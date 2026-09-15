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Sóng xanh

Những quốc gia sử dụng công cụ AI nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Trong xếp hạng này, Mỹ dẫn đầu với gần 27 tỷ lượt truy cập, còn Việt Nam đứng thứ 12 với 2,67 tỷ lượt truy cập…

Trong xếp hạng này, Mỹ dẫn đầu với gần 27 tỷ lượt truy cập, còn Việt Nam đứng thứ 12 với 2,67 tỷ lượt truy cập…

Các website cung cấp công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút 125,7 tỷ lượt truy cập trong năm 2025, tăng 46% so với năm trước.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các quốc gia có lượng truy cập website cung cấp công cụ AI cao nhất trong năm 2025. Dữ liệu được lấy từ AITools.xyz, nền tảng tổng hợp các ước tính về lưu lượng truy cập của SEMrush và Ahrefs trên hơn 9.500 website cung cấp công cụ AI.

Thống kê tính theo lượt truy cập. Một người có thể truy cập nhiều lần vào cùng một website hoặc sử dụng nhiều công cụ khác nhau, và mỗi lượt đều được tính riêng. Vì vậy, số liệu không cho biết có bao nhiêu người sử dụng AI.

Ngoài ra, thống kê không bao gồm lượt sử dụng trên ứng dụng di động. Điều này có thể khiến mức độ sử dụng AI tại những thị trường chủ yếu dùng ứng dụng, như Trung Quốc, chưa được phản ánh đầy đủ.

Theo dữ liệu, Mỹ ghi nhận khoảng 26,9 tỷ lượt truy cập website cung cấp công cụ AI trong năm 2025, chiếm 21,4% tổng lượt truy cập toàn cầu. Con số này cao gấp hơn 2 lần so với Ấn Độ, quốc gia đứng thứ hai với gần 12 tỷ lượt.

Brazil đứng thứ ba với khoảng 7 tỷ lượt truy cập. Tổng cộng, ba quốc gia dẫn đầu chiếm 36,5% lượt truy cập website cung cấp công cụ AI trên toàn thế giới.

Tiếp theo là Đức với 4,6 tỷ lượt và Anh với 3,8 tỷ lượt. Indonesia đứng thứ sáu với 3,7 tỷ lượt, cao hơn Pháp với 3,4 tỷ lượt.

Quy mô dân số lớn góp phần giải thích lượng truy cập cao của Ấn Độ và Brazil. Tuy nhiên, một số quốc gia Đông Nam Á cũng có thứ hạng đáng chú ý. Bên cạnh Indonesia, Philippines đứng thứ 10 với 2,9 tỷ lượt truy cập.

Việt Nam xếp thứ 12 với 2,67 tỷ lượt truy cập, chiếm 2,1% tổng lượt truy cập toàn cầu. Trong bảng xếp hạng, Việt Nam đứng sau Indonesia và Philippines, nhưng cao hơn Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hai đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan và Malaysia lần lượt đứng thứ 24 và 25, với khoảng 1,5 tỷ và 1,35 tỷ lượt truy cập.

Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về phát triển các mô hình AI, nhưng chỉ xếp thứ 15 về lượng truy cập website cung cấp công cụ AI, với khoảng 2,4 tỷ lượt.

Thứ hạng này một phần xuất phát từ cách thống kê. Các công cụ AI lớn của phương Tây như ChatGPT, Gemini và Claude chưa được cung cấp rộng rãi tại Trung Quốc. Trong khi đó, các trợ lý AI nội địa của Trung Quốc như DeepSeek, Doubao và Quark thu hút lượng sử dụng đáng kể qua ứng dụng di động.

Do không tính lượt sử dụng trên ứng dụng di động, bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ mức độ sử dụng AI tại Trung Quốc.

Mỹ có tổng lượt truy cập các website công cụ AI cao nhất thế giới, nhưng tỷ lệ người dân sử dụng AI lại thấp hơn một số quốc gia khác.

Theo thống kê của Microsoft, Mỹ chỉ xếp thứ 21 về chỉ tiêu này với 31,3% người trưởng thành trong độ tuổi lao động sử dụng AI thường xuyên, so với 70,1% tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

vneconomy.vn
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