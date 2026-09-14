Giải thể doanh nghiệp: Cục Thuế chấn chỉnh việc yêu cầu nộp thêm hồ sơ vô căn cứ

TPO - Trong quá trình giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động cho doanh nghiệp, Cục Thuế nhắc nhở các cơ quan thuế địa phương chấn chỉnh việc: yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục, cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu không có căn cứ; từ chối tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn không đúng quy định.

Cục Thuế vừa yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ trong Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Theo Cục Thuế, đến ngày 8/9, tỷ lệ xử lý trung bình trên cả nước đạt 36%.

﻿Cơ quan thuế các địa phương được yêu cầu tập trung hỗ trợ người nộp thuế, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình "làm sạch mã số thuế".

Cục Thuế đánh giá việc triển khai đã tạo chuyển biến bước đầu, song tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ vẫn cần tiếp tục kiểm soát. Một số nơi còn tình trạng người nộp thuế chưa được tiếp cận, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về thủ tục chấm dứt hiệu lực, khôi phục mã số thuế; cách hiểu và hướng dẫn giữa các đơn vị chưa thống nhất.

Trước thực tế khối lượng hồ sơ còn lớn, đặc biệt tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tập trung hỗ trợ người nộp thuế, tháo gỡ vướng mắc và không để phát sinh thêm hồ sơ tồn đọng do nguyên nhân chủ quan.

Cơ quan thuế phải công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghĩa vụ thuế; không được yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục, cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu không có căn cứ; không từ chối tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu giải trình hoặc hướng dẫn nhiều lần không đúng quy định.

Đối với hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan thuế phải ban hành thông báo xác nhận theo quy định để người nộp thuế tiếp tục hoàn tất thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan thuế cũng được yêu cầu rà soát đúng lịch sử hồ sơ và quá trình xử lý. Không để trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ giải thể, đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành hồ sơ khai thuế đến thời điểm đề nghị, nhưng do cơ quan thuế trước đây chưa xử lý kịp thời lại tiếp tục bị yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ khai thuế, lệ phí môn bài cho các kỳ sau đó.

Với người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương không yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế cho các kỳ từ thời điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến thời điểm xử lý.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương rà soát từng nhóm hồ sơ còn tồn, xác định nguyên nhân, giao cụ thể đơn vị, công chức và thời hạn xử lý; ưu tiên các hồ sơ đã đủ điều kiện và không để tồn đọng kéo dài do chậm xử lý, phối hợp hoặc hướng dẫn của cơ quan thuế.

Với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh đã được cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế phải phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất tình trạng pháp lý, không để trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng chưa thể giải thể, chấm dứt hoạt động do thiếu phối hợp hoặc lỗi kỹ thuật.