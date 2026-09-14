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Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tại Đồng Tháp và Cần Thơ

Luân Dũng

TPO - Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1779/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) ngày 9/9, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nhàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thay ông Phạm Thành Ngại đã được Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977, quê quán TPHCM; trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng; cao cấp lý luận chính trị.

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Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn (thứ hai, bên phải)

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Nhàn từng đảm nhận nhiều vị trí công tác như Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn cũng từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Cũng trong ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1777/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa khỏi chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 25/8, các đại biểu HĐND TP. Cần Thơ đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Hòa.

Ông Nguyễn Văn Hòa được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2025-2030.

Luân Dũng
#Thủ tướng #Đồng Tháp #Cần Thơ #bổ nhiệm #nhân sự #ông Nguyễn Thanh Nhàn #Phó Bí thư Tỉnh ủy

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