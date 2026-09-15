Thực hành theo phương pháp Hồ Chí Minh để mang lại lợi ích cho đất nước, nhân dân

TPO - “Theo chỉ thị mới của Bộ Chính trị, chúng ta chú ý việc thực hành phương pháp Hồ Chí Minh, bởi phương pháp hành động của Bác rất khoa học, luôn xuất phát từ thực tiễn, luôn quan tâm đến hiệu quả mang lại lợi ích gì cho đất nước, nhân dân”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nhấn mạnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa tổ chức hội nghị quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị quan trọng, trong đó có nội dung về Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thực sự hết lòng, hết sức vì đất nước, vì nhân dân

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nêu, trước đây, chúng ta nói đến việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì nay bổ sung thêm yếu tố "thực hành" và "phương pháp" Hồ Chí Minh”; nhấn mạnh rằng, việc này hướng tới mục đích chính là nhằm rèn giũa, bồi đắp cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phẩm chất đạo đức trong sáng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân theo tấm gương Bác Hồ.

Trong bối cảnh mới hiện nay, ông Nguyễn Trọng Phúc nêu rõ, việc thực hiện chỉ thị mới liên quan chặt chẽ đến việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì mục đích chung. Theo ông, tinh thần chung của các nghị quyết vừa qua của Bộ Chính trị đều hướng tới việc đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thực sự hết lòng hết sức vì đất nước, vì nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc. Ảnh: PV.



“Cán bộ phải có phẩm chất chính trị, lối sống trong sáng, liêm chính, toàn tâm toàn ý hoàn thành trách nhiệm của mình, không né tránh, đùn đẩy hay sợ trách nhiệm. Mục tiêu cốt lõi là tập trung hoàn thiện phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý. Có như vậy mới đáp ứng được đòi hỏi hiện nay là lấy người dân làm trung tâm. Phải lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ”, ông Nguyễn Trọng Phúc phân tích.

Gắn với việc thực hiện chỉ thị mới, theo ông Nguyễn Trọng Phúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đạo đức là cái gốc, là cội nguồn. Nếu không có đạo đức thì không làm được việc gì, sẽ dẫn đến công việc bê trễ, dễ dẫn tới những hư hỏng. “Đã bê trễ, hư hỏng thì không thể nói đến cống hiến cho cách mạng, cho đất nước, cho nhân dân. Theo lời Bác Hồ, đạo đức là căn bản, là cái gốc của người cán bộ cách mạng”, ông Nguyễn Trọng Phúc nêu.

Cũng theo nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, cán bộ trong thời kỳ mới phải gắn với việc nâng cao năng lực, trình độ, trí tuệ. Nếu chỉ có phẩm chất mà thiếu trình độ, thiếu trí tuệ, năng lực làm việc (tài năng) thì không thể hoàn thành nhiệm vụ trước đòi hỏi mới của thời kỳ cách mạng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Các yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển đất nước đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có trình độ trí tuệ rất cao. Cán bộ cần có phương pháp, tư duy, phong cách làm việc mới.

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, tất cả những yếu tố đó có mối quan hệ mật thiết với phẩm chất chính trị của người lãnh đạo, quản lý. Các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu có tư duy mới, trình độ, trí tuệ mới, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc thực tiễn, đồng thời, có phẩm chất chính trị và đạo đức trong sáng của người cộng sản.

“Mọi cán bộ ở bất kỳ cương vị lớn hay nhỏ đều đòi hỏi những điều đó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, ông Nguyễn Trọng Phúc nêu, nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc “học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Biến nền tảng tư tưởng trở thành động lực lớn - động lực tinh thần thúc đẩy đất nước phát triển

Phân tích thêm về Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc bày tỏ sự nhất trí với nhận định của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết rằng, nghị quyết hướng tới việc giải phóng và tạo ra nguồn sức mạnh tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, trong bối cảnh mới, phải củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác gắn với thực hiện chiến lược công tác tư tưởng theo nghị quyết của Bộ Chính trị, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, suy ngẫm, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Như chúng ta nói hiện nay phải thực hiện 4 kiên định, trong đó, có kiên định về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác tư tưởng phải hướng vào đó, nắm vững giá trị cách mạng, khoa học và tính bền vững của lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Trọng Phúc nêu.

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, điều quan trọng nhất là vận dụng vào thực tiễn đổi mới, phát triển đất nước trong điều kiện hiện nay. Mục tiêu là biến nền tảng tư tưởng trở thành động lực lớn - động lực tinh thần thúc đẩy đất nước phát triển. Khi sức mạnh chính trị, tinh thần được chuyển hóa vào thực tiễn, nó sẽ trở thành sức mạnh vật chất. Đây là điểm cần nhấn mạnh khi kết hợp Chỉ thị 07 với nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng trong thời kỳ mới.

Nguyên Giám đốc Viện Lịch sử Đảng cho rằng, khi nói đến chiến lược, cần phải hết sức coi trọng việc giáo dục, trang bị, bồi đắp nền tảng tư tưởng, hệ tư tưởng cho cán bộ, đảng viên một cách bài bản và sâu sắc hơn. Hiện nay, việc học tập, nắm vững và vận dụng lý luận vẫn còn nhiều điểm chưa đạt được với mong muốn. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ đảng viên có trách nhiệm ở cơ sở (xã, phường) - cấp quản lý cực kỳ quan trọng.

Ông Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, cán bộ phải chủ động nắm vững lý luận, bởi lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ trang bị kiến thức khoa học mà còn trang bị phương pháp luận trong giải quyết các vấn đề.

“Cho nên, theo chỉ thị mới, chúng ta chú ý phương pháp Hồ Chí Minh, bởi phương pháp hành động của Bác rất khoa học, luôn xuất phát từ thực tiễn, luôn quan tâm đến hiệu quả mang lại lợi ích gì cho đất nước, nhân dân”, ông Nguyễn Trọng Phúc lưu ý.

Một vấn đề cần quan tâm nữa, theo ông Nguyễn Trọng Phúc, cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh chống các nhận thức lệch lạc, sai trái và các quan điểm phản động của thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quan trọng này, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ đâu là các quan điểm sai trái, thù địch để đấu tranh, tránh bị ảnh hưởng. “Nếu nền tảng tư tưởng không được bảo vệ vững chắc thì toàn bộ công tác tư tưởng và hoạt động lãnh đạo của Đảng sẽ bị ảnh hưởng”, ông Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh.