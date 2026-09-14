Đại úy công an kịp thời cứu nam thanh niên khỏi tình huống nguy hiểm trên cầu

TPO - Phát hiện nam thanh niên có hành vi nguy hiểm trên lan can cầu Xuân Sơn giữa lúc trời mưa, một cán bộ Công an xã Phong Nha (Quảng Trị) đã nhanh chóng tiếp cận, đưa người này vào vị trí an toàn.

Khoảng 17h30 ngày 14/9, trong lúc di chuyển qua cầu Xuân Sơn, Đại úy Bùi Đăng Liêm, cán bộ Công an xã Phong Nha, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, trèo ra phía ngoài lan can cầu và di chuyển ở vị trí nguy hiểm.

Nam thanh niên có hành động nguy hiểm trên lan can cầu.

Thời điểm này trời đang mưa, bề mặt cầu trơn trượt, trong khi phía dưới là sông. Nhận thấy nam thanh niên có nguy cơ rơi xuống nước, Đại úy Liêm nhanh chóng tìm cách tiếp cận.

Bằng các biện pháp phù hợp, cán bộ công an áp sát, khống chế và đưa nam thanh niên rời khỏi lan can cầu, vào khu vực an toàn.

Sau đó, người này được đưa về trụ sở Công an xã Phong Nha để ổn định tinh thần, đồng thời lực lượng chức năng liên hệ với gia đình để phối hợp hỗ trợ.

Bằng các biện pháp phù hợp, cán bộ công an áp sát, khống chế và đưa nam thanh niên rời khỏi lan can cầu.

Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, song việc phát hiện và xử lý kịp thời của Đại úy Bùi Đăng Liêm đã ngăn nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.