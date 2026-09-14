WTO hợp tác với Minor Hotels quản lý, vận hành khách sạn Avani+ Hanoi (Hinode City)

Ngày 14/9/2026, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Minor Hotels để quản lý và vận hành khách sạn Avani+ Hanoi tại Hinode City, 201 Minh Khai. Đây là một bước tiến mới để nâng cao chất lượng dịch vụ tại dự án, đồng thời khẳng định năng lực phát triển, uy tín và tầm nhìn dài hạn của WTO trong việc kiến tạo một không gian sống, thương mại và dịch vụ chất lượng cao tại Hà Nội.

201 Minh Khai & Hinode City: Tọa độ kết nối & hệ sinh thái đa năng

Lễ ký kết có sự tham dự của đại diện Ban Lãnh đạo hai bên, trong đó có ông Võ Toàn Công – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Gerbera II Hospitality (thuộc Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng WTO) và ông Omar Romero – Giám đốc Phát triển và Khối Khách sạn hạng sang, Tập đoàn Minor Hotels.

WTO và Minor Hotels chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý, vận hành Avani+ Hanoi tại Hinode City.

Sự kiện này mở ra dấu mốc mới trong quá trình hoàn thiện hệ tiện ích và dịch vụ tại Hinode City, đồng thời đưa thương hiệu Avani+ lần đầu tiên hiện diện tại Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là bước đi tiếp theo trong hành trình phát triển của WTO nhằm nâng cao giá trị dự án thông qua việc hợp tác với những thương hiệu quốc tế có năng lực và uy tín trong lĩnh vực quản lý, vận hành khách sạn.

Tọa lạc tại giao lộ Minh Khai – Kim Ngưu và chỉ cách cầu Vĩnh Tuy khoảng 1km, dự án sở hữu vị trí đắt giá với mật độ dân cư cao, kết nối đa tâm tới trung tâm thành phố Hà Nội, chỉ mất 10 phút đi ô tô tới Phố Cổ và di chuyển thuận tiện tới các tỉnh lân cận. Avani+ Hanoi dự kiến có quy mô 310 phòng và khai trương vào năm 2028. Khách sạn được định hướng trở thành một mảnh ghép dịch vụ thượng lưu trong quần thể Hinode City, cộng hưởng cùng trung tâm thương mại phong cách sống và gần 1099 căn hộ cao cấp trong dự án.

Khách sạn sẽ mang tới trải nghiệm lưu trú theo tiêu chuẩn quốc tế với chuỗi tiện ích đa dạng, bao gồm bể bơi trong nhà, khu thư giãn bên bể bơi, trung tâm thể dục hiện đại, nhà hàng phục vụ cả ngày, các nhà hàng chuyên biệt cùng không gian sự kiện và phòng họp đẳng cấp.

Sự hiện diện của Avani+ Hanoi cũng góp phần mở rộng nguồn cầu cho toàn khu khi hướng tới nhiều nhóm khách hàng, từ doanh nhân, du khách quốc tế và nội địa đến nhóm khách lưu trú dài ngày. Qua đó, Hinode City được hướng tới trở thành một điểm đến tích hợp giữa lưu trú – thương mại – dịch vụ – an cư hiện đại bậc nhất, góp phần định hình một chuẩn sống mới tại khu vực.

Tầm nhìn hợp tác chiến lược, khẳng định uy tín và năng lực của WTO

Thỏa thuận hợp tác giữa WTO và Minor Hotels ngày hôm nay là kết quả của quá trình hoạch định kỹ lưỡng, khẳng định uy tín và tiềm lực tài chính vững mạnh của Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng khi chinh phục tiêu chuẩn vận hành toàn cầu của Minor Hotels (tập đoàn sở hữu hơn 640 khách sạn tại 67 quốc gia).

Ông Omar Romero – Giám đốc Phát triển và Khối Khách sạn hạng sang, Minor Hotels, phát biểu tại sự kiện.

Ông Võ Toàn Công – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Gerbera II Hospitality, chia sẻ: "Lễ ký kết này là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa WTO và Minor Hotels, với mục tiêu mang những tiêu chuẩn khách sạn quốc tế đến Hà Nội. Chúng tôi tin tưởng Avani+ Hanoi sẽ trở thành một biểu tượng mới của dịch vụ lưu trú cao cấp, góp phần nâng tầm Hinode City và diện mạo du lịch – thương mại của Thủ Đô."

Theo đó, khách sạn Avani+ Hanoi đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Minor Hotels tại Việt Nam, nơi tập đoàn hiện đang vận hành bốn cơ sở thuộc các thương hiệu Anantara và Avani - Anantara Hoi An Resort, Anantara Quy Nhon Villas và Avani Quy Nhon Resort - cùng các toa tàu hạng sang The Vietage by Anantara. Việc ký kết này mở rộng sự hiện diện của tập đoàn tới một trong những khu vực đô thị trọng điểm của Việt Nam và đánh dấu khách sạn đầu tiên của tập đoàn tại Thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa WTO và Minor Hotels.

Tại lễ ký kết Ông Omar Romero, Giám đốc Phát triển và Khối Khách sạn hạng sang, Minor Hotels chia sẻ: “Hinode City là một tổ hợp phát triển đa chức năng đầy tham vọng, hội tụ căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại phong cách sống hiện đại và khách sạn mà chúng ta cùng hiện diện để chào mừng ngày hôm nay. Hiếm có địa điểm nào tại Hà Nội sở hữu đồng thời quy mô phát triển và khả năng kết nối vượt trội như Hinode City. Tọa lạc tại một trong những giao lộ nổi bật và sầm uất bậc nhất của Thủ đô, dự án mang đến cho khách sạn lợi thế hiếm có về tầm nhìn thương hiệu, khả năng tiếp cận và mức độ hiện diện trên thị trường – những giá trị mà rất ít bất động sản khách sạn tại Hà Nội có thể sánh được. Chính những lợi thế đó tạo nên một nền tảng đặc biệt, để khách sạn không chỉ là một công trình trong quần thể phát triển, mà còn trở thành điểm nhấn trung tâm, giữ vai trò dẫn dắt và gia tăng giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái Hinode City.”

Avani+ Hanoi được kỳ vọng không chỉ bổ sung sản phẩm lưu trú cao cấp tại khu vực Minh Khai, mà còn tạo thêm động lực cho các hoạt động thương mại, ẩm thực, hội nghị và giải trí trong quần thể Hinode City. Sự kết hợp giữa khách sạn, trung tâm thương mại và khu căn hộ góp phần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, phục vụ cả cư dân, khách lưu trú và khách hàng từ bên ngoài.

Việc hợp tác với Minor Hotels tiếp tục cho thấy cam kết của Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) trong việc phát triển các dự án theo hướng chú trọng chất lượng, đồng bộ về tiện ích và nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ. Với kinh nghiệm và năng lực triển khai, WTO không chỉ tập trung tạo dựng những công trình có giá trị về mặt kiến trúc và không gian, mà còn hướng tới việc xây dựng những hệ giá trị bền vững trong quá trình vận hành và khai thác dự án.