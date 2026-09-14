90% giỏ hàng trong sự kiện mở bán T&T Homes Elite Rivera Vĩnh Long 'cháy hàng'

Hơn 90% giỏ hàng trong sự kiện mở bán T&T Homes Elite Rivera được khách hàng lựa chọn, tạo điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường bất động sản Vĩnh Long. Sức hấp thụ tại sự kiện cũng đánh dấu hành trình ấn tượng của T&T Homes - trụ cột bất động sản của T&T Group với triết lý kiến tạo những đô thị khơi nguồn tri thức.

Khách hàng “chốt đơn” xuyên trưa

10h sáng ngày 13/9, hơn 500 khách hàng và nhà đầu tư địa phương cùng các tỉnh thành lân cận đã đổ về, lấp đầy khán phòng Trung tâm Hội nghị Hương Sen (315 Phạm Thái Bường, Phước Hậu, Vĩnh Long). Sự kiện ra mắt, mở bán T&T Homes Elite Rivera liên tục sôi động, bùng nổ chốt đơn kéo dài tới hơn 1 giờ trưa.

90% giỏ hàng ngay trong sự kiện mở bán của T&T Homes Elite Rivera đã có chủ

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - một nhà đầu tư đến từ TP HCM chia sẻ, bản thân ngóng chờ sự kiện từ nhiều tháng qua và không muốn bỏ lỡ cơ hội khi biết quỹ căn có hạn. “Tôi rời quê lên TP.HCM sinh sống từ lâu. Tuy nhiên, áp lực kẹt xe và ồn ào ở thành phố khiến tôi luôn ấp ủ nguyện vọng tìm một ngôi nhà ven sông thanh bình tại Vĩnh Long để trở về dưỡng già. Thật may mắn vì hôm nay đã không bỏ lỡ!”.

Trong khi đó, anh Lý Bảo Hiền hiện đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ cho biết, đã “phải lòng” căn shophouse tại T&T Homes Elite Rivera ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quyết tâm sở hữu không gian sống mới chính mang ý nghĩa bước ngoặt đổi đời với gia đình anh: “Thế hệ chúng tôi giờ rất thích môi trường sống xanh, sạch và đi kèm hệ thống tiện ích đồng bộ. Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên địa phương và nét hiện đại, chuẩn mực quốc tế tại dự án đáp ứng đúng mong muốn này”.

Anh Lý Bảo Hiền check-in tại sự kiện, chia sẻ niềm vui trở thành cư dân tương lai của T&T Homes Elite Rivera

Giải mã thêm sức hút của T&T Elite Rivera, đại diện nhiều đơn vị phân phối cho rằng: dự án đã giải đúng “cơn khát” của thị trường, tâm lý khách hàng khi mang đến tài sản giá trị thực, sở hữu pháp lý đầy đủ, vững vàng. Thay vì mường tượng trên bản vẽ, khách đã có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, cảnh quan, hạ tầng, tiện ích, hình dung rõ nét về chuẩn sống cao cấp tại khu đô thị. Pháp lý minh bạch, sở hữu dài lâu giúp củng cố thêm niềm tin, tạo điểm tựa để khách hàng đưa ra quyết định ngay

“Dự án đã hoàn thiện xây dựng thực tế nên nhận được sự ngóng đợi rất lớn từ thị trường. Việc chính thức mở bán thời điểm này đã đáp ứng đúng sự kỳ vọng tích cực của đông đảo khách hàng” - ông Tạ Minh Kha - Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ BĐS Southern Tech đánh giá.

Chưa dừng lại, T&T Homes cũng tạo thêm động lực cho khách hàng khi công bố chính sách hấp dẫn. Trong đó, khách hàng được hưởng mức ưu đãi lên tới 10% giá trị sản phẩm tùy theo phương thức thanh toán. “Ưu đãi chồng ưu đãi” khi khách sở hữu thêm 1-2 căn được nhận thêm mức chiết khấu 3%; bộ quà tặng tân gia trị giá 200 triệu đồng/căn biệt thự, 100 triệu đồng/căn shophouse hoặc liền kề. Đặc biệt, khách hàng đặt cọc thành công ngay trong sự kiện mở bán và hoàn tất thủ tục theo quy định còn được nhận thêm ưu đãi lên đến 100 triệu đồng/căn biệt thự, 50 triệu đồng/căn shophouse hoặc liền kề; 01 thẻ VIP đặc quyền của SHB với hạn mức thấu chi/tín dụng lên đến 1,5 tỷ đồng…

Không khí “chốt đơn” T&T Homes Elite Rivera sôi động kéo dài xuyên trưa.

