Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có tân cục trưởng

TPO - Ông Dương Đức Huy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai - vừa được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Sáng 15/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Dương Đức Huy (55 tuổi) giữ chức Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Huy là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tân Cục trưởng nhanh chóng cùng tập thể lãnh đạo Cục ổn định tổ chức, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong đó có việc trình sửa đổi Nghị định 38 và tiếp tục rà soát các quy định pháp luật có liên quan.

Thứ trưởng Hiệp cũng yêu cầu Cục nghiên cứu chiến lược, giải pháp cụ thể đối với từng ngành hàng, gắn công tác quản lý nhà nước với yêu cầu phát triển sản xuất, mở rộng thị trường; tăng cường phối hợp với các địa phương để xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định và chúc mừng ông Dương Đức Huy (áo trắng, bên trái). Ảnh: Kiều Chi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Đức Huy - tân Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục cụ thể hóa các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ thành chương trình hành động, đồng thời chú trọng ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ.

Theo ông Huy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là nâng cao chất lượng tham mưu về thể chế và chuyên môn. Trong lĩnh vực trồng trọt, Cục sẽ tập trung quản lý, phát triển các cây trồng chủ lực, đồng thời nghiên cứu những sản phẩm mới có tiềm năng.

Đối với phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tân Cục trưởng cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và địa phương rà soát, thống kê, nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.