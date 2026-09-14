Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xà lan lớn nhất mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh được giải cứu

Hoàng Nam

TPO - Sau hơn một ngày huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu, chiều 14/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa được chiếc xà lan lớn mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh ra ngoài. Một xà lan khác bị lật nghiêng, chìm một phần dưới sông Ô Lâu đang tiếp tục được xử lý.

Theo đó, khoảng 16h40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được chiếc xà lan lớn ra khỏi vị trí mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng. Đây là một trong ba xà lan bị nước lũ cuốn trôi và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh từ ngày 13/9.

img-3562.jpg
Ba xà lan bị nước lũ cuốn trôi và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh ngày 13/9.

Để giải cứu phương tiện, lực lượng chức năng phải hút nước trong khoang xà lan, khoan, cắt các vật cản, kết hợp cẩu tải trọng lớn để nâng phương tiện nổi lên và thoát khỏi khu vực mố cầu. Sau khi được đưa ra ngoài, xà lan được lai dắt xuống hạ lưu, neo đậu tại vị trí an toàn.

Còn một xà lan lật nghiêng

Theo cơ quan chức năng, công tác xử lý chiếc xà lan còn lại được dự báo khó khăn hơn. Phương tiện này đã lật nghiêng, một phần chìm dưới sông Ô Lâu, trong khi một số thiết bị trên xà lan có khả năng mắc dưới đáy sông.

Dự kiến ngày 15/9, lực lượng cứu hộ sẽ tổ chức lặn xuống sông, kiểm tra, tháo gỡ thiết bị và các vật cản trước khi triển khai phương án trục vớt.

img-3565.jpg
Lãnh đạo tỉnh và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố.

Trước đó, sáng 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường, yêu cầu Công an tỉnh, chính quyền xã Nam Hải Lăng cùng đơn vị trục vớt huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương đưa các xà lan khỏi khu vực cầu, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Phương án cứu hộ được triển khai bằng việc bơm nước khỏi xà lan, sử dụng phao nổi, dây cáp và phương tiện cẩu kéo.

Nước lũ cuốn trôi 3 xà lan

Khoảng trưa 13/9, mưa lớn khiến nước sông Ô Lâu dâng nhanh, chảy xiết, làm đứt dây neo 3 xà lan của Công ty Khai thác vật liệu xây dựng Quảng Trị Nguyễn Hoàng đang neo đậu tại khu vực thôn Tây Chánh, xã Nam Hải Lăng.

img-3566.jpg
Các lực lượng cứu hộ tìm phương án giải cứu xà lan.

Các xà lan bị dòng nước cuốn về hạ lưu, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh, gần Km788+357 quốc lộ 1.

Ngay khi xảy ra sự cố, Đại tá Lê Phương Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các đơn vị liên quan triển khai phương án ứng cứu.

Lực lượng chức năng thiết lập khu vực cảnh giới, phân luồng giao thông, huy động phương tiện chuyên dụng xử lý các xà lan nhằm hạn chế nguy cơ tác động đến công trình cầu.

Khu vực xảy ra sự cố liên quan đồng thời tuyến đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1 và đường thủy nội địa nên công tác cứu hộ phải được triển khai thận trọng. Hiện tàu hỏa qua cầu đường sắt Mỹ Chánh được phép chạy với tốc độ 30 km/h.

2187cdaf-4453-48bb-9f54-1e39c3fd0fe0.png
Chiếc xà lan lớn đã được giải cứu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tập trung lực lượng xử lý chiếc xà lan còn lại, bảo đảm an toàn công trình và giao thông qua khu vực.

Hoàng Nam
#xà lan lớn #cầu đường sắt #Mỹ Chánh #Quảng Trị #lật nghiêng #mắc kẹt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe