Đề xuất làm cao tốc 10 làn xe kết nối sân bay Gia Bình

TPO - Theo đề xuất, tuyến đường kết nối tỉnh Hưng Yên với sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh có chiều dài khoảng 34 km, gồm một tuyến cao tốc quy mô 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa làm việc với Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả về đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối tỉnh Hưng Yên với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất, tuyến đường có chiều dài khoảng 34 km, gồm một tuyến cao tốc quy mô 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Hai bên tuyến bố trí đường song hành, mỗi bên 4 làn xe, nâng tổng số làn của hệ thống đường lên 18 làn; tổng bề rộng nền đường khoảng 120 m.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - chủ trì buổi làm việc.

﻿Ảnh: Nguyễn Trường.

Theo phương án đang được nghiên cứu, dự án được chia thành hai dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án giải phóng mặt bằng dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phần xây lắp tuyến đường được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Đến nay, Hưng Yên đã cơ bản xác định hướng tuyến và rà soát quỹ đất có khả năng khai thác, sử dụng dọc hai bên tuyến. Tại buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi về quy mô, hướng tuyến, tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư cũng như phương án huy động nguồn lực triển khai dự án.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh các thủ tục, sớm hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Về phương án nguồn lực, lãnh đạo tỉnh thống nhất định hướng tách công tác giải phóng mặt bằng thành một dự án độc lập, sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với phần xây lắp, các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu phương thức đầu tư phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Tập đoàn Đèo Cả xây dựng hồ sơ đề xuất dự án, đồng thời nghiên cứu các kịch bản tài chính theo quy định để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Hưng Yên cũng dự kiến báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, tháo gỡ những vấn đề về cơ chế tài chính, trong đó có lãi suất và phương thức thanh toán hợp đồng BT đối với các dự án PPP hạ tầng giao thông.