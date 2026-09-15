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Việt Nam tự chủ chiến lược trong thế giới đa cực

GS James Borton (Viện Quan hệ Đối ngoại, ĐH Johns Hopkins, Mỹ)

TP - Chuyến công du tháng 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga, Pháp không chỉ là chuỗi hoạt động đối ngoại thông thường. Điều này thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, trong kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc.

Kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga (7-9/9) và chuyến thăm chính thức tới Pháp, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ (10-12/9), đã vượt xa nghi thức ngoại giao. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga. Tuyên bố chung về củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới nêu rõ: quan hệ chính trị tin cậy cao là nền tảng, quốc phòng-an ninh là trụ cột chiến lược, năng lượng-dầu khí là đột phá, còn khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực là động lực chính.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/9. (Ảnh: TTXVN)

Thay đổi tư duy hợp tác

Hai bên thống nhất thay đổi tư duy hợp tác - không còn dừng ở mua bán hàng hóa hay chuyển giao công nghệ đơn thuần, mà hướng tới cùng sản xuất, cùng nghiên cứu, cùng tạo sản phẩm và kết nối chuỗi cung ứng. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các thỏa thuận về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đường sắt, logistics, cùng gần 20 văn kiện hợp tác được ký kết cho thấy Việt Nam và Nga đang củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác thực chất trong bối cảnh thế giới biến động.

“Có thể nói kết quả chuyến thăm Nga và Pháp đã chứng minh Việt Nam có thể vừa củng cố quan hệ truyền thống, vừa mở cửa sang các lĩnh vực công nghệ cao, không gian vũ trụ. Điều này cho thấy Việt Nam có đủ bản lĩnh và thực lực để biến vị thế đứng giữa thành lợi thế được cả hai bên cần, thay vì chỉ thích nghi với những gì các cường quốc đã quyết định. Đó là sự tự chủ chiến lược thực sự trong thế giới đa cực đang định hình”. GS James Borton (Viện Quan hệ Đối ngoại, Mỹ)

Tại Pháp, chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kết hợp tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian đầu tiên ở cấp nguyên thủ, mở ra không gian hợp tác mới về công nghệ cao, vũ trụ và kinh tế xanh. Pháp, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cùng Nga tạo thành hai đối tác quan trọng giúp Việt Nam củng cố vị thế trong cục diện châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu. Chuyến thăm khẳng định Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/9. (Ảnh: TTXVN)

Những kết quả này có ý nghĩa chiến lược rõ ràng. Thứ nhất, Việt Nam củng cố không gian chiến lược truyền thống với Nga mà không bị kẹt trong logic đối đầu. Thứ hai, hợp tác khoa học-công nghệ và không gian vũ trụ được nâng lên thành hướng đột phá, phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa và chuyển đổi số sau Đại hội Đảng lần thứ XIV. Thứ ba, việc đồng thời duy trì quan hệ mật thiết với cả Nga và Pháp (cùng là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc) giúp Việt Nam tăng sức nặng trong các diễn đàn đa phương, đóng góp vào việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

GS James Borton (Viện Quan hệ Đối ngoại, ĐH Johns Hopkins, Mỹ)
#Việt Nam - Liên bang Nga #Việt Nam - Pháp #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Nga #Pháp #Đối ngoại #Hợp tác quốc tế #Chính trị

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