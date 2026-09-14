Đại học Quốc gia Kyungpook đón khoá sinh viên đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 12/9, tại Global Education Space (5/82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), Kyungpook National University Program đã tổ chức lễ Welcome Ceremony - Conception Day 2026, đánh dấu cột mốc Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc) chính thức có khoá sinh viên đầu tiên theo học chương trình quốc tế tại Việt Nam.

Kyungpook National University Program (KNU Program) là chương trình cử nhân quốc tế hợp tác giữa Trường Đại học FPT và Đại học Quốc gia Kyungpook - Top 10 Đại học quốc gia tốt nhất Hàn Quốc (CWUR, 2025).

Sự kiện không chỉ là lễ chào đón tân sinh viên, mà còn mở đầu cho hành trình của thế hệ K1 - những người đặt nền móng đầu tiên cho cộng đồng sinh viên của Đại học Quốc gia Kyungpook tại Việt Nam.

Với chủ đề "The World Is Our Campus" (Thế giới là giảng đường của chúng ta), KNU Program gửi gắm định hướng đào tạo vượt khỏi khuôn khổ lớp học. Sinh viên được kỳ vọng học hỏi từ tri thức quốc tế, dự án thực tiễn, hoạt động cộng đồng và những trải nghiệm đa văn hoá để phát triển năng lực hội nhập.

Đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc) tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, TS. David Hoàng - Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc KNU Program chào mừng thế hệ K1 và nhấn mạnh vai trò tiên phong của sinh viên. Theo ông, hành trình của sinh viên KNU Program không dừng lại ở giảng đường truyền thống mà mở rộng ra phạm vi toàn cầu, nơi các em có thể tiếp cận tri thức, tích lũy kỹ năng và chuẩn bị cho nhiều lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

TS. David Hoàng chia sẻ: “Với sinh viên KNU Program, thế giới chính là giảng đường. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tại KNU Program, điểm đến học tập và làm việc tiếp theo của các em có thể là Việt Nam, Hàn Quốc, hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.”

TS. David Hoàng – Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc KNU Program phát biểu khai mạc.

Đại diện Đại học Quốc gia Kyungpook, TS. Choi Hee Kyung - Trưởng ban Quan hệ Quốc tế khẳng định K1 là những người tiên phong kiến tạo một di sản toàn cầu, không đi theo con đường đã có sẵn. Bà kỳ vọng các tân sinh viên sẽ giữ tinh thần ham học hỏi, chủ động làm chủ tri thức, xây dựng những cầu nối toàn cầu và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Đại diện phía Hàn Quốc, TS. Choi Hee Kyung – Trưởng ban Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc gia Kyungpook nhắn gửi kỳ vọng tới thế hệ tiên phong.

Trong chương trình, TS. Lee Jongwook - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Toàn cầu, Ban Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc gia Kyungpook đã giới thiệu với sinh viên K1 về lộ trình đào tạo, chuẩn đầu ra cũng như các định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

TS. Lê Anh Ngọc - Giám đốc Đào tạo, KNU Program cũng gửi lời chào mừng tới thế hệ K1, đồng thời kỳ vọng các em sẽ tự tin, chủ động và không ngừng nỗ lực để xứng đáng với vai trò những người tiên phong.

Chia sẻ về môi trường học tập, PGS. TS. Trần Thị Bích Hạnh - Trưởng khoa Kinh doanh cho biết KNU Program hướng đến xây dựng môi trường học tập theo định hướng chuẩn Hàn Quốc, đề cao sự năng động, chủ động và giàu trải nghiệm. Bên cạnh hoạt động học thuật, K1 còn được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, kết nối, qua đó phát triển toàn diện năng lực chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích nghi với văn hóa học tập Hàn Quốc.

Từ nền tảng này, sinh viên có thể mở rộng các lựa chọn học tập trong tương lai, như chuyển tiếp và trải nghiệm tại Hàn Quốc, theo đuổi chương trình thạc sĩ, tiến sĩ hoặc các học bổng sau đại học của Đại học Quốc gia Kyungpook.

Đại diện cho tân sinh viên K1, Nguyễn Huy Giáp - sinh viên chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo chia sẻ sự háo hức và quyết tâm của thế hệ đầu tiên. Nam sinh viên nhắn: "Hãy luôn tích cực, luôn tự tin và duy trì tư duy chuyên nghiệp, trở thành một thế hệ mạnh mẽ, kiên cường và biến ba năm tại KNU Program trở nên phi thường."

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức trao dải băng danh dự cho các tân sinh viên K1. Nghi thức đánh dấu thời điểm K1 chính thức trở thành những thành viên đầu tiên của cộng đồng sinh viên Đại học Quốc gia Kyungpook tại Việt Nam, mang theo niềm tự hào cũng như trách nhiệm mở đầu một chặng đường mới.

Nghi thức trao dải băng danh dự, đánh dấu các tân sinh viên chính thức trở thành thành viên của cộng đồng sinh viên Đại học Quốc gia Kyungpook.

Welcome Ceremony - Conception Day 2026 khép lại mở ra hành trình của khoá 1 KNU Program tại Việt Nam. Từ dấu mốc đầu tiên này, các tân sinh viên được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ bản lĩnh, cởi mở và sẵn sàng vươn ra thế giới.