“Đô thị khơi nguồn tri thức” - DNA độc bản thị trường

Tọa lạc tại phường Phước Hậu – trung tâm mới của Vĩnh Long, T&T Homes Elite Rivera sở hữu thế đất ngã ba sông, gắn với đặc trưng sông nước của vùng ĐBSCL. Vị trí “đắt giá” của dự án còn thể hiện ở khả năng kết nối nhanh chóng với Quốc lộ 53, Quốc lộ 1, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2. Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, thế giao thủy và khả năng kết nối liên vùng tạo nên lợi thế kép: thuận an cư trong lòng đô thị và thuận kết nối với các động lực phát triển mới.

Chưa dừng lại, khi đặt trong bức tranh quy hoạch của Vĩnh Long sau sáp nhập với trung tâm hành chính – chính trị đặt tại TP. Vĩnh Long., T&T Homes Elite Rivera có thêm lợi thế từ vị thế trung tâm của đô thị mới.

“Khi trung tâm hành chính đặt tại Vĩnh Long trong sự liên kết vùng giữa ba tỉnh Vĩnh Long – Bến Tre – Trà Vinh, một lượng lớn doanh nghiệp và tầng lớp cư dân tinh hoa sẽ hội tụ về đây sinh sống và làm việc nhằm thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh”, ông Tạ Minh Kha chia sẻ.

T&T Homes Elite Rivera có quy mô 11,5ha, sở hữu vị trí đắc địa, trở thành Đô thị khơi nguồn tri thức tiên phong tại Vĩnh Long

Sức hút của T&T Homes Elite Rivera còn đến từ những giá trị nội tại. Dự án đưa những giá trị bản địa vào không gian sống đương đại, lấy cảm hứng từ kiến trúc các công trình di sản như nhà cổ Cai Cường, Bình Thủy, đồng thời kết hợp ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải và mô hình đô thị sinh thái ven đầm Florida (Mỹ). Sự giao thoa giữa bản sắc địa phương và tinh hoa quốc tế còn được thể hiện tại khách sạn Hilton Garden Inn lấy cảm hứng từ làng nghề gạch gốm Mang Thít, với hệ mái vòm, kết cấu ba gian và gam màu gạch nung đặc trưng; khu biệt thự ven sông sử dụng tông trắng thanh lịch; các dãy shophouse, phố thương mại mang sắc màu rực rỡ, hướng tới một không gian giao thương sôi động.

Đáng chú ý, T&T Homes Elite Rivera đã không còn nằm trên bản vẽ. Những căn shophouse, liền kề, biệt thự, hệ thống hạ tầng, tiện ích đã hoàn thiện, trao tay chủ nhân tương lai với pháp lý đầy đủ, mở ra không gian sống cao cấp cùng giá trị sinh lời ngay khi vừa được bàn giao.

Khách sạn Hilton Garden Inn dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027, trở thành một trong những công biểu tượng của Vĩnh Long.

Vượt trên giá trị của một khu đô thị mang chuẩn sống cao cấp, T&T Homes Elite Rivera được phát triển để trở thành một động lực tăng trưởng của địa phương. Dự án đặt con người, giáo dục và công nghệ vào trung tâm của định hướng phát triển khi hướng tới kết nối nguồn lực hơn 25.000 sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Vĩnh Long thông qua tuyến phố công nghệ, khu học tập mở và các hoạt động kết nối doanh nghiệp – nhà trường – cộng đồng. T&T Homes cũng hợp tác với các tập đoàn công nghệ, đưa AI và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với thế hệ trẻ, qua đó góp phần hình thành một môi trường kết nối tri thức, nhân lực và hoạt động kinh tế ngay trong đô thị.

“Bằng T&T Homes Elite Rivera, T&T Homes đã hiện thực hóa định hướng “Đô thị khơi nguồn tri thức”: kế thừa tri thức của vùng đất, tiếp nhận tinh hoa tri thức của thế giới và tiếp tục lan tỏa những tri thức mới trong đời sống cộng đồng”, ông Hoàng Việt Cường - Tổng Giám đốc T&T Homes chia sẻ.

Buổi lễ mở bán dự án T&T Homes Elite Rivera thu hút hơn 500 khách hàng và đại lý tham dự.

Hơn 90% giỏ hàng trong sự kiện mở bán của T&T Homes Elite Rivera thanh khoản thành công cho thấy nhu cầu đối với những sản phẩm hiện hữu tại tâm điểm phát triển mới của đô thị. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng giới hạn, phần sản phẩm còn lại của T&T Homes Elite Rivera được dự báo tiếp tục thu hút sự quan tâm từ những khách hàng tìm kiếm cơ hội an cư, kinh doanh và đón đầu dư địa phát triển của Vĩnh Long.