Thái Nguyên quảng bá 'điểm đến xanh' với du khách quốc tế

Với lợi thế văn hóa trà, di sản lịch sử - cách mạng, cảnh quan sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc, Thái Nguyên đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh “điểm đến xanh”, đồng thời giới thiệu hàng loạt sản phẩm, tour trải nghiệm nhằm thu hút du khách quốc tế.

Ngày 14/9, tại Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Thái Nguyên - Điểm đến xanh cho du khách quốc tế”.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hóa, điểm đến, sản phẩm du lịch, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên (thứ 2 từ trái sang) giới thiệu với các đại biểu về thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội nghị, đại diện tỉnh Thái Nguyên giới thiệu tiềm năng, lợi thế nổi bật về văn hóa trà, lịch sử - cách mạng, cảnh quan sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm của tỉnh. Đồng thời, giới thiệu các sản phẩm có khả năng khai thác thị trường khách quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết: Với định hướng phát triển xanh, bền vững, sáng tạo và cạnh tranh cao, Thái Nguyên xác định văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm, doanh nghiệp là động lực và người dân là chủ thể của quá trình phát triển du lịch.

Bà Nguyễn Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phát biểu tại hội thảo

Trên cơ sở đó, Thái Nguyên tập trung phát huy những giá trị đặc trưng của địa phương. Trong đó, có văn hóa trà, các di sản lịch sử - cách mạng, cảnh quan hồ, rừng, núi và bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Đồng thời, ưu tiên phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, cộng đồng, nông nghiệp, MICE, thể thao và khám phá thiên nhiên.

Tại hội nghị, tỉnh Thái Nguyên cũng đã giới thiệu về Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11 và Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên gắn với Giải Trail khám phá sườn đông Tam Đảo năm 2026 (tổ chức tại Thái Nguyên vào đầu tháng 11/2026).

Đại biểu thưởng thức trà Thái Nguyên

Đây là những hoạt động nhằm tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình tour, famtrip, presstrip và đưa khách quốc tế đến trải nghiệm Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch của Thái Nguyên cũng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các chương trình tour tiêu biểu. Ví như các sản phẩm du lịch, giá trị văn hóa cộng đồng và trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa của Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải; sản phẩm lưu trú, ẩm thực, trekking, khám phá thiên nhiên, hang động, văn hóa dân tộc thiểu số và các tour liên kết vùng Đông Bắc...