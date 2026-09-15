Sự nghiệp đặc biệt của Hoàng hậu Suthida

TPO - Không chỉ gây chú ý với khoảnh khắc ngồi ghế cơ phó bên Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn trong chuyến bay đến Việt Nam, Hoàng hậu Suthida còn có một hành trình sự nghiệp đặc biệt với nhiều sở thích thú vị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu.

﻿(Ảnh: Như Ý)

Hoàng hậu Suthida là một trong những người nổi bật của Hoàng gia Thái Lan đương đại. Trước khi trở thành Hoàng hậu, bà từng làm tiếp viên hàng không, sau đó gia nhập lực lượng cận vệ Hoàng gia và đảm nhiệm nhiều vị trí trong quân đội.

Chỉ trong chưa đầy 2 thập niên, cuộc đời bà đã chuyển từ một nghề nghiệp dân sự sang vị trí trung tâm trong các hoạt động hoàng gia và ngoại giao của Thái Lan.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Hoàng hậu Suthida. (Ảnh: Như Ý)

Hoàng hậu Suthida trong lễ đón tại Hà Nội ngày 15/9. (Ảnh: Như Ý)

Hoàng hậu Suthida trong lễ đón tại Hà Nội ngày 15/9. (Ảnh: Như Ý)

Hoàng hậu Suthida sinh ngày 3/6/1978 tại huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan. Bà tốt nghiệp Đại học Assumption ở Bangkok với bằng cử nhân ngành Nghệ thuật truyền thông. Theo tiểu sử do Cục Quan hệ Công chúng Chính phủ Thái Lan công bố, sau khi tốt nghiệp, bà làm tiếp viên hàng không cho hãng JAL từ năm 2000 - 2003, rồi làm việc cho Thai Airways International từ năm 2003 - 2008.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà là khi bà chuyển sang lĩnh vực quân sự và an ninh Hoàng gia. Sau thời gian làm việc trong lực lượng cận vệ Hoàng gia thuộc Bộ Tư lệnh an ninh Hoàng gia, bà dần đảm nhận những vị trí ngày càng quan trọng. Năm 2017, bà được bổ nhiệm làm Phó trưởng phụ tá quân sự của Nhà vua với quân hàm đặc biệt, sau đó trở thành Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh an ninh Hoàng gia.

Ngày 1/5/2019 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi bà kết hôn với Vua Maha Vajiralongkorn. Sau hôn lễ, Quốc vương phong bà làm Hoàng hậu.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thử bắn cung tên trong chuyến thăm Bhutan.

Từ khi trở thành Hoàng hậu, bà tham gia ngày càng nhiều hoạt động đối nội và đối ngoại. Theo Cục Quan hệ công chúng Chính phủ Thái Lan, bà thường đồng hành cùng Nhà vua trong việc tiếp đón các nguyên thủ và khách quốc tế. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Bhutan vào tháng 4/2025 là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Nhà vua Thái Lan trong triều đại Rama X, và Hoàng hậu Suthida cùng tham gia.

Trong chuyến thăm Bhutan, Hoàng hậu Suthida cũng gây ấn tượng khi cùng Hoàng hậu Jetsun Pema thử môn bắn cung truyền thống Bhutan.

Hoàng hậu Suthida quan tâm và luyện tập nhiều môn thể thao như khúc côn cầu trên băng, chèo thuyền, đạp xe và chạy đường dài.

Năm 2024, bà tham gia với đội tuyển Thái Lan trong trận giao hữu khúc côn cầu trên băng Thái Lan - Trung Quốc. Bà cũng tham dự giải chạy Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024, trong đó bà chạy 10 km cuối cùng cùng vận động viên marathon nổi tiếng Eliud Kipchoge.

Hoàng hậu Suthida tham gia giải chạy marathon Bangkok.

Hoàng hậu Suthida tham gia trận giao hữu khúc côn cầu.

Một chi tiết đặc biệt khác là năng lực của Hoàng hậu trong ngành hàng không. Từ kinh nghiệm làm tiếp viên, bà tiếp tục được đào tạo chuyên sâu về hàng không và đã nhận giấy phép phi công thương mại từ Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bhutan năm 2025, bà giữ vai trò cơ phó trên chuyến bay Hoàng gia, trong khi Nhà vua trực tiếp làm cơ trưởng.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan lái máy bay trong chuyến thăm Bhutan.

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao và thể thao, Hoàng hậu Suthida còn là người kế thừa định hướng của cố Hoàng hậu Sirikit trong việc bảo tồn văn hóa và nghề thủ công truyền thống. Bà tham gia hỗ trợ các hoạt động của SUPPORT Foundation - tổ chức do Hoàng hậu Sirikit thành lập, nhằm phát triển nghề thủ công, sinh kế địa phương và bảo tồn di sản văn hóa Thái Lan. Bà cũng thường xuất hiện trong trang phục lụa Thái khi thực hiện các hoạt động trong và ngoài nước, góp phần quảng bá loại hình dệt truyền thống này.

Một hình ảnh tiêu biểu cho vai trò văn hóa của Hoàng hậu là những nỗ lực thúc đẩy nghệ thuật múa Khon truyền thống của Thái Lan.