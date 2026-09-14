Sắp có làn cửa khẩu thông minh ở biên giới Lạng Sơn

TPO - Với dự án cửa khẩu thông minh, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu sớm hoàn thiện hạng mục nâng cấp, mở rộng số làn xe và đưa công nghệ thông quan bằng làn cửa khẩu thông minh vào hoạt động từ đầu năm 2027.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong số 10 dự án quan trọng đang được UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện, có 1 dự án đầu tư công và 9 dự án do nhà đầu tư triển khai.

Các dự án hạ tầng giao thông như Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh (tỉnh thực hiện công tác GPMB), việc thi công, hoàn thiện dự án vẫn còn vướng ở hệ thống đường gom do mặt bằng giải phóng chưa xong.

Cho ý kiến về việc này, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đánh giá trong số 10 dự án hạ tầng tỉnh đang thực hiện, chỉ có 3 dự án có tiến độ GPMB đạt khá, đó là dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, Khu đô thị phía Đông và phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ. Hai dự án ở mức trung bình gồm Khu liên hợp thể thao tỉnh và Phúc Khang; các dự án còn lại chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Thi công dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng tại tỉnh Lạng Sơn.

Để đẩy tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn vừa có yêu cầu các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập kế hoạch cụ thể cho từng dự án, tăng cường tuyên truyền, đối thoại và vận động người dân. Với trường hợp cố tình không phối hợp, địa phương phải hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đúng quy định, nghiên cứu phương án cưỡng chế đối với trường hợp chây ỳ.

Đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án, yêu cầu huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để thi công ngay tại những khu vực đã đủ điều kiện, đồng thời phối hợp với địa phương xử lý vướng mắc phát sinh.

Tại các dự án hạ tầng giao thông như cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh để thông xe vào cuối năm nay các địa phương có dự án đi qua hoàn thành GPMB theo kế hoạch để doanh nghiệp dự án triển khai thi công tổng thể. Với dự án, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, các xã phường Chi Lăng, Kỳ Lừa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng hệ thống đường gom trong tháng 9.

Công trường dự án thi công mở rộng cửa khẩu Hữu Nghị từ 6 lên 14 làn xe để triển khai cửa khẩu thông minh.

Với dự án cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh yêu cầu sớm hoàn thiện hạng mục nâng cấp, mở rộng số làn xe và đưa công nghệ thông quan bằng làn cửa khẩu thông minh vào hoạt động.

Trao đổi với PV Tiền Phong về thực trạng thi công và khả năng đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn - cho biết, hiện việc mở rộng các làn xe thông quan tại cửa khẩu các nhà thầu đã thi công đạt trên 80%.

Theo ông Toàn, trong năm nay việc mở rộng số làn xe thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị từ 6 lên 14 làn sẽ thực hiện xong. Việc này giúp Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu đặt mục tiêu triển khai một số làn thông quan theo công nghệ cửa khẩu thông minh (làm thủ tục trực tuyến, xe qua cửa khẩu không phải dừng làm thủ tục) từ đầu năm 2027.