Kỳ 123: Cà phê và tiến trình phát triển toán học

Cà phê không chỉ nuôi dưỡng sự tỉnh thức của tư duy, mà còn tạo nên những không gian đối thoại, lan tỏa tri thức. Trong tiến trình ấy, cà phê trở thành chất xúc tác văn hóa góp phần thúc đẩy sự phát triển của toán học hiện đại.

Người Nhật đã định hình Trà đạo thành đạo lý của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Trong khi đó, Việt Nam – một cường quốc cà phê nhất nhì thế giới, có hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, có một bề dày lịch sử văn hóa thưởng lãm cà phê hàng trăm năm, nhưng đến nay, giá trị cà phê Việt Nam vẫn thuộc phân khúc thấp, chủ yếu xuất thô và chưa được định hình đúng vị thế vốn có của ngành, của quốc gia. Với mong muốn đưa ngành cà phê Việt Nam lên một tầm cao mới, nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần… đến cà phê triết đạo, xứng đáng với vị thế của cường quốc cà phê của thế giới – Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành thời gian và tâm huyết trong nhiều năm để nghiên cứu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… của cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống nhân loại để cà phê trở thành “Cà Phê Triết Đạo”. Trong suốt hành trình sáng tạo và phát triển của Trung Nguyên Legend thì tinh thần dấn thân phụng sự cộng đồng luôn là hạt nhân xuyên suốt bằng nhiều chương trình hành động để Kiến tạo khát vọng lớn, Chí hướng lớn cho quốc gia; để xây dựng vị thế mới cho ngành cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới và trên Hành trình này, Trung Nguyên Legend mong muốn cùng chung tay với các nhà hoạch định sách lược quốc gia để Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng mạnh và ảnh hưởng toàn diện thế giới! Người Nhật đã làm được!

Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn!

Toán học – nền tảng của mọi ngành khoa học

Toán học hình thành từ thời cổ đại, gắn với nhu cầu quan sát, đo lường và tổ chức đời sống của con người. Người Sumer phát triển hệ thống số và các phương pháp tính toán phục vụ quản lý, thương mại và đo đạc; người Babylon phát triển toán học gắn với thiên văn và đo lường; người Ai Cập vận dụng hình học vào đo đạc đất đai và xây dựng công trình. Đến thời Hy Lạp cổ đại, thông qua những nghiên cứu về số học, hình học và tư duy logic của Pythagoras, Plato, Aristotle, Euclid, Archimedes…, toán học từng bước vượt khỏi phạm vi các phép tính thực tiễn để trở thành một hệ thống suy luận có cấu trúc.

Từ thế kỷ 15, sự mở rộng của thương mại, hàng hải và các cuộc khám phá địa lý tại châu Âu đặt ra những yêu cầu mới về tính toán, đo đạc và dự báo. Đến thời Khai sáng, tinh thần đề cao quan sát, thực nghiệm và lý tính tiếp tục thúc đẩy toán học trở thành công cụ trung tâm của nghiên cứu khoa học. Galileo Galilei kết hợp quan sát, thực nghiệm, đo lường và toán học để nghiên cứu chuyển động của vật thể, góp phần hình thành phương pháp khoa học dựa trên bằng chứng và định lượng. Isaac Newton và Gottfried Wilhelm Leibniz phát triển phép tính vi phân và tích phân, mở ra công cụ để mô tả sự biến đổi, tính toán chuyển động và xây dựng các mô hình về thế giới tự nhiên. Từ đây, toán học trở thành nền tảng quan trọng của khoa học hiện đại, cho phép con người mô tả, kiểm chứng và dự đoán các hiện tượng tự nhiên.

