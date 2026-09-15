Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh 'Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam'

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa được Tạp chí tài chính quốc tế Euromoney vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2026”, trong khuôn khổ Lễ trao giải Euromoney Awards for Excellence, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Techcombank nhận danh hiệu cao nhất tại Việt Nam trao bởi Euromoney. Vượt qua hàng trăm hồ sơ đề cử đến từ hơn 700 định chế tài chính tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải thưởng đã lựa chọn và vinh danh những tổ chức xuất sắc nhất, đại diện tiêu biểu cho từng quốc gia và từng lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu.

Theo đó, Techcombank cũng trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất được đồng thời ba tổ chức tài chính quốc tế uy tín và có ảnh hưởng toàn cầu gồm Euromoney, FinanceAsia và Global Finance vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam” trong năm 2026. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp (2024-2026) Techcombank nhận được bộ ba giải thưởng danh giá này

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Cao cấp Techcombank cùng cộng sự nhận giải tại lễ trao giải diễn ra ở Singapore vào tối ngày 10/9. Ảnh: Euromoney.

Euromoney Awards for Excellence là hệ thống giải thưởng danh giá bậc nhất ngành tài chính trên thế giới. Giải thưởng được lựa chọn thông qua quy trình thẩm định độc lập, khắt khe với các tiêu chuẩn toàn cầu, thực hiện bởi đội ngũ biên tập viên, chuyên gia phân tích dày dặn kinh nghiệm.

Theo Euromoney, Techcombank được đánh giá cao nhờ nền tảng tài chính vững chắc, năng lực quản trị rủi ro, sức mạnh công nghệ, giá trị thương hiệu và chiến lược khách hàng là trọng tâm được phát huy hiệu quả. Sự ghi nhận này tiếp tục đưa Techcombank vào nhóm các định chế tài chính tiêu biểu của khu vực bên cạnh những tên tuổi như DBS, UOB, Maybank, BCA và Kasikornbank.

Bà Louise Bowman, Biên tập viên Euromoney, chia sẻ: "Techcombank đã củng cố vị thế là một trong những ngân hàng sở hữu mô hình kinh doanh toàn diện nhất tại Việt Nam. Thành công này là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn vào công nghệ, dữ liệu và con người, giúp ngân hàng mở rộng khả năng phục vụ khách hàng, gia tăng mức độ gắn kết và đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế."

Những nhận định trên được phản ánh rõ nét qua kết quả kinh doanh, quy mô khách hàng và hiệu quả hoạt động mà Techcombank đạt được trong những năm gần đây. Trong năm 2025, ngân hàng mở rộng cơ sở khách hàng thêm 2,7 triệu người, nâng tổng số khách hàng lên trên 18 triệu. Không chỉ tăng trưởng về quy mô, Techcombank còn gia tăng mức độ gắn kết thông qua các trải nghiệm được cá nhân hóa trên nền tảng dữ liệu và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng toàn diện

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu ngành, trong khi tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 1,15%, phản ánh nền tảng quản trị rủi ro vững chắc và và định hướng tăng trưởng bền vững.

Trong quý 1 năm 2026, Techcombank giữ vị trí Top 1 toàn ngành về Chỉ số Sức khỏe Thương hiệu (BEI) theo khảo sát của NielsenIQ và đạt NPS (Chỉ số hài lòng khách hàng) ở mức 92 điểm, thuộc nhóm dẫn đầu ngành ngân hàng.

Giải thưởng “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam 2026” đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp Techcombank giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Euromoney. Ảnh: Euromoney

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ và Ngân hàng Cao cấp Techcombank, cho biết: “Sự ghi nhận từ Euromoney khẳng định định hướng phát triển dài hạn mà Techcombank kiên định theo đuổi, dựa trên số hóa, dữ liệu và nhân tài cùng với chiến lược khách hàng là trọng tâm. Đây là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào những năng lực cốt lõi, không ngừng đổi mới và kiến tạo những trải nghiệm tài chính ngày càng cá nhân hóa, thuận tiện và nâng tầm giá trị cho khách hàng.”

Năm 2026, Techcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái số với nhiều dự án lớn mang tính thay đổi ngành như cách đã thực hiện với Zero Fee hay Auto – Earn. Việc ra mắt T-Shop, nền tảng hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong các hoạt động vận hành hằng ngày, Auto-Earning 2.0 ra đời với hơn 5 triệu người dùng, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển hóa dữ liệu và am hiểu khách hàng thành các giải pháp tài chính có giá trị thực tiễn.

Bên cạnh hoạt động ngân hàng, Techcombank đang từng bước hiện thực hóa chiến lược xây dựng nền tảng dịch vụ tài chính tích hợp. Sự phát triển của Techcom Securities, Techcom Life và Techcom Insurance tiếp tục củng cố hệ sinh thái kết nối ngân hàng, đầu tư, quản lý gia sản và bảo vệ tài chính. Dấu mốc IPO thành công của Techcom Securities cùng định hướng phát triển với những sản phẩm và giải pháp tiên phong về số hóa được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng năng lực phục vụ khách hàng trên toàn hệ sinh thái. Trong khi đó, ngay quý I/2026, Techcom Life đã vươn lên dẫn đầu thị trường bancassurance Việt Nam xét theo doanh thu phí bảo hiểm quy năm (APE).