phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tình huống bất khả kháng.

Cơ sở kinh doanh phải có dây chuyền công nghệ hiện đại, phù hợp với quy mô và đáp ứng yêu cầu tổ chức nấu ăn chuyên nghiệp.

Có hệ thống camera giám sát và sẵn sàng kết nối với hệ thống quản lý, giám sát của địa phương và thành phố theo yêu cầu, bảo đảm công khai, minh bạch trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.

Phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu bảo quản, bảo đảm an toàn thực phẩm. Thời gian, khoảng cách vận chuyển phải phù hợp, ngắn nhất bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm của suất ăn khi giao đến

UBND xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất đối với cơ sở cung cấp và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Trường hợp cơ sở cung cấp không đáp ứng các điều kiện, cơ quan có thẩm quyền quyết định yêu cầu tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt việc cung cấp.

Quy định chặt chẽ như vậy nhưng ngay từ ngày đầu vận hành, hệ thống đã bộc lộ nhiều sai sót. Phụ huynh đặt vấn đề cần thiết rà soát lại năng lực các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, cung cấp suất ăn vì năng lực thực tế không như trên giấy.

Cụ thể đó là bữa ăn được giao đến trường muộn nhiều giờ. Khi giao đến có cơm thiếu canh, có thịt, thiếu rau củ. Hay không có xe chuyên dụng như cam kết, doanh nghiệp sử dụng cả xe chở hàng để giao suất ăn; suất ăn có dấu hiệu bị xà xẻo... gây bức xúc dư luận.