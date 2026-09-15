Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khánh Hòa sẵn sàng sơ tán hơn 100.000 người nếu gặp kịch bản lũ lịch sử

Phùng Quang

TPO - Trước nguy cơ 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng từ nay đến cuối năm, Khánh Hòa đã xây dựng phương án ứng phó với nhiều cấp độ mưa lũ. Trong kịch bản lũ đạt mức lịch sử, địa phương dự kiến sơ tán tập trung hơn 100.000 người.

Ngày 15/9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2026. Phương án cụ thể hóa các kịch bản ứng phó theo từng cấp độ, địa bàn, khu vực xung yếu, quy mô sơ tán và lực lượng tham gia, nhằm giúp các địa phương chủ động triển khai từ sớm.

584759921-1362842042115851-2760970143724180094-n.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đưa người dân phường Nam Nha Trang bị cô lập trong đợt mưa lũ 2025 đến nơi an toàn.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng của khoảng 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Mưa lớn được dự báo tập trung chủ yếu trong tháng 10 và 11. Trước đó, trong năm 2025, địa phương hứng chịu 2 cơn bão số 13 và 15 cùng 6 đợt mưa lớn; riêng tháng 11 xảy ra 4 đợt mưa lũ vượt mức lịch sử.

Năm 2025, đỉnh lũ trên sông Dinh tại Ninh Hòa đạt 6,77m, cao hơn báo động 3 là 1,07m và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,19m. Trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng, đỉnh lũ đạt 13,14m, vượt báo động 3 tới 2,14m.

Thiên tai trong năm 2025 ở Khánh Hoà làm 22 người chết, 20 người bị thương, 89 nhà sập hoàn toàn và 290 nhà hư hỏng. Thiệt hại về thủy lợi, giao thông hơn 3.703,5 tỷ đồng; tổng thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng 6.018 tỷ đồng.

Từ thực tế này, phương án ứng phó thiên tai năm 2026 xây dựng kịch bản mưa từ 200- 500mm trong 24 giờ. Với lượng mưa này, mực nước trên các sông có thể vượt báo động 3 từ 1m trở lên, một số khu vực có khả năng đạt hoặc vượt mức lũ lịch sử.

Trong kịch bản nước lũ vượt báo động 3, toàn tỉnh dự kiến sơ tán xen ghép 2.759 hộ với 9.919 người và sơ tán tập trung 16.819 hộ với 63.681 người.

Nếu lũ vượt báo động 3 thêm 1m, quy mô sơ tán tiếp tục tăng, với 3.210 hộ và 11.931 người phải sơ tán xen ghép; 21.814 hộ với 82.140 người phải sơ tán tập trung.

Ở kịch bản lũ đạt mức lịch sử, toàn tỉnh có thể phải sơ tán tập trung tới 26.890 hộ với 101.811 người. Đây là quy mô sơ tán lớn nhất trong các kịch bản được xây dựng.

Phương án cũng xác định cụ thể những tuyến giao thông thường xảy ra sạt lở, ách tắc khi mưa lũ, gồm quốc lộ 1 qua khu vực đèo Cả; quốc lộ 26 đoạn đèo Phượng Hoàng; quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê, nối Khánh Hòa với Lâm Đồng; đường Nguyễn Tất Thành đoạn đèo Cù Hin và tỉnh lộ 9 nối phường Ba Ngòi với Khánh Sơn. Đây là những khu vực được yêu cầu ưu tiên bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo trong mùa mưa lũ.

Đối với các hộ dân sinh sống gần sông, suối, sườn đồi, núi, phương án khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý những dấu hiệu bất thường như bùn, đá chuyển động nhanh trên triền dốc, tường nhà xuất hiện vết nứt hoặc kiến bò thành đàn. Khi phát hiện các dấu hiệu này, người dân cần khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, tuyệt đối không vớt củi trên sông, cầu, cống, ngầm tràn khi nước đang chảy xiết.

Phùng Quang
#Khánh Hòa #ứng phó thiên tai #lũ lịch sử #sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe