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Thế giới

Mỹ lần đầu công khai xác nhận triển khai vũ khí trong không gian

Quỳnh Như

TPO - Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink lần đầu xác nhận Lực lượng Không gian Mỹ đang sở hữu các loại vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo Trái đất, song không tiết lộ chủng loại, số lượng hay thời điểm triển khai.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink cho biết Lực lượng Không gian Mỹ hiện có các loại vũ khí kiểm soát không gian được triển khai trên quỹ đạo Trái đất, đánh dấu lần đầu Washington công khai thừa nhận khả năng này.

Phát biểu hôm thứ Hai (14/9) tại lễ khai mạc Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng năm 2026 ở National Harbor, bang Maryland, ông Meink nhấn mạnh Mỹ phải duy trì khả năng đối phó với những mối đe dọa ngày càng phát triển trong không gian.

"Đây là lý do tại sao Lực lượng Không gian hiện có các loại vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên hợp trước hành động thù địch của đối phương", ông Meink nói, đồng thời cho rằng năng lực này có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng răn đe của Mỹ.

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Một tên lửa phóng từ Trạm Không gian Cape Canaveral mang theo hai vệ tinh trong sứ mệnh USSF-106 tuyệt mật của Lực lượng Không gian Mỹ năm 2025.

Trong phiên hỏi đáp sau đó, ông Meink không cung cấp thêm thông tin về những hệ thống được đề cập, nhưng nhấn mạnh cách lựa chọn từ ngữ trong bài phát biểu đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo tạp chí Air & Space Forces, ông Meink cho rằng Mỹ cần duy trì ưu thế không chỉ trên không mà cả trong không gian.

Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết công nghệ mà ông Meink đề cập có thể bao gồm khả năng "vô hiệu hóa" vệ tinh đối phương nếu những vệ tinh này được sử dụng để nhắm mục tiêu vào lực lượng hoặc vệ tinh của Mỹ.

Hiện chưa rõ Mỹ đã đưa những loại vũ khí nào lên quỹ đạo, số lượng bao nhiêu và chúng được triển khai từ thời điểm nào. Các khả năng được giới chuyên gia đề cập có thể bao gồm hệ thống tác chiến mạng, laser hoặc những vệ tinh được thiết kế để tiếp cận và gây nhiễu, vô hiệu hóa vệ tinh khác.

Mỹ thành lập Lực lượng Không gian vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, với mục tiêu củng cố năng lực quân sự trong lĩnh vực không gian.

Năm 2025, ông Trump công bố kế hoạch Golden Dome, một hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ, trong đó có phương án phát triển các hệ thống đánh chặn dựa trên không gian.

Quỳnh Như
RT, ABC News
#Mỹ #vũ khí không gian #Lực lượng Không gian #quỹ đạo #phòng thủ

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