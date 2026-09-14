Nam sinh nhận học bổng 'Tinh hoa khoa học' trị giá 320 triệu đồng

TPO - Từng dừng học đại học để tìm lại hướng đi, Trần Tiến Đạt trở lại và trở thành thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026. Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra ngày 14/9, Đạt được trao học bổng “Tinh hoa khoa học” trị giá 320 triệu đồng, tương đương học phí 4 năm học.

Từng bỏ dở đại học

Trần Tiến Đạt, cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Gia Lai), vừa trở thành tân sinh viên ngành Khoa học máy tính Trường ĐH Khoa học tự nhiên sau khi đạt 1.139/1.200 điểm trong kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026. Đây là mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi này.

Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra ngày 14/9, Đạt được trao học bổng “Tinh hoa khoa học” trị giá 320 triệu đồng, tương đương học phí 4 năm học. Nhưng ít ai biết, phía sau thành tích nổi bật ấy là một hành trình không mấy bằng phẳng của nam sinh này.

Đạt được trao học bổng “Tinh hoa khoa học” trị giá 320 triệu đồng, tương đương học phí 4 năm học. Ảnh: Khắc Hiếu

Năm 2025, sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa đạt như kỳ vọng, Đạt trúng tuyển ngành Vật lý học và bắt đầu cuộc sống sinh viên tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Thế nhưng, càng học, nam sinh càng nhận ra ngành học này chưa thật sự phù hợp với định hướng của mình. Sau thời gian cân nhắc, Đạt quyết định tạm dừng việc học, trở về quê.

"Đó không phải là lựa chọn dễ dàng. Nhưng khoảng lặng ấy lại giúp tôi có thêm thời gian nhìn lại điều mình thực sự yêu thích và muốn theo đuổi", Đạt nói.

Từ nhỏ, nam sinh đã yêu thích máy tính, lập trình và những công việc liên quan đến tính toán. Trong thời gian trở về quê, Đạt bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về khoa học máy tính, đồng thời tìm đến các anh chị đi trước để nghe chia sẻ về ngành học, môi trường đào tạo và cơ hội nghề nghiệp. Sau khi xác định rõ hơn con đường của mình, Đạt quyết định thử lại.

Ở kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026, nam sinh tham dự cả hai đợt. Lần đầu, Đạt đạt 997 điểm. Dù đây là kết quả cao, em vẫn chưa hài lòng bởi ngành học mình hướng đến có mức điểm cạnh tranh.

Đạt tiếp tục chuẩn bị cho đợt thi thứ hai. Kết quả 1.139/1.200 điểm đưa nam sinh trở thành thủ khoa và lập kỷ lục điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM.

Trước đó, Đạt cũng đạt 28,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó Toán 9,5 điểm, Vật lý 10 điểm và tiếng Anh 9,25 điểm. Khi còn học THPT, nam sinh từng đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Hồi hộp khi học đại học lần 2

Khi nói về kết quả thủ khoa, Đạt không xem đó là điều quan trọng nhất. “Điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở kết quả, mà là mình đã kiên trì đến cùng với mục tiêu đã lựa chọn”, Đạt chia sẻ.

Ngày trở lại giảng đường, nam sinh không giấu những băn khoăn của mình. Đạt từng lo lắng khi bước vào ngành Khoa học máy tính mà chưa có nền tảng lập trình tốt như một số bạn đã chuẩn bị từ sớm. Nhưng với trải nghiệm của chính bản thân, nam sinh này có một cách nhìn khác về việc bắt đầu.

"Đại học không phải nơi để so sánh ai biết nhiều hơn khi mới bước vào, mà là nơi mỗi người học cách tiến bộ hơn chính mình ngày hôm qua", Đạt chia sẻ.

Vì vậy, dù mang danh hiệu thủ khoa, Đạt vẫn xác định mình còn rất nhiều điều phải học. Nam sinh mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình yêu thích, đồng thời tham gia các hoạt động, dự án, cuộc thi và những trải nghiệm ngoài giảng đường.

Tân sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) trong lễ khai giảng. Ảnh: Khắc Hiếu

“Đại học không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường để trải nghiệm, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm”, Đạt nhìn nhận.

Đại diện cho các tân sinh viên phát biểu trong lễ khai khóa, nam sinh nhắn đến những người bạn đồng trang lứa rằng nếu có lúc chưa biết mình muốn đi đâu, hãy cho bản thân thời gian để tìm câu trả lời.

Nếu chưa đủ giỏi, hãy tiếp tục học và nếu thất bại, hãy dũng cảm đứng lên làm lại. Bởi với Đạt, một lần chưa thành công không phải là dấu chấm hết. Đôi khi, đó chỉ là một bước ngoặt để mỗi người hiểu mình hơn và tìm được hướng đi phù hợp hơn.