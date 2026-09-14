Nâng cao năng lực kể câu chuyện Việt Nam với thế giới

TPO - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, công tác đối ngoại nhân dân cần triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm mở rộng không gian đối ngoại, tạo bước tiến đột phá trong công tác thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực "kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới"…

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài với các đại biểu. Ảnh: VUFO

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VUFO

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đảng và Nhà nước vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có nhiều đổi mới, chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất và hiện đại hơn: từ tư duy giao lưu, hữu nghị là chủ yếu đã chuyển sang gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Về định hướng cho nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và vai trò nòng cốt của Liên hiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên cần nhận thức đối ngoại nhân dân có vai trò, sức mạnh hết sức quan trọng, đã được Đảng ta xác định là một trụ cột quan trọng cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước làm nên nền ngoại giao Việt Nam.

Do đó, các cấp, các ngành cần quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động đối ngoại trở thành “lá chắn mềm", "vành đai hòa bình" góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần làm giàu cho đất nước.

Mọi chương trình vận động nguồn lực quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển quốc gia, bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Triển khai đồng bộ các biện pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương.

Chủ động kết nối với giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu, đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng trẻ yêu mến Việt Nam ở nước bạn nhằm bảo đảm tính kế thừa bền vững của mối quan hệ bè bạn quốc tế. Đồng thời, phải tạo bước tiến đột phá trong công tác thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực "kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới".

Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, bảo đảm ba trụ cột vận hành như ba chân kiềng vững chắc; đồng thời phát huy vai trò chuyên trách để tham mưu tích cực cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, định hướng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cả nước.

Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy làm đối ngoại nhân dân tinh gọn, hiệu quả, vươn lên tầm vóc của một tổ chức đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp.

Các đại biểu quốc tế dự hội nghị. Ảnh: VUFO

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VUFO

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Anh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải thực sự chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa; phải chuyển đổi tư duy theo hướng “hữu nghị, đoàn kết góp phần kiến tạo giá trị thực chất”; lấy hiệu quả thực chất, đóng góp cho lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi hành động.