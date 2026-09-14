Nhóm Gelex đồng loạt giảm sàn, VN-Index rời xa mốc 1.800 điểm

TPO - Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới trong trạng thái giằng co mạnh. Đáng chú ý, loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái Gelex đồng loạt giảm hết biên độ, trong khi VN-Index tiếp tục mất điểm và rời xa mốc 1.800 điểm.

Phiên giao dịch 14/9 ghi nhận áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên. VN-Index có lúc giảm hơn 16 điểm, lùi về vùng 1.776 điểm. Lực cầu xuất hiện sau đó giúp chỉ số thu hẹp mức giảm, nhưng vẫn không đủ để đưa thị trường trở lại sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index giảm gần 7 điểm, xuống 1.788 điểm. Thanh khoản được cải thiện với tổng giá trị giao dịch trên ba sàn vượt 20.500 tỷ đồng.

VN-Index tiếp tục mất điểm và rời xa mốc 1.800 điểm. Ảnh minh họa.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán khi số mã giảm áp đảo số mã tăng. Nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh, khiến nỗ lực hồi phục của chỉ số gặp khó.

Tâm điểm của phiên giao dịch nằm ở nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex. GEX, GEE, GEL đều đóng cửa trong trạng thái giảm sàn.

Việc nhiều cổ phiếu cùng hệ sinh thái chịu áp lực bán mạnh khiến nhóm Gelex trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất trên bảng điện phiên đầu tuần.

Sắc đỏ cũng xuất hiện trên diện rộng ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. EIB giảm 4,76%, trong khi nhiều cổ phiếu khác cũng mất giá. Ở nhóm chứng khoán, VIX giảm 4,91%, VND giảm 3,63%, HCM giảm 2,94%, VCI giảm 2,24% và SHS giảm 2,1%.

Nhóm bất động sản tiếp tục chịu sức ép với KDH giảm 3,68%, NLG giảm 3,85% và CEO giảm 2,52%.

Ở chiều ngược lại, SSB là một trong những điểm sáng hiếm hoi khi tăng hết biên độ lên 19.550 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản mã này tăng đột biến, với hơn 43 triệu cổ phiếu được sang tay, phần lớn đến từ giao dịch thỏa thuận.

Một diễn biến đáng chú ý khác là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Trái với áp lực bán trên thị trường chung, khối ngoại quay lại mua ròng mạnh trong phiên đầu tuần.

Riêng trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 822 tỷ đồng.

Diễn biến này diễn ra trong tuần các quỹ ETF thực hiện tái cơ cấu danh mục, trước thời điểm bộ chỉ số mới dự kiến có hiệu lực ngày 21/9.

Dòng tiền tập trung đáng kể vào nhóm ngân hàng với VPB được mua ròng khoảng 149 tỷ đồng, MBB 136 tỷ đồng, TCB hơn 131 tỷ đồng, VCB 95 tỷ đồng, SSB 63 tỷ đồng và BID khoảng 50 tỷ đồng. Ở chiều bán, HPG chịu áp lực mạnh nhất với giá trị bán ròng hơn 170 tỷ đồng, tiếp đến là VIC, VNM và VHM.