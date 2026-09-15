Lý do Vua Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam gây sốt

TPO - Khoảnh khắc Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida đích thân điều khiển chuyên cơ đáp xuống Hà Nội hôm 14/9 đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Vua Thái Lan từng tích lũy hàng nghìn giờ bay thực tế, điều khiển nhiều loại máy bay khác nhau.

Khi nhắc đến Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn (vương hiệu Rama X), nhiều người trầm trồ trước hình ảnh vị nguyên thủ tự tay điều khiển những chiếc chuyên cơ khổng lồ, sải cánh trên bầu trời.

Trên thế giới, việc các thành viên Hoàng gia tham gia quân ngũ hay học lái máy bay không phải chuyện hiếm, nhưng sở hữu năng lực điều khiển thuần thục từ chiến đấu cơ phản lực cho đến máy bay chở khách thương mại cỡ lớn như Vua Rama X lại là điều hiếm thấy.

Khác với lầm tưởng của nhiều người rằng việc nhà vua tự lái máy bay chỉ mang tính nghi thức, Vua Rama X thực sự sở hữu năng lực chuyên môn cao. Để vận hành được các dòng máy bay phức tạp, ông đã trải qua quá trình đào tạo bài bản và nghiêm ngặt trong nhiều thập kỷ.

Hiện tại, nhà vua nắm giữ các chứng chỉ phi công dân dụng và quân sự đạt tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận bởi các tổ chức hàng không uy tín.

﻿ Vua Rama X và Hoàng hậu trên những chuyến bay.

Những ngày khổ luyện

Nhà vua Thái Lan được đào tạo quân sự chính quy tại nước ngoài khi ông còn là Hoàng thái tử. Sau thời gian học tập tại Anh, Vua Rama X tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Duntroon danh tiếng của Úc - nơi ông được rèn luyện trong môi trường nghiêm ngặt. Tại đây, người đứng đầu Hoàng gia Thái Lan bắt đầu đam mê chinh phục bầu trời, thúc đẩy ông dấn thân vào các khóa huấn luyện nghiêm ngặt về thể lực lẫn tư duy kỹ thuật để làm chủ các loại phi cơ.

Hồ sơ quân sự của Vua Rama X ghi nhận hàng nghìn giờ bay thực tế, trên nhiều dòng máy bay chiến đấu phản lực tốc độ cao, tiêu biểu là tiêm kích F-5E và F-16. Để vận hành thuần thục những dòng máy bay này, ông phải hoàn thành bài kiểm tra áp lực phòng ly tâm, huấn luyện sinh tồn và bay trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Năng lực của ông được kiểm chứng qua thành tích giành giải nhất trong cuộc thi tác chiến chiến thuật không quân năm 1987 tại Lop Buri, và đến năm 1994, Vua Rama X trở thành giáo viên huấn luyện cho các phi công tiêm kích của Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Vua và Hoàng hậu Thái Lan đều là những phi công chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở lĩnh vực quân sự, Vua Rama X tiếp tục mở rộng chuyên môn sang ngành hàng không dân dụng, môi trường đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông hoàn thành khóa đào tạo và được cấp Giấy phép Phi công Vận tải Hàng không (ATPL) - cấp độ cao nhất của phi công thương mại. Sau đó, ông vượt qua các đợt sát hạch giả lập khắt khe để nhận chứng chỉ chuyển loại cho dòng máy bay chở khách thân rộng Boeing 737-400, tích lũy khoảng 3.000 giờ bay thực tế trên các tuyến đường bay thương mại.

Một chi tiết đáng chú ý là ông từng tham gia bay cho hãng Hàng không Quốc gia Thai Airways International dưới dạng phi công biệt phái để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Ông trực tiếp thực hiện các chuyến bay thương mại, đối mặt với áp lực điều hành không lưu quốc tế và các giao thức an toàn nghiêm ngặt.

Sự gắn kết với bầu trời của nhà vua cũng có sự đồng điệu từ Hoàng hậu Suthida, tạo nên một hình ảnh đặc biệt trong giới Hoàng gia thế giới. Hoàng hậu Suthida, vốn là cựu tiếp viên hàng không, hoàn thành các khóa huấn luyện bay nghiêm ngặt tại Thái Lan và Đức để lấy bằng phi công thương mại.



Trong buồng lái của các chuyến bay Hoàng gia Thái Lan, Hoàng hậu Suthida đóng vai trò là một cơ phó thực thụ, phối hợp nhịp nhàng với nhà vua (cơ trưởng) theo đúng tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Bà trực tiếp đàm thoại với các đài kiểm soát không lưu quốc tế để nhận huấn lệnh bay, tần số bay và thông báo lịch trình.

Hoàng hậu Suthida giám sát toàn bộ thông số kỹ thuật của động cơ, lượng nhiên liệu và hệ thống định vị trên chiếc Boeing 737 nhằm đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Trước khi cất cánh, hạ cánh hoặc khi thay đổi độ cao, Hoàng hậu là người đọc to bảng kiểm tra kỹ thuật để nhà vua xác nhận và thực hiện thao tác.

Những chuyến bay ấn tượng của Vua Rama X

Trong các chuyến công du nước ngoài hoặc di chuyển nội địa, Vua Rama X thường xuyên trực tiếp đảm nhiệm vị trí cơ trưởng điều khiển chiếc chuyên cơ Boeing 737 của Hoàng gia Thái Lan.

Hình ảnh một vị nguyên thủ quốc gia trực tiếp liên lạc với đài kiểm soát không lưu và thực hiện các thao tác cất - hạ cánh chuẩn xác luôn để lại ấn tượng sâu sắc về mặt ngoại giao đối với các nước đón tiếp.

Một trong những cột mốc đáng nhớ trong hành trình bay của ông là chuyến bay từ thiện vào năm 2012 khi ông còn là Hoàng thái tử. Ông trực tiếp cầm lái chuyến bay đặc biệt của hãng Thai Airways International đưa các hành khách đi chiêm bái xá lợi Phật tại tỉnh Khon Kaen.

Dấu ấn kỹ thuật rõ nét nhất của Vua Rama X trên trường quốc tế là chuyến công du đến Vương quốc Bhutan. Sân bay Paro của Bhutan nổi tiếng là một trong những nơi thách thức nhất thế giới, đòi hỏi phi công phải điều khiển máy bay lượn qua các thung lũng hẹp giữa các đỉnh núi cao của dãy Himalaya.

Chuyến bay lịch sử Vua Rama X và Hoàng hậu Suthida đáp xuống Bhutan.

Bất chấp địa hình hiểm trở, Vua Rama X cùng Hoàng hậu Suthida trong vai trò cơ phó đã thực hiện cú hạ cánh an toàn tuyệt đối. Đây chính là bài kiểm tra bản lĩnh và kỹ thuật bay vững vàng của nhà vua trước các điều kiện địa hình phức tạp.

Mới nhất, chuyên cơ Boeing 737 do Nhà vua Maha Vajiralongkorn ngồi ở vị trí cơ trưởng, sát cánh cùng Hoàng hậu Suthida ở vị trí cơ phó, đã thực hiện cú hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là dấu mốc mang tính lịch sử khi lần đầu một vị quân chủ Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam kể từ khi hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976.

Trong buồng lái luôn có đội ngũ phi công kỳ cựu đi cùng để đảm bảo các quy trình an toàn tối cao của nguyên thủ, nhưng sự hiện diện trực tiếp của Vua Rama X ở ghế cơ trưởng vẫn là minh chứng rõ ràng cho một triều đại của Hoàng gia Thái Lan, gắn liền với tri thức và công nghệ hiện đại.