Tổng công tố viên Ukraine rời khỏi đất nước trong đêm

TPO - Theo các nguồn tin của Pravda, Tổng công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko đã rời khỏi nước này trên một chiếc xe công vụ vào đêm ngày 13, rạng sáng 14/9.

Tổng công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko. (Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin của Pravda, ông Kravchenko đã vượt qua biên giới lúc 2h30 sáng trên một chiếc xe công vụ. Thông tin ban đầu cho thấy ông Kravchenko lấy lý do đi công tác tại Litva khi rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, văn phòng tổng công tố sau đó cho biết, Tổng công tố viên Kravchenko đã lên đường tới Paris (Pháp) trong chuyến đi kéo dài 5 ngày "để tham gia các phiên thảo luận về vấn đề trẻ em Ukraine".

Theo Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng (AntAC), trước khi rời khỏi Ukraine, ông Kravchenko đã ký thông báo về cáo buộc hình sự đối với ông Semen Kryvonos - người đứng đầu Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU).

Ông Kravchenko đã quay một đoạn video cáo buộc ông Kryvonos và một người thân cận với người đứng đầu Văn phòng Công tố viên Chống Tham nhũng Chuyên trách (SAPO) phạm tội. NABU và SAPO hiện đang tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào văn phòng của ông Kravchenko.

Ông Kravchenko cáo buộc ông Kryvonos làm giả giấy tờ để trục lợi bất chính ở quy mô đặc biệt lớn, đồng thời cáo buộc ông này thực hiện việc nhận con nuôi giả tạo nhằm "trốn tránh trách nhiệm pháp lý trước tòa".

Tổng công tố viên Ruslan Kravchenko đã từ chức vào tuần trước sau một cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào văn phòng của ông. Ông không bị buộc tội hay bị coi là nghi phạm trong bất kỳ cuộc điều tra nào, nhưng các cơ quan chống tham nhũng đã cáo buộc một cấp dưới của ông tiếp tay cho một đường dây lừa đảo.

Ngày 14/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nghị sĩ Ukraine nhanh chóng chấp nhận đơn từ chức của Tổng công tố viên. "Chỉ có một con đường duy nhất dành cho vị Tổng công tố viên này: bị bãi nhiệm. Đó là điều tôi đã nói với ông ấy", ông Zelensky chia sẻ trên ứng dụng Telegram.

Mối quan hệ giữa các cơ quan giám sát chống tham nhũng của Ukraine và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã liên tục căng thẳng trong năm qua.

Ông Kravchenko từng bị phe đối lập chỉ trích vì bị cáo buộc tham gia vào nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của NABU và SAPO trong năm ngoái, những cáo buộc mà ông đã phủ nhận.

Sự leo thang mới nhất trong cuộc tranh giành quyền lực này diễn ra vào thời điểm Ukraine đang nỗ lực thực hiện các cam kết cải cách chống tham nhũng - điều kiện tiên quyết để nhận được nguồn tài chính quan trọng từ các đối tác quốc tế.