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Gelex lên tiếng về việc nguyên Chủ tịch EVNNPT bị khởi tố

Việt Linh

TPO - Sau khi ông Đặng Phan Tường - nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - bị khởi tố, Gelex cho biết vụ việc liên quan đến cá nhân ông Tường và không ảnh hưởng đến hoạt động của Gelex. Ông Tường giữ vị trí lãnh đạo một số công ty trong hệ sinh thái Gelex.

Ngày 14/9, Tập đoàn GELEX thông tin liên quan đến ông Đặng Phan Tường hiện là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric) và một số công ty thành viên trong hệ thống.

Theo GELEX, ông Đặng Phan Tường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C01) khởi tố trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

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Ông Đặng Phan Tường - nguyên Chủ tịch EVNNPT. Ảnh: TCNLM.

GELEX cho biết, vụ việc liên quan đến cá nhân ông Tường, phát sinh từ giai đoạn trước khi ông tham gia công tác tại hệ thống GELEX. Tập đoàn khẳng định vụ việc không liên quan đến hoạt động của GELEX, GELEX Electric và các công ty trong hệ thống.

Tại GELEX Electric, ông Tường giữ vai trò thành viên HĐQT và không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp vẫn do bộ máy điều hành thực hiện theo cơ chế quản trị hiện hành.

GELEX cho biết hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn hay ảnh hưởng bởi việc ông Tường bị khởi tố.

GELEX Electric, CADIVI, THIBIDI đã rà soát các thủ tục quản trị và chuẩn bị phương án nhân sự theo quy định và điều lệ của từng công ty.

Cùng ngày, HĐQT GELEX Electric, CADIVI và THIBIDI ban hành nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường. GELEX cho biết, lý do là ông Tường không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

Trước đó, ngày 13/9, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC) - cũng thông báo về thông tin bất thường liên quan đến ông Đặng Phan Tường. Theo EEMC, ông Tường bị C01 khởi tố trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Ông Đặng Phan Tường sinh năm 1965, tại Hà Nội. Ông giữ chức thành viên HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh từ tháng 11/2024. Ông có nhiều năm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Trong phiên giao dịch 14/9, các cổ phiếu GEX, GEE và GEL đều đóng cửa trong trạng thái giảm sàn.

Việt Linh
#Gelex #EVNNPT #khởi tố #ông Đặng Phan Tường

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