Trên nền tảng đó, toán học ngày càng được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, từ quản trị xã hội, tài chính đến sản xuất và kỹ thuật, tạo ra những chuyển biến quan trọng trong cách con người tổ chức và vận hành xã hội. John Graunt sử dụng số liệu tử vong để nhận diện xu hướng dân số, đặt nền móng cho nhân khẩu học; Johan de Witt vận dụng dữ liệu tuổi thọ và xác suất vào tài chính, đặt cơ sở cho việc ứng dụng toán học trong bảo hiểm và quản trị rủi ro. Trong Cách mạng Công nghiệp, toán học tiếp tục được ứng dụng vào cơ khí và chế tạo, giúp thiết kế máy móc, tính toán kích thước và kiểm soát sai số.

Bước sang thế kỷ 20, toán học trở thành nền tảng của nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Các công trình của Alan Turing về logic và tính toán đặt cơ sở lý thuyết cho máy tính; lý thuyết số và đại số trở thành nền tảng của các phương pháp mã hóa, bảo vệ thông tin; xác suất, thống kê và đại số tuyến tính là những công cụ cốt lõi của trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và các hệ thống tính toán đương đại.

Như vậy, từ các phép tính phục vụ đời sống, toán học đã phát triển thành phương thức giúp con người nhận diện quy luật, dự đoán khả năng và biến ý tưởng thành giải pháp có thể thực hiện. Tuy nhiên, sự phát triển ấy không chỉ đến từ các phát minh lý thuyết, mà còn từ những môi trường xã hội khuyến khích đối thoại, phổ biến và kiểm chứng tri thức. Chính ở điểm này, cà phê và hàng quán cà phê bước vào lịch sử toán học như một chất xúc tác văn hóa đặc biệt.

Dấu ấn cà phê trong tiến trình khám phá toán học

Từ thế kỷ 17, cùng với sự mở rộng của thương mại, hàng hải, đô thị và báo chí, châu Âu bước vào giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ về phương thức sản xuất và lưu thông tri thức. Toán học trong giai đoạn này không còn chỉ là hệ thống suy luận trừu tượng hay công cụ đo đạc, mà ngày càng trở thành ngôn ngữ để mô tả tự nhiên, tổ chức thực nghiệm, lượng hóa rủi ro và giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội hiện đại.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của cà phê tại châu Âu trở thành một yếu tố văn hóa đặc biệt, vừa thúc đẩy sự tỉnh thức và khả năng lao động trí tuệ bền bỉ của cá nhân, vừa hình thành các không gian đối thoại công khai. Hình ảnh các nhà toán học Isaac Newton, Abraham de Moivre, Alfréd Rényi, Paul Erdős…. gắn bó với cà phê và hàng quán cà phê để sáng tạo, trao đổi về toán học trở nên quen thuộc. Từ thế kỷ 17, trong vở kịch “Tarugo's Wiles, or, The Coffee House” của Thomas Sydserf, cà phê được nhắc đến như thức uống “khơi nguồn cảm hứng cho nghiên cứu toán học”.

Có thể nói, hàng quán cà phê lúc bấy giờ được xem như những thiết chế bán học thuật, là môi trường sáng tạo của những nhà toán học. Tại Anh, hàng quán cà phê được ví như “Penny Universities”, nơi công chúng có thể tham dự các bài giảng và cuộc thảo luận về toán học, thiên văn, kinh tế, hàng hải và khoa học tự nhiên. Đặc biệt, Child's Coffee House, Slaughter's Coffee House, Grecian Coffee House hay Marine Coffee House, không chỉ là nơi gặp gỡ trò chuyện, mà còn là môi trường đưa toán học ra khỏi phạm vi trường viện, tham gia vào đời sống thực tiễn.

Tại Child's Coffee House, William Jones đã giảng dạy, phổ biến toán học hàng hải qua A New Compendium of the Whole Art of Navigation (1702), đồng thời góp phần đưa tri thức về giải tích, chuỗi vô hạn và ký hiệu π đến gần hơn với cộng đồng học thuật qua Synopsis Palmariorum Matheseos (1706). Tại Slaughter's Coffee House, Abraham de Moivre phát triển các nghiên cứu về xác suất và rủi ro, đặt nền tảng cho The Doctrine of Chances (1718), cùng các kết quả về xấp xỉ phân phối nhị thức bằng đường cong chuẩn về sau gắn với định lý de Moivre–Laplace, và công thức de Moivre trong lượng giác và số phức. Tại Marine Coffee House, từ các bài giảng công khai về toán học và thiên văn, John Harris đã sáng tạo nên The Description and Uses of the Celestial and Terrestrial Globes; and of Collins's Pocket-Quadrant (1703), tài liệu chuyển hóa hình học, lượng giác và quan sát thiên văn thành kỹ năng phục vụ hàng hải, đo đạc. Trong khi đó, Grecian Coffee House là điểm gặp gỡ quen thuộc của Hội Hoàng gia London, nơi Isaac Newton và các học giả tham gia thảo luận và hoạt động thực nghiệm, thúc đẩy những ý tưởng mới về khoa học.

Vai trò của hàng quán cà phê tiếp tục mở rộng trong các cộng đồng trí thức tại Paris, Vienna và Lwów. Ở Paris, các quán cà phê như Café Gradot và Café Voltaire là nơi các nhà toán học, thiên văn học và vật lý học gặp gỡ, tranh luận, duy trì tinh thần học thuật của thời Khai sáng. Trong đó, Café Voltaire là nơi gặp gỡ của giới toán học quốc tế trong Đại hội Toán học Quốc tế Paris thế kỷ 20.

Tại Vienna, những cuộc trao đổi của Vienna Circle ở Café Josephinum, Arkaden-Café và đặc biệt Café Reichsrat tạo môi trường đối thoại về logic, ngôn ngữ khoa học và nền tảng toán học. Năm 1930, trong các trao đổi với Rudolf Carnap, Herbert Feigl và Friedrich Waismann, Kurt Gödel trình bày những phát hiện về tính bất toàn của hệ hình thức, sau đó công bố trong Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I (1931). Các định lý bất toàn của Gödel đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức về giới hạn của chứng minh, tính nhất quán và hệ tiên đề.

Đến thế kỷ 20, Scottish Café ở Lwów cho thấy quán cà phê có thể vận hành như một “phòng thí nghiệm toán học cộng đồng”. Tại đây, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Mazur, Stanisław Ulam và các thành viên Trường phái Toán học Lwów thường xuyên nêu vấn đề, tranh luận và phác thảo chứng minh, đặc biệt trong giải tích hàm, tôpô và lý thuyết độ đo. Các bài toán được ghi lại trong Scottish Book không chỉ lưu giữ sinh hoạt học thuật của một cộng đồng toán học, mà còn trở thành nguồn tài liệu khơi mở cho nhiều hướng nghiên cứu kéo dài nhiều thập kỷ, trong đó có Bài toán 153 của Mazur liên quan đến “bài toán cơ sở” của Banach, được Per Enflo giải vào năm 1972.

Cà phê không trực tiếp tạo ra định lý, nhưng góp phần kiến tạo những điều kiện tinh thần, xã hội và văn hóa cho toán học phát triển. Nếu cà phê là nguồn năng lượng của sự tỉnh thức và lao động trí tuệ bền bỉ, thì hàng quán cà phê tạo môi trường gặp gỡ, đối thoại, kiểm chứng và lan truyền tri thức. Đặc biệt, những không gian hàng quán cà phê đã kết nối toán học với các nhu cầu thực tiễn như hàng hải, thiên văn, tài chính, logic, công nghệ và khoa học hiện đại. Ngày nay, cùng với sự vận động không ngừng của toán học, khoa học và thế giới hiện đại, cà phê và hàng quán cà phê tiếp tục trở thành nguồn năng lượng và không gian lý tưởng, khơi mở trí tuệ, lan tỏa khát vọng khám phá và tạo nên những giá trị mới cho cuộc sống.

Thân mời bạn đọc đón xem loạt video Cà Phê Triết Đạo đã được đăng tải trên kênh https://youtube.com/caphetrietdao

Đón đọc kỳ sau: Cà phê và sự hình thành ý tưởng toán học của Paul Erdős