STADA Pymepharco khai trương văn phòng mới tại TP.HCM

Ngày 14/9, STADA Pymepharco chính thức khai trương văn phòng TP.HCM tại tầng 20, tháp B, Tòa nhà Viettel, số 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Văn phòng mới đã đi vào hoạt động từ ngày 9/9, sau khi doanh nghiệp hoàn tất chuyển địa điểm từ Tòa nhà Pearl 5.

Không gian làm việc và kết nối mới

Tọa lạc tại tầng 20 của Tòa nhà Viettel, văn phòng mới tại TP. Hồ Chí Minh vừa là nơi làm việc hằng ngày của đội ngũ, vừa là không gian chuyên nghiệp cho các cuộc gặp gỡ, trao đổi với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Khu vực sảnh và quầy lễ tân với logo Công ty

Lấy con người làm trọng tâm, văn phòng mới được thiết kế nhằm mang đến một môi trường làm việc hiện đại, năng động và hỗ trợ đội ngũ làm việc hiệu quả hơn. Không gian mở được bố trí trên cùng một mặt sàn, tạo điều kiện để đội ngũ tăng cường tương tác và kết nối. Bên cạnh sự tối ưu về công năng, các mảng không gian xanh sinh thái cùng hệ thống tiện ích nội khu cũng được nâng cấp nhằm tạo nên trải nghiệm làm việc thư giãn, cởi mở và truyền cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ. Thông qua việc nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất, STADA Pymepharco hướng đến việc kiến tạo một không gian làm việc tối ưu, tạo tiền đề vững chắc để đội ngũ nhân sự tiếp tục cống hiến, mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho cộng đồng.

Lễ khai trương với chủ đề “One Team. One Vision. One Future.”

Với chủ đề “One Team. One Vision. One Future.”, Lễ khai trương Văn phòng TP. Hồ Chí Minh quy tụ Ban Lãnh đạo Thị trường Việt Nam và đội ngũ nhân sự STADA Pymepharco. Chủ đề chương trình thể hiện định hướng chung, trách nhiệm tập thể và tinh thần One STADA mà Công ty mong muốn tiếp tục phát huy tại không gian làm việc mới.

Tổng Giám đốc và Ban Lãnh đạo STADA Pymepharco tại lễ khai trương

Lễ Khai trương bao gồm nghi thức khai trương truyền thống, múa lân, tham quan văn phòng và bữa trưa giao lưu dành cho đội ngũ. Sự kiện cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển không ngừng của STADA Pymepharco tại Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng nhằm nâng tầm trải nghiệm làm việc cho đội ngũ nhân sự.

Ông Ankur Pandey, Tổng Giám đốc STADA Pymepharco, cho biết văn phòng mới tạo thêm không gian để các đội ngũ tại TP.HCM chia sẻ góc nhìn, phát huy chuyên môn và tăng cường phối hợp. Theo ông, sự gắn kết nội bộ cũng giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và đối tác.

Không gian văn phòng mới

Tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam

STADA Pymepharco có 37 năm hoạt động tại Việt Nam và trở thành thành viên duy nhất của Tập đoàn STADA (CHLB Đức) tại Việt Nam từ năm 2021. Văn phòng TP.HCM được thành lập năm 2023 và là một phần trong hệ thống hoạt động của doanh nghiệp, bên cạnh văn phòng và hoạt động sản xuất tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Doanh nghiệp hiện sản xuất và cung ứng các sản phẩm thuộc ba lĩnh vực gồm thuốc generic, thuốc đặc trị và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, với danh mục khoảng 400 sản phẩm tại Việt Nam. STADA Pymepharco đang vận hành hai nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP và WHO-GMP, phục vụ hơn 16.000 khách hàng là bệnh viện, nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc và các cơ sở kinh doanh dược phẩm. Từ năm 2024, doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm sang một số thị trường tại châu Âu và châu Á.

Đội ngũ STADA Pymepharco chụp ảnh kỷ niệm

Theo STADA Pymepharco, tại địa điểm mới, đội ngũ doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia y tế, khách hàng và đối tác trên toàn quốc, hướng đến nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn chất lượng.

