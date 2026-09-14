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Bí quyết đạt bằng giỏi của một tân bác sĩ

Đỗ Hợp

TPO - Vũ Đức Vinh (người từng xuất sắc giành Huy chương Bạc tại IMO 2019 tổ chức tại Vương quốc Anh khi ) vừa tốt nghiệp loại giỏi trường ĐH Y Hà Nội.

Tốt nghiệp đại học với bằng giỏi trong tay, Vũ Đức Vinh chia sẻ, 6 năm đại học ở trường Đại học Y Hà Nội là trải nghiệm khó quên. Ngoài học tập, em tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, ttrao đổi với sinh viên Pháp và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

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Tân bác sĩ Vũ Đức Vinh trong ngày lễ nhận bằng tốt nghiệp

3 lời khuyên cho tân sinh viên

Theo Vũ Đức Vinh, sự khác biệt lớn nhất giữa phổ thông và đại học nằm ở việc: phổ thông học để thi lấy điểm, lượng kiến thức vừa phải và có thầy cô kèm cặp, còn đại học là học để phục vụ công việc thực tế.

Từ trải nghiệm của bản thân, Đức Vinh có 3 lời khuyên ngắn gọn cho các bạn tân sinh viên. Vinh cho rằng, không nên học thuộc lòng, nên học hiểu. Khối lượng kiến thức trong giáo trình ở bậc đại học rất lớn, nếu cố học thuộc lòng từng câu chữ sẽ không nhớ lâu được. Sinh viên cần xâu chuỗi các kiến thức lại với nhau, khi hiểu rõ cơ chế thì mới tự động nhớ kiến thức.

Ngoài ra, ở bậc đại học sinh viên cần chủ động học. Lên bậc đại học sẽ không có ai nhắc nhở chuyện học nữa nên hãy chủ động lên kế hoạch xem hôm nay làm gì, mục tiêu học bài nào, không nên để đến cuối sẽ bị cuống.

Và cuối cùng, đừng chỉ cố định bản thân với việc học. Hãy thử sức với các hoạt động khác như tham gia câu lạc bộ, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa. Ở đó sẽ có những thầy cô, anh chị, có thể tìm thấy mối quan hệ, lời khuyên phù hợp ở đó.

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Vinh cho rằng, từ bé của em đã ước mơ trở thành bác sĩ giỏi nên phấn đấu đạt bằng Giỏi. Ảnh: NVCC

Sinh viên cần biết sử dụng AI

Vũ Đức Vinh chia sẻ, muốn đạt thành tích tốt ở bậc đại học, các bạn vừa có phương pháp học đúng, vừa học đúng ngành mà mình thích hoặc xác định sẽ làm ngành này trong tương lai.

Từ nhỏ cậu đã ước mơ trở thành bác sĩ nên phấn đấu đạt bằng giỏi là mục tiêu em đặt ra nghiêm túc ngay từ những ngày đầu bước chân vào trường Y.

Cách học của em là học bản chất chứ không học thuộc. Với kiến thức về y khoa, em tìm cách hiểu rõ về cơ chế biểu hiện ra triệu chứng đó chứ không chỉ học thuộc danh sách triệu chứng.

“Để tăng kiến thức cho mình em đọc sách tiếng Việt và ngoại văn, em cũng thường sử dụng AI, đặt những câu hỏi vì sao rồi trao đổi với thầy cô lúc học để xác nhận lại kiến thức hoặc với các anh chị bác sĩ nội trú tại tại bệnh viện”, Vinh chia sẻ.

Tân bác sĩ nói, sinh viên nói chung và sinh viên trường đại học Y nói riêng cần tìm kiếm những điều mới lạ từ nghiên cứu khoa học. Việc làm nghiên cứu khoa học khá mất thời gian nhưng khi tìm kiếm tài liệu cho một đề tài thì cũng là một cách học và có thể lúc học bài đó, mình không để ý chi tiết đó nên lúc làm nghiên cứu sẽ nhớ hơn. Hơn nữa là khi phát hiện ra khoảng trống nghiên cứu, mình ngồi nghĩ về làm sao thiết kế để nghiên cứu được cái còn thiếu đó.

Vinh chia sẻ, lượng kiến thức ở bậc đại học rất nhiều nên đôi lúc có hơi chán, vì thế cậu thường tìm mọi cách để giữ cảm xúc của mình luôn vui vẻ và hào hứng học tập như tư vấn sức khoẻ qua điện thoại, tham gia đoàn khám bệnh tình nguyện, trao đổi, trải nghiệm y tế tại Pháp, sinh hoạt câu lạc bộ, làm MC...

Đỗ Hợp
#Olympic Toán #Vũ Đức Vinh #học giỏi #đại học Y Hà Nội #kỹ năng #hoạt động ngoại khóa

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