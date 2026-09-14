Khởi tố hai người thu gom, vận chuyển, tập kết trạc thải xây dựng trái phép

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết trạc thải xây dựng trái phép.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mậu Hùng (SN 1975, trú tại phường Phan Đình Phùng) và Dương Huy Hiện (SN 1990, trú tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết trái quy định chất thải rắn xây dựng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2025, Hùng và Hiện bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện việc thu gom chất thải rắn xây dựng từ các công trình phá dỡ trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Trong đó, Dương Huy Hiện có trách nhiệm liên hệ, nhận các công trình phá dỡ, còn Nguyễn Mậu Hùng tổ chức vận chuyển, tập kết chất thải tại khu vực tổ dân phố 47 (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) để nghiền, phân loại và bán cho các cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng.

Quá trình hoạt động, các đối tượng Hùng và Hiện không thực hiện thủ tục theo quy định, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tập kết trạc thải xây dựng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” tại tổ 47 (phường Phan Đình Phùng); khởi tố 2 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Khoản 3, Điều 235, Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.