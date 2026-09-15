Từ điều con ước mơ đến điều cha mẹ cần chuẩn bị: Prudential cùng gia đình thu hẹp 'khoảng trống bảo vệ'

Trong hai ngày 12 và 13/9/2026, sảnh ngoài trời Lotte Mall Tây Hồ trở thành điểm đến trải nghiệm dành cho rất nhiều gia đình ở Hà Nội có con từ 6 đến 13 tuổi trong quy mô ngày hội “Cùng con gìn giữ điều quý giá” do Prudential Việt Nam tổ chức.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, vui chơi, tương tác giữa cha mẹ và con, chương trình giúp các gia đình nhìn nhận gần gũi hơn về những giá trị quan trọng trong hành trình trưởng thành của trẻ, đồng thời nhận diện những khoảng trống cần được chủ động chuẩn bị và bảo vệ cho tương lai.

Điểm đến trải nghiệm cho nhiều gia đình trong ngày 12 và 13/9. Ảnh: MP

Điều quý giá nhất của cha mẹ là thấy con khỏe mạnh, vững vàng phát triển. Còn điều quý giá của mỗi đứa trẻ là hiện thực hóa được ước mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư...

Cha mẹ có thể biết con mong muốn gì, nhưng câu hỏi quan trọng không phải lúc nào cũng được đặt ra: nếu biến cố bất ngờ xảy đến, gia đình đã chuẩn bị đủ để hành trình ấy không bị gián đoạn? Khoảng cách giữa những điều gia đình mong muốn gìn giữ và mức độ chuẩn bị thực tế chính là “Khoảng trống Bảo vệ” – khoảng cách mà Prudential Việt Nam mong muốn cùng các gia đình nhận diện và từng bước thu hẹp.

Thông qua ngày hội “Cùng con gìn giữ điều quý giá”, Prudential Việt Nam đưa chủ đề này vào những tình huống, để cha mẹ và con trẻ có cách nhìn chung về việc bảo vệ tương lai, mà có thể trực tiếp trải nghiệm, nhận diện và cùng nhau suy ngẫm về những gì cần được chuẩn bị từ hôm nay.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch thương hiệu “Cùng bạn gìn giữ điều quý giá”, định hướng dài hạn của Prudential Việt Nam trong việc đồng hành với người Việt bảo vệ những giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống.

Hành trình ba trạm: cùng con phát triển qua trải nghiệm đời thực

Tại ngày hội này, hành trình trưởng thành của trẻ được tái hiện qua ba trạm trải nghiệm, mỗi trạm mở ra một góc nhìn khác nhau về những điều gia đình cần chủ động bảo vệ, để dự định, ước mơ của con thành hiện thực.

Tại trạm “Khám phá điều quý giá”, Prudential Việt Nam giúp cha mẹ và trẻ hiểu được tầm quan trọng trên hành trình kế hoạch và phát triển tương lai của trẻ bao gồm: Sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần. Tại đây, trẻ được thử sức với các hoạt động tương tác thú vị, để gọi tên những điều quý giá ở các yếu tố sức khỏe và cảm xúc.

Khi nỗ lực của con gặp thử thách, cha mẹ sẽ trở thành điểm tựa để cùng con vượt qua bằng “Thẻ Bảo vệ Sức khỏe”. Trải nghiệm này gợi mở thông điệp gần gũi: Sức khỏe luôn là nền tảng quan trọng cần được chủ động bảo vệ, để trẻ có thể tự tin khám phá và phát triển. Những khoảng trống trong kế hoạch bảo vệ sức khỏe là những điều khó có thể tránh được và Prudential Việt Nam sẽ đồng hành cùng bố mẹ, để thu hẹp những khoảng trống đó.

Bố, mẹ và con cùng tương tác để gần gũi, nhận diện khoảng trống.

Tiếp nối hành trình là trạm “Nuôi dưỡng điều quý giá”, nơi trẻ được lựa chọn nghề nghiệp và hình dung về tương lai mình mong muốn. Khi nhận ra nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa ước mơ có thể lớn hơn dự tính, trẻ và cha mẹ cùng hoàn thành thử thách với sự giúp sức của “Thẻ Bảo vệ Tài chính”.

Tại trạm “Bảo vệ điều quý giá”, hành trình chuyển từ trải nghiệm sang những khoảnh khắc kết nối cảm xúc. Cha mẹ và con cùng viết những lời nhắn nhủ về điều mình trân trọng và treo lên bức tường chung, đồng thời lưu giữ kỷ niệm qua những khung hình gia đình. Đây cũng là nơi phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về nhu cầu bảo vệ của gia đình và các giải pháp bảo vệ của Prudential Việt Nam, trong đó có sản phẩm bảo hiểm bán cùng PRUKhỏe Linh Hoạt, mang đến những kế hoạch bảo vệ linh hoạt, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình.

Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp, Prudential tiếp tục mở rộng hành trình giáo dục tài chính với Levela và Cha-Ching – những công cụ giúp trẻ và cha mẹ hình thành kiến thức và thói quen quản lý tài chính từ sớm, đồng thời tạo cơ hội để cha mẹ cùng tham gia vào quá trình này.

Từ nhận diện đến chủ động chuẩn bị

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Phùng Bá Khang, Phó Tổng giám đốc Khối Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm của Prudential Việt Nam, cho biết: “Với mỗi gia đình, điều quý giá có thể rất khác nhau – đó là sức khỏe, tương lai hay những ước mơ của con. Prudential Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các gia đình để không chỉ nhận ra điều mình trân trọng, mà còn chủ động chuẩn bị để bảo vệ những điều ấy trước những thay đổi của cuộc sống.

Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần thu hẹp ‘Khoảng trống Bảo vệ’ - là những khoảng trống giữa các chi phí y tế hoặc khoản thu nhập bị mất do rủi ro sức khỏe và nguồn lực tài chính mà gia đình hiện có, giúp họ yên tâm hơn hôm nay để vững vàng hơn cho tương lai.”

Cùng chung niềm vui tìm hiểu về tài chính, nhận diện rủi ro

Thông qua việc đưa những khái niệm tưởng chừng mang tính tài chính như “Khoảng trống Bảo vệ” vào các tình huống gần với gia đình, Prudential Việt Nam hướng tới việc giúp người Việt dễ dàng hơn trong việc nhận diện những rủi ro có thể ảnh hưởng đến các ưu tiên trong cuộc sống, từ đó chủ động tìm kiếm những giải pháp phù hợp.

Chương trình cũng tạo không gian để cha mẹ và con cùng trò chuyện về sức khỏe, ước mơ, tiền bạc và những điều gia đình muốn gìn giữ – những chủ đề có ý nghĩa lâu dài nhưng đôi khi chưa được thảo luận đầy đủ trong đời sống hằng ngày.