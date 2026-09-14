TPHCM lần đầu đánh giá, xếp loại viên chức quý giáo viên theo KPI

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc triển khai đánh giá, xếp loại viên chức quý theo chỉ số hiệu suất công việc (KPI), gắn kết quả đánh giá với chất lượng và tiến độ công việc.

Đánh giá KPI trên thang điểm 100

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc triển khai đánh giá, xếp loại viên chức quý III/2026 theo chỉ số hiệu suất công việc (KPI).



Đây là lần đầu việc đánh giá được triển khai đồng bộ theo KPI trên nền tảng số, kết quả từng quý sẽ được tích lũy để làm căn cứ đánh giá cuối năm và phục vụ việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm.

Theo hướng dẫn, đối tượng đánh giá gồm viên chức quản lý, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người lao động thuộc diện áp dụng chính sách chi thu nhập tăng thêm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Giáo viên Trường tiểu học Hiệp Tân trong bữa ăn bán trú của học sinh

Với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc đánh giá được lượng hóa trên thang điểm 100. Trong đó, 30 điểm dành cho các tiêu chuẩn chung như ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống, thực hiện quy chế làm việc, tinh thần phối hợp và tư duy đổi mới; 70 điểm còn lại tập trung vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, năng lực xử lý công việc, chất lượng và hiệu quả công việc.

Điểm đáng chú ý là việc đánh giá không chỉ dựa trên nhận xét chung mà phải căn cứ vào sản phẩm đầu ra và hiệu quả thực tế. Mỗi nhiệm vụ cần được xác định rõ người thực hiện, công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm và sản phẩm; đồng thời phải có minh chứng.

Các công việc thường xuyên và đột xuất đều được ghi nhận, trong đó những trường hợp hoàn thành vượt tiến độ, nâng cao chất lượng công việc có thể được xem xét cộng điểm thưởng.

Có cơ chế cộng điểm thưởng

Với cách chấm này, giáo viên có thành tích nổi trội hoặc có sáng kiến mới được áp dụng hiệu quả cũng có cơ hội được cộng điểm



Theo hướng dẫn, một công việc quan trọng, phức tạp được hoàn thành trước ít nhất 50% tiến độ được giao hoặc công việc gấp hoàn thành trong dưới 2 ngày nhưng vẫn bảo đảm chất lượng có thể được tính điểm thưởng.



Mỗi công việc hoặc sáng kiến đủ điều kiện được cộng 5% tổng điểm KPI của công việc đó, tổng điểm thưởng tối đa 7 điểm trong kỳ đánh giá.

Để được xem xét xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, cá nhân phải đạt từ 90 điểm trở lên, đồng thời hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao và có ít nhất 30% số nhiệm vụ hoàn thành vượt yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Người đạt từ 70 đến dưới 90 điểm có thể được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” nếu hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Mức từ 50 đến dưới 70 điểm tương ứng với “Hoàn thành nhiệm vụ”, còn dưới 50 điểm hoặc thuộc các trường hợp quy định sẽ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Kết quả đánh giá từng quý cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc xếp loại cuối năm. Nếu một cá nhân có một quý bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” thì cả năm không được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Trường hợp có kết quả “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý trở lên sẽ thực hiện việc thay thế theo quy định.

Việc đánh giá quý III/2026 được thực hiện trên hệ thống quản lý đánh giá cán bộ, lãnh đạo hàng quý của TPHCM. Các đơn vị phải lập danh mục sản phẩm công việc, xác định rõ tiến độ, chất lượng, cập nhật minh chứng và hoàn thành đánh giá viên chức quản lý trước ngày 20/9.

Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời hạn hoàn thành là trước ngày 25/9.