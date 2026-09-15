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Quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu lực từ 15/9

Thanh Hà

TPO - Từ ngày 15/9, một số quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như đối tượng bảo hiểm, quy định về số tiền bảo hiểm tối thiểu… được bổ sung, điều chỉnh theo Nghị định số 347/2026/NĐ-CP.

Từ 15/9, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, Nghị định số 106/2025/NĐ-CP và một số nghị định có liên quan, có hiệu lực thi hành.

Đáng chú ý, Nghị định 347 sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

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Một kho xưởng ở Chương Mỹ (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Cụ thể, điều chỉnh về đối tượng mà doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: “Cơ sở thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy nhưng chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”, để phù hợp quy định về việc bãi bỏ thủ tục hành chính liên quan công tác nghiệm thu về PCCC.

Nghị định cũng bổ sung trường hợp loại trừ đối với nhà, công trình độc lập bảo đảm các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và có mức độ nguy hiểm cháy thấp. Góp phần làm rõ hơn phạm vi các tài sản thuộc diện phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Đồng thời, nghị định bổ sung quy định về việc áp dụng mức phí bảo hiểm đối với cơ sở có nhiều nhà, công trình độc lập có tính chất hoạt động khác nhau.

Theo đó, nếu các nhà, công trình độc lập bảo đảm các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì mức phí bảo hiểm đối với nhà, công trình được phép tính theo loại hình cơ sở quy định tại Phụ lục VI.

Sửa đổi quy định về nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ

Nghị định 347/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định về nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cụ thể, tối đa 75% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính được sử dụng để hỗ trợ mua sắm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (tăng 10% so với trước đây).

Trước quy định mới có hiệu lực từ 15/9, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chủ cơ sở thuộc diện phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc chủ động rà soát điều kiện hoạt động, quy mô, công năng sử dụng nhà, công trình; Máy móc, thiết bị; Hàng hóa, vật tư và các hồ sơ có liên quan để xác định đúng đối tượng và giá trị tài sản phải tham gia bảo hiểm.

Thanh Hà
#Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc #Nghị định số 347/2026/NĐ-CP #Bảo hiểm #PCCC

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