Tập đoàn Đức Long Gia Lai nghiên cứu xây dựng cao tốc Pleiku - Lệ Thanh 17.000 tỷ đồng

Ngày 15/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư (PPP), chiều dài khoảng 54 km, quy mô 4 làn xe.

Thời hạn nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất dự án trước ngày 31/12/2026, đơn vị tiếp nhận hồ sơ là Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai. Theo đó, trong quá trình lập hồ sơ, Tập đoàn Đức Long Gia Lai có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan để thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo yêu cầu.

Được biết, Dự án cao tốc Pleiku – Lệ Thanh có chiều dài khoảng 54 km trên địa bàn tỉnh Gia Lai, quy mô 4 làn xe với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 17.000 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ nối thẳng Quy Nhơn – Pleiku đến cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Từ đây hình thành hành lang kinh tế Đông – Tây thông suốt, kết nối từ biển lên cao nguyên.

﻿ ﻿ Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai chia sẻ thông tin về dự án cao tốc của doanh nghiệp.

Giữa tháng 7 vừa qua, Bộ Xây dựng đã chấp thuận cho Tập đoàn Đức Long Gia Lai lập hồ sơ đề xuất Dự án cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa theo phương thức PPP (hợp đồng BOT). Cao tốc này thuộc trục Bắc - Nam phía Tây này đi qua 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, có chiều dài sau điều chỉnh là 261 km (so với 258 km ban đầu). Giai đoạn 1, dự án dự kiến đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh, mặt đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h, với tổng vốn đầu tư tăng từ gần 81.000 tỷ lên 88.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng chiều dài của 2 tuyến cao tốc mà Đức Long Gia Lai cùng liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven được chấp thuận lập hồ sơ đề xuất dự án lên tới 315 km, với tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 105.000 tỷ đồng.

Cả hai dự án lớn trên đều đã được Bộ Xây dựng cùng UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng thống nhất chủ trương là cần thiết, cấp bách và phấn đấu đầu tư hoàn thành trước năm 2030.

Hợp lực để thực hiện

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho hay, cả hai tuyến cao tốc đều được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Trong cơ cấu nguồn vốn, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%, 30% còn lại do nhà đầu tư huy động. Đối với phần vốn 30% này, bên cạnh nguồn lực tự có, Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ hợp lực cùng Liên danh Tập đoàn Alpha Seven, các công ty thành viên trong hệ sinh thái và sự đồng hành của nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng lớn. Ông Pháp khẳng định đã sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nguồn vốn để triển khai hai tuyến đường trên.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai là đơn vị có kinh nghiệm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh đoạn từ Pleiku đi Bình Phước).

“Doanh nghiệp luôn giữ tinh thần đã đề xuất là làm, đã cam kết là thực hiện. Là đơn vị có kinh nghiệm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh đoạn từ Pleiku đi Bình Phước) theo hình thức BOT từ năm 2013, việc Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiếp tục đầu tư hai tuyến cao tốc lần này thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp bản địa có trụ sở tại Tây Nguyên”, ông Bùi Pháp nhấn mạnh.

Theo ông Bùi Pháp, việc đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (trục dọc) và Pleiku - Lệ Thanh (trục ngang) nhằm xóa bỏ điểm nghẽn hạ tầng tại Tây Nguyên, tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn, thúc đẩy ngành logistics, thu hút nguồn lực đầu tư và góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực biên giới.

Hiện chủ trương đầu tư cấp bách 2 tuyến cao tốc này trước năm 2030 đang nhận được sự đồng thuận, quan tâm từ Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cùng người dân vùng đất Tây Nguyên.