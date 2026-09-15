Bảo Tín Mạnh Hải tìm dư địa mới từ thị trường vàng quà tặng 24K

Sau Tiểu Kim Cát - dòng vàng bản vị nhỏ 0,1 chỉ hướng đến nhu cầu tích lũy vừa túi tiền - Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục đưa ra Kim Gia Bảo Gift. Lần này, doanh nghiệp muốn đi xa hơn việc bán một sản phẩm vàng: kết hợp giá trị vật chất của vàng 999,9 với những ký ức, lời chúc được lưu giữ trên không gian số. Đáng chú ý hơn là chính sách thu đổi sẽ làm nhiều khách hàng bớt băn khoăn.

Kim Gia Bảo Gift có tạo ra “cú hích” mới?

Kim Gia Bảo Gift là người bạn đồng hành với mọi khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời

Nếu chỉ đơn giản là doanh nghiệp bổ sung thêm một dòng sản phẩm thì không có gì đáng chú ý. Sau Tiểu Kim Cát, Kim Gia Bảo Gift cho thấy Bảo Tín Mạnh Hải đang tiếp tục tìm kiếm những nhu cầu còn khoảng trống trên thị trường vàng, thay vì chỉ cạnh tranh trong các phân khúc quen thuộc.

Muốn hiểu hướng đi này, cần nhìn lại Tiểu Kim Cát, một trong những sản phẩm đáng chú ý của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Đầu năm 2026, giữa bối cảnh giá vàng ở mức cao và nhu cầu tích lũy gia tăng, hình ảnh người dân xếp hàng từ sáng sớm tại các cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải đã thu hút sự chú ý.

Một trong những sản phẩm được quan tâm là Tiểu Kim Cát - vàng 24K bản vị 0,1 chỉ. Với kích thước nhỏ, sản phẩm hạ thấp số tiền cần bỏ ra cho mỗi lần mua, qua đó giúp người trẻ, người mới đi làm hoặc những người muốn duy trì thói quen tích lũy định kỳ dễ tiếp cận vàng hơn.

Nếu Tiểu Kim Cát trả lời câu hỏi “Làm sao để việc bắt đầu tích lũy vàng trở nên dễ dàng hơn?”, Kim Gia Bảo Gift lại mở ra một hướng đi mới: “Vàng cần hiện diện tự nhiên hơn trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống.” Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bảo Tín Mạnh Hải không dừng lại ở việc chỉ thay đổi thiết kế hay bao bì của vàng.

Mỗi món quà vàng có một “Hộp Trân Bảo” riêng

Bộ sưu tập “Phúc lành bình an” bản vị 0,5 chỉ gây ấn tượng với thiết kế nhìn “bề thế” hơn cả một cây vàng

Điểm khác biệt đáng chú ý của Kim Gia Bảo Gift nằm ở cách doanh nghiệp kết nối vàng vật lý với ký ức trên không gian số. Mỗi sản phẩm được gắn một mã QR riêng, kết nối với nền tảng Hộp Trân Bảo tại https://kyuc.tranbao.vn/. Thông qua mã QR, món quà bằng vàng có thể được gắn với thư, hình ảnh, lời chúc và những kỷ niệm mà người tặng muốn dành riêng cho người nhận.

Trải nghiệm được thiết kế thành hai hành trình:

Với người tặng, sau khi sở hữu Kim Gia Bảo Gift, người dùng quét mã QR trên sản phẩm và đăng nhập vào nền tảng. Tại đây, với sự hỗ trợ của AI, họ có thể viết lời nhắn, tải hình ảnh cá nhân và tạo một tấm thiệp số dành riêng cho người nhận.

Nhờ đó, mỗi sản phẩm vàng có thể mang những câu chuyện hoàn toàn khác nhau: lời cảm ơn gửi tới cha mẹ, lời chúc dành cho con trong ngày tốt nghiệp, một kỷ niệm của hai người yêu nhau hay những mong ước được gửi gắm trong ngày sinh nhật.

Với người nhận, mã QR là “chìa khóa” mở Hộp Trân Bảo của riêng món quà. Những bức thư, hình ảnh và kỷ niệm được lưu lại trên không gian số, để giá trị tinh thần đi cùng món vàng. Tất nhiên, người dùng hoàn toàn có thể tải về giữ riêng hoặc xóa trên hệ thống dễ dàng trước thời hạn lưu trữ 90 ngày.

Đây cũng là lớp giá trị mà Bảo Tín Mạnh Hải muốn bổ sung cho một tài sản vốn rất quen thuộc với người Việt: vàng có thể được cất giữ và giờ đây câu chuyện đi cùng món quà vàng cũng có thể được lưu giữ.

Cách tiếp cận này tạo ra một sự giao thoa khá đặc biệt giữa hai thế giới tưởng như cách xa nhau: một bên là vàng 24K - tài sản truyền thống gắn với giá trị lâu dài; một bên là công nghệ số và nhu cầu cá nhân hóa ngày càng rõ nét của người tiêu dùng hiện đại.

Định hình một nhu cầu mới: Quà tặng vừa bền giá trị, vừa giàu cảm xúc

Chỉ từ 50.000 đồng tiền công, Kim Gia Bảo Gift đã nâng tầm trải nghiệm cho một sản phẩm tích luỹ truyền thống

Vàng từ lâu đã hiện diện trong văn hóa tặng quà của người Việt, đặc biệt trong cưới hỏi, hồi môn, mừng thọ hay các dịp lễ nghi quan trọng.

Với Kim Gia Bảo Gift, Bảo Tín Mạnh Hải muốn mở rộng phạm vi ấy sang những dịp gần gũi hơn của đời sống hiện đại: sinh nhật, nhập học, tốt nghiệp, thăng chức, kỷ niệm tình yêu hay đơn giản là một món quà tự thưởng cho bản thân.

Một trong những điểm dễ nhận thấy của dòng sản phẩm là tinh thần “giá nhỏ, quà vị thế”. Trọng lượng đa dạng từ 0,1 đến 1 chỉ tạo ra nhiều mức lựa chọn ngân sách, trong khi sản phẩm được hoàn thiện theo hình thức của một món quà trang trọng.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy cùng hệ thống máy móc công nghệ cao phục vụ các công đoạn kiểm định tuổi vàng, cán, dập và tạo hình. Nhờ đó, ngay cả những bản vị nhỏ cũng được phát triển với thiết kế nghệ thuật tỉ mỉ, họa tiết riêng và hệ thống bao bì trang trọng phù hợp cho các nhu cầu trao tặng.

Sự kết hợp giữa vàng 999.9, thiết kế, bao bì và Hộp Trân Bảo vì thế tạo thành một trải nghiệm hoàn chỉnh hơn: người mua ngoài việc lựa chọn “bao nhiêu vàng”, còn dễ dàng lựa chọn “tặng vàng để gửi gắm điều gì”.

Đưa vàng vào nhiều dấu mốc của cuộc sống

Bốn bộ sưu tập đã được mở bán trong tháng 8/2026 tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải, đều được xây dựng quanh những mối quan hệ và dấu mốc quen thuộc của người Việt.

“Phúc lành bình an” thay lời tri ân, hiếu kính dành cho người thân, thế hệ đi trước trong các doanh nghiệp;

“Đăng khoa và công danh” gắn với những cột mốc học tập và sự nghiệp, không chỉ phù hợp trong gia đình, bạn bè mà còn ở nơi công sở.

Trong khi đó, “Nhân chứng tình yêu” lưu giữ những kỷ niệm đôi lứa;

“Ước nguyện tuổi mới” được phát triển như một lựa chọn vàng mừng sinh nhật, gửi gắm những lời chúc cho hành trình mới.

Mỗi bộ sưu tập có một câu chuyện riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu đưa vàng xuất hiện tự nhiên hơn trong các dịp chúc mừng, tri ân hay ghi dấu thành tựu cá nhân. Phạm vi sử dụng của vàng vì thế có thể rộng hơn những dịp lễ nghi truyền thống.

Đằng sau sự thay đổi này là một bài toán thị trường đáng chú ý.

Người mua quà thường phải cân bằng giữa ba yếu tố: ngân sách, giá trị của món quà và cảm xúc dành cho người nhận. Một bó hoa đẹp rồi sẽ tàn, một món đồ có thể không còn phù hợp sau vài năm hoặc không hợp người nhận ngay khi tặng, trong khi tài sản có giá trị lại không phải lúc nào cũng dễ trao tặng một cách tinh tế và mang dấu ấn riêng.

Kim Gia Bảo Gift được phát triển tại chính giao điểm đó: giữ giá trị cốt lõi của vàng 24K nhưng thay đổi cách vàng được thiết kế, trao đi và lưu giữ câu chuyện.

Nếu Tiểu Kim Cát từng tìm cách hạ “ngưỡng cửa” để nhiều người bắt đầu tích lũy vàng hơn, Kim Gia Bảo Gift đang thử mở rộng một “ngưỡng cửa” khác: để vàng bước vào nhiều khoảnh khắc hơn trong đời sống người Việt. Trong cuộc chơi mới này, thứ được lưu giữ không chỉ là vàng, mà còn là ký ức đi cùng món vàng ấy.