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Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đích thân lái chuyên cơ thăm Việt Nam

Bình Giang - Như Ý

TPO - Chiều 14/9, chuyên cơ chở Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Việc Nhà vua ngồi ghế cơ trưởng và Hoàng hậu ngồi ghế cơ phó tạo nên hình ảnh rất đặc biệt.

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Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu lái chuyên cơ thăm Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh
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Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu lái chuyên cơ thăm Việt Nam. Ảnh: Nhật Minh
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Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đây không phải lần đầu tiên Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu ngồi ở vị trí đó.

Khi còn là Thái tử, ông được đào tạo trở thành phi công quân sự và có khả năng lái nhiều loại máy bay, cả quân sự và dân dụng. Ông không chỉ được đào tạo làm phi công mà đã nhiều lần trực tiếp điều khiển máy bay. Ông có thể lái các dòng máy bay F-5, F-16 và Boeing 737.

Theo Bangkok Post, đến năm 2009, ông đã có khoảng 3.000 giờ bay thương mại trên Boeing 737-400.

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Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái máy bay trong chuyến thăm Bhutan

Tháng 4/2025, ông tự điều khiển chiếc Boeing 737-800 của Hoàng gia Thái Lan đưa Hoàng hậu Suthida tới Bhutan. Hoàng hậu ngồi ghế cơ phó. Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Paro - sân bay nổi tiếng khó tiếp cận do địa hình núi.

Tháng 3/2026, ông trực tiếp lái chiếc Boeing 737-800 trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào, và Hoàng hậu làm cơ phó.

Trong thời gian làm nhiệm vụ trong quân đội, Vua Maha Vajiralongkorn được phong quân hàm cao nhất trong cả ba quân chủng: Đại tướng Lục quân Hoàng gia Thái Lan; Đô đốc Hải quân Hoàng gia Thái Lan; Thống chế Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Trước khi trở thành thành viên Hoàng gia, Hoàng hậu Suthida từng là tiếp viên hàng không của JAL và Thai Airways.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9.

Đây là lần đầu tiên Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu đến Việt Nam trên cương vị hiện nay. Trước đó, Nhà vua từng đến Việt Nam vào các năm 1992 và 1997, khi còn là Thái tử.

Vua Maha Vajiralongkorn (Rama X) sinh năm 1952, lên ngôi năm 2016.

Bình Giang - Như Ý
#Thái Lan #Vua Thái #Quan hệ Việt Nam - Thái Lan